Taylor Swift dẫn đầu doanh số album tại Mỹ nửa đầu năm 2024

(Ảnh: Getty Images)

Luminate mới đây đã công bố danh sách 10 album có doanh số cao nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2024. Dữ liệu này xem xét các xu hướng âm nhạc từ đầu năm nay, bao gồm số liệu phát trực tuyến, doanh số bán album cùng những phiên bản biến thể album.

Trong đó, không ngoài dự đoán, Taylor Swift đứng đầu với album mới mang tên The Tortured Poets Department. Album đạt doanh số "khủng" tính riêng tại thị trường mỹ với 4,66 triệu đơn vị. Điều đáng ngạc nhiên hơn là 2 album cũ của nữ ngôi sao là 1989 (Taylor's Version) và Lover đều lọt top trong danh sách này ở vị trí thứ 9 và 10.

Hai cái tên nghệ sĩ nữ khác được chú ý trong danh sách của Luminate chính là Beyoncé và nghệ sĩ đang lên SZA. "Ong chúa" thành công đứng ở vị trí thứ 4 với Cowboy Carter, trong khi đó SOS của SZA có mặt ở vị trí thứ 5.

Top 10 album có doanh số cao nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2024:

1. The Tortured Poets Department – Taylor Swift

2. One Thing At A Time – Morgan Wallen

3. Stick Season – Noah Kahan

4. Cowboy Carter – Beyoncé

5. SOS – SZA

6. We Don’t Trust You – Future and Metro Boomin

7. Dangerous: The Double Album

8. Zach Bryan – Morgan Wallen

9. 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

10. Lover – Taylor Swift