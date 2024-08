Taylor Swift và Kanye West đối đầu trực tiếp trên BXH Billboard

(Ảnh: Kevin Mazur/WireImage)

Kanye West ban đầu được dự đoán sẽ dẫn đầu BXH Billboard 200 tuần sau với album Vulture 2. Nếu điều này xảy ra, Kanye sẽ sở hữu album thứ 12 liên tiếp ra mắt ở vị trí số 1. Tuy nhiên, nam rapper đã gặp phải đối thủ lâu năm quen thuộc, đó chính là Taylor Swift.

Với sự mong đợi của khán giả, ban đầu Vulture 2 được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho BXH lần này. Thế nhưng, Taylor Swift mới đây đã ra mắt phiên bản mới cho album nhằm tăng doanh số bán đĩa. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đăng tải phiên bản kỹ thuật số mới của album The Tortured Poets Department cùng bản nhạc độc quyền My boy only breaks his favorite toys (demo đầu tiên). Chưa dừng lại ở đó, để "quyết chiến" với Kanye, giọng ca sinh năm 1989 tái phát hành 3 phiên bản kỹ thuật số trước đó kèm theo một đợt giảm giá 13% giúp tăng doanh số đáng kể.

Theo Billboard, nếu kết quả giữa hai ngôi sao vẫn bất phân thắng bại trong 2 ngày cuối cùng của tuần này, nhiều khả năng họ sẽ tung ra nhiều phiên bản album hơn nữa để giành chiến thắng. Kanye và Taylor là hai đối thủ lịch sử và luôn cố gắng tìm cách giành lợi thế trong chiến trường âm nhạc hiện tại.

Khán giả và những người hâm mộ hiện vô cùng háo hức và mong chờ vào màn tranh đấu quyết liệt giữa cặp "kẻ thù" này. Dù BXH chưa được công bố nhưng đây đã là chủ đề nóng và được bàn tán xôn xao trên các nền tảng mạng xã hội.