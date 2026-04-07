Kanye West bị nước Anh cấm nhập cảnh, hủy cả lễ hội âm nhạc

Kanye West bị nước Anh cấm nhập cảnh, lễ hội âm nhạc hủy bỏ

Tối 7/4, hàng loạt hãng thông tấn lớn đưa tin Kanye West đã bị cấm nhập cảnh vào Anh Quốc. Theo thông tin từ BBC, dẫn lời Bộ Nội vụ Anh, giấy phép nhập cảnh của Ye bị chặn với lý do sự hiện diện của anh không “phục vụ lợi ích công cộng”. Ngay sau đó, ban tổ chức đại nhạc hội Wireless xác nhận lệnh cấm, đồng thời thông báo hủy toàn bộ lễ hội kéo dài 3 ngày.

Trước khi bị cấm, Ye được kỳ vọng sẽ biểu diễn trước khoảng 150.000 khán giả trong các ngày 10-12/7 tại sự kiện âm nhạc ngoài trời tổ chức ở công viên Finsbury, London. Tuy nhiên, làn sóng phản đối từ giới chính trị gia và các nhà tài trợ đã gia tăng mạnh mẽ, gây áp lực buộc ban tổ chức phải xem xét lại quyết định mời nam rapper.

Ye bị cấm nhập cảnh vào Anh Quốc (ảnh: AP News)

Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính phủ Anh đã khẳng định Ye “tuyệt đối không nên” xuất hiện tại lễ hội. Đáp lại tranh cãi, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn được gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ ở Anh nhằm chứng minh bản thân đã thay đổi sau loạt phát ngôn gây phẫn nộ.

Ye vấp phải chỉ trích rộng rãi khi công khai đưa ra những phát ngôn gây thù ghét và các động thái gây sốc từ năm 2022 đến nay. Đến tháng 1 năm nay, nghệ sĩ 48 tuổi đã đăng tải thư xin lỗi toàn trang trên The Wall Street Journal, trong đó cho biết chứng rối loạn lưỡng cực khiến anh rơi vào “giai đoạn hưng cảm kéo dài 4 tháng với hành vi loạn thần, hoang tưởng và bốc đồng”, dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng đối với cuộc sống cá nhân.

Wireless hủy show vì Ye bị phản đối (ảnh: BBC)

Về phía lễ hội Wireless, các nhà tài trợ lớn như Pepsi, Rockstar Energy và Diageo đã đồng loạt rút lui sau khi Ye được công bố là nghệ sĩ chính. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên tiếng gọi quyết định này là “đáng lo ngại sâu sắc”.

Trước đó, đơn vị tổ chức Festival Republic vẫn bày tỏ quan điểm ủng hộ Ye. Giám đốc điều hành Melvin Benn kêu gọi công chúng dành cho nghệ sĩ “sự tha thứ và hy vọng”, khẳng định việc mời Ye chỉ nhằm mục đích biểu diễn các ca khúc phổ biến trên radio và nền tảng streaming, không phải để cổ súy quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, Ye vẫn bị phản đối kịch liệt. Việc bị Anh từ chối nhập cảnh là động thái cứng rắn của quốc gia này. Hiện phía đại diện của nam rapper chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các diễn biến trên.

Concert đang gây sốt của Kanye West

Những ngày qua, mạng xã hội “nóng” lên bởi thiết kế sân khấu trong đêm diễn tại SoFi Stadium (Los Angeles) của Kanye West. Hình ảnh Ye đứng trên một “Trái Đất khổng lồ” giữa sân vận động tạo nên làn sóng tranh luận. Đêm diễn này đánh dấu màn tái xuất quy mô lớn của Ye tại Mỹ sau nhiều năm vắng bóng, nhưng thay vì một concert thông thường, anh tiếp tục biến nó thành một “tác phẩm nghệ thuật sống”. Trung tâm sân khấu là concept “The Giant Earth” - mô hình Trái Đất khổng lồ vận hành bằng hệ thống LED phức tạp, liên tục xoay và biến đổi bề mặt hình ảnh. Không vũ công, không dàn dựng đông người, toàn bộ không gian được tối giản đến cực hạn.

Đây cũng là lý do các thông tin về concert/buổi diễn của Kanye West thu hút người quan tâm. Theo nhiều nguồn tin, Ye có ý định tổ chức concert ở Anh nhưng đã bị SVD Tottenham từ chối thẳng thừng.

Concert gây sốt của Ye tại L.A vừa qua (ảnh: X):

Giữa sân vận động rộng lớn, chỉ có một con người đứng trên đỉnh thế giới, bao quanh bởi khói dày và ánh sáng lạnh. Hình ảnh đó được nhiều khán giả ví như “một con kiến đơn độc trên gò đất kỹ thuật số” - nhỏ bé nhưng giàu tính biểu tượng, gợi cảm giác cô lập, bất an và lạc lõng, đúng với tinh thần nghệ thuật mà Ye theo đuổi suốt nhiều năm.

Việc gây tranh cãi nhưng vẫn tạo ra xu hướng chưa bao giờ là điều xa lạ với Kanye West. Anh được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của văn hóa đại chúng thế kỷ 21 - không chỉ với vai trò rapper mà còn là nhà sản xuất, nhà thiết kế thời trang và một “kẻ phá vỡ quy chuẩn”. Bắt đầu sự nghiệp tại Roc-A-Fella Records, Ye góp phần tạo nên thành công cho Jay-Z với album The Blueprint, trước khi tự bước ra ánh sáng với tham vọng định nghĩa lại hip-hop.

Việc gây tranh cãi nhưng vẫn tạo ra xu hướng chưa bao giờ là điều xa lạ với Kanye West (ảnh: X)

Khi ra mắt The College Dropout (2004), Kanye đã phá vỡ hình ảnh “gangsta rap” thống trị thời điểm đó. Anh xuất hiện với phong cách khác biệt, rap về gia đình, tôn giáo và những bất ổn nội tâm - mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Những album sau đó như Late Registration, Graduation hay Yeezus tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa không giới hạn, khi mỗi dự án đều mang một ngôn ngữ âm thanh riêng biệt.

Đặc biệt, 808s & Heartbreak (2008) được xem là bước ngoặt định hình hip-hop hiện đại. Việc sử dụng Auto-Tune để thể hiện cảm xúc yếu đuối đã đặt nền móng cho cả một thế hệ nghệ sĩ sau này như Drake, Travis Scott hay Juice WRLD. Nhiều ý tưởng từng bị hoài nghi của Kanye sau đó lại trở thành tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, củng cố danh xưng “thiên tài đi trước thời đại”.

Kanye và Taylor đã trở thành "tử thù", nam rapper bị cộng đồng fan Taylor chỉ trích khắp MXH (ảnh: X)

Song song với âm nhạc, Ye còn xây dựng đế chế thời trang Yeezy, từng tạo ra cơn sốt toàn cầu khi hợp tác với Adidas. Tuy nhiên, cũng chính cái tôi mạnh mẽ và những phát ngôn cực đoan đã khiến anh nhiều lần tự đẩy mình vào khủng hoảng. Một trong những lý do khiến Ye thêm bị tẩy chay chính là mối quan hệ căng thẳng với Taylor Swift. Từ vụ giật micro tại VMAs 2009 đến lùm xùm ca khúc Famous năm 2016, Kanye và Taylor đã trở thành "tử thù", nam rapper bị cộng đồng fan Taylor chỉ trích khắp MXH.

Suốt nhiều năm qua, ồn ào luôn bủa vây nam nghệ sĩ này (ảnh: Guardian)

Năm 2022, Kanye West bị tẩy chay diện rộng. Các đối tác lớn như Adidas, Gap hay Balenciaga đồng loạt chấm dứt hợp tác, kéo theo việc Ye mất danh hiệu tỷ phú, bay màu 2 tỷ đô chỉ trong 1 ngày. Đây được xem là một trong những cú “rơi tự do” nhanh nhất trong giới giải trí và kinh doanh.

Suốt nhiều năm qua, ồn ào luôn bủa vây nam nghệ sĩ này. Ye đang trở lại mạnh mẽ với album BULLY. Tuy nhiên, sau hàng loạt động thái gây sốc, Ye luôn đứng ở lằn ranh được ngưỡng mộ và bị ghét. Tài năng là chưa đủ để gạt bỏ những ồn ào xoay quanh nam rapper.