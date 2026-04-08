“Công chúa nhạc pop” và những cái đầu tiên

Britney Spears sinh ngày 2/12/1981, bước chân vào showbiz khi còn nhỏ với vai trò diễn viên trong chương trình The Mickey Mouse Club của Disney. Sau khi tạm rút về quê nhà hoàn tất việc học, Britney ký hợp đồng thu âm và chính thức ra mắt năm 1998 với ca khúc …Baby One More Time - bản hit bùng nổ toàn cầu, nhanh chóng đưa cô trở thành hiện tượng pop mới. Thành công của album đầu tay cùng hình tượng nữ sinh vừa ngây thơ vừa gợi cảm đã giúp Britney không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn đặt nền móng cho làn sóng teen pop cuối thập niên 1990, mở ra một trong những sự nghiệp đình đám nhất lịch sử âm nhạc đại chúng.

Sau bản hit đầu tay, kỷ nguyên "Britney-mania" ra đời. Britney Spears trở thành biểu tượng của âm nhạc, thời trang và xu hướng. Paparazzi săn đuổi cô đến nghẹt thở. Mọi động thái, từ một kiểu tóc, một bộ trang phục trong MV Oops!... I Did It Again hay Lucky đều ngay lập tức trở thành "trend". Sự hưởng ứng mà Britney nhận được vào thời điểm đó là thứ quyền lực tuyệt đối mà hiếm có idol nào thời nay có thể tái hiện trọn vẹn.

Không chỉ là "nữ hoàng nhạc số" đời đầu, cô còn là một cỗ máy thâu tóm giải thưởng với bảng thành tích đồ sộ: sở hữu 1 giải Grammy, 15 kỷ lục Guinness thế giới, 6 giải MTV Video Music Awards (bao gồm giải Thành tựu trọn đời Video Vanguard) và 7 giải Billboard Music Awards. Đặc biệt, Britney là nghệ sĩ nữ duy nhất trong lịch sử có lứa tuổi thiếu niên sở hữu hai album kim cương liên tiếp, với doanh số kỷ lục hơn 100 triệu bản ghi trên toàn cầu.

Ngay cả trong giai đoạn đen tối nhất, cô vẫn cho ra đời album Blackout vào năm 2007 - tác phẩm được giới chuyên môn tôn vinh là "Kinh thánh của nhạc pop hiện đại", đặt nền móng cho dòng nhạc Electropop thống trị suốt một thập kỷ sau đó. Đến tận hôm nay, các bản hit như Toxic hay Gimme More vẫn liên tục lọt top lượt stream trên Spotify với hàng tỷ lượt nghe, chứng minh một tư duy âm nhạc đi trước thời đại.

Ở thời hoàng kim, hiếm có ai đọ lại Britney Spears về sức hút và độ táo bạo trên sân khấu. Hai khoảnh khắc tại VMAs đã giúp Britney Spears khắc tên mình vào lịch sử văn hóa đại chúng như một biểu tượng, đến nay vẫn là "sách mẫu" cho nhiều nghệ sĩ trẻ tái hiện.

Năm 2001, tại MTV Video Music Awards 2001, Britney Spears gây sốc khi trình diễn I'm a Slave 4 U cùng một con trăn vàng sống quấn trên vai, đánh dấu màn “lột xác” mạnh mẽ từ hình tượng công chúa pop tuổi teen sang phong cách trưởng thành, gợi cảm. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sân khấu đáng nhớ nhất lịch sử VMAs.

Đến năm 2003, tại MTV Video Music Awards 2003, Britney tiếp tục tạo nên cơn địa chấn khi hôn Madonna ngay trên sân khấu trong màn mashup Like a Virgin - Hollywood. Khi ấy, truyền thông đã bùng nổ vì 2 biểu tượng nhạc pop chạm môi nhau công khai. Đây là khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử làng nhạc nhưng cũng mang tính biểu tượng về sự chuyển giao thế hệ trong pop culture. Hiệu ứng truyền thông càng được khuếch đại bởi sự xuất hiện của Christina Aguilera trong màn trình diễn nhưng bị ngó lơ và phản ứng gây chú ý của Justin Timberlake dưới khán đài, khi ấy là bạn trai của Britney.

Ngoài âm nhạc, Britney Spears còn là người định hình diện mạo thời trang cho cả một thế hệ. Cô chính là nguồn gốc của phong cách Y2K, với những món đồ kinh điển như quần cạp trễ, áo crop-top, họa tiết da báo và những bộ tracksuit nhung… Britney đã phá vỡ sự rập khuôn, cổ vũ cho vẻ đẹp nổi loạn nhưng vẫn đầy sức quyến rũ của phái nữ. Sức ảnh hưởng này không hề mất đi mà còn kéo dài mạnh mẽ đến tận ngày nay, khi xu hướng Y2K quay trở lại thống trị các sàn diễn lớn và phong cách của giới trẻ Gen Z.

Đến nay, Britney Spears vẫn được coi là công chúa độc nhất của nhạc pop. Dù có bao nhiêu ngôi sao mới tỏa sáng với cùng định hướng, thì hiệu ứng Britney Spears tạo ra sẽ không thể xuất hiện lần hai.

Sự nghiệp bị gia đình hủy hoại

Bi kịch của Britney Spears bắt nguồn từ chính những người thân ruột thịt. Trong suốt 13 năm dưới quyền giám hộ (conservatorship), "Công chúa nhạc Pop" không khác gì một cỗ máy in tiền bị tước đoạt những quyền tự do cơ bản nhất. Mọi khía cạnh trong đời sống của cô, từ việc sử dụng thuốc, lịch trình biểu diễn dày đặc cho đến cả những quyết định cá nhân nhạy cảm như việc sinh con… đều bị kiểm soát gắt gao.

Sự bóc lột sức lao động và thao túng tinh thần từ chính cha ruột đã đẩy một thiên tài bẩm sinh vào hố sâu tuyệt vọng. Những sự kiện gây chấn động năm 2007 như khoảnh khắc cạo đầu hay đập phá xe của paparazzi không phải là sự điên rồ vô căn cứ, mà là tiếng thét của một con người bị dồn vào đường cùng. Năm 2021, Britney Spears thắng kiện trong vụ giành quyền giám hộ với cha ruột. Cuối cùng cũng được giải thoát, người hâm mộ toàn cầu ăn mừng thay Britney với từ khóa "FreeBritney" bao trùm MXH.

Tiếc thay, sau hơn một thập kỷ đấu tranh để giành lại tự do, thứ cô nhận về lại là sự ghẻ lạnh của con cái và những vết sẹo tâm lý chưa bao giờ lành hẳn. Một sự nghiệp lẽ ra đã vươn xa hơn nữa đã bị chính gia đình hủy hoại, để lại một khoảng trống đau đớn trong lòng người hâm mộ.

Mới đây nhất, thông tin về 2 con của Britney Spears lại gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, Britney Spears từng mất quyền nuôi 2 con trai vào tay chồng cũ Kevin Federline sau ly hôn, và mối quan hệ mẹ con nhiều năm qua luôn căng thẳng, xa cách. Gần đây, khi các khoản trợ cấp nuôi con sắp kết thúc và tình hình tài chính của phía người cha gặp vấn đề, hai con trai bất ngờ quay lại thân thiết với Britney khiến dư luận nghi ngờ họ đang “nịnh nọt” để hưởng lợi tài chính.

Dù vậy, vẫn có ý kiến hy vọng việc đoàn tụ xuất phát từ tình cảm thật, trong bối cảnh Britney luôn khao khát được gần gũi và yêu thương các con. Nhiều người cảm thấy xót xa vì sau bao nhiêu năm, gia đình vẫn luôn là điểm yếu tác động tiêu cực đến công chúa nhạc pop.

Đến khi nào “công chúa nhạc pop” mới tìm thấy hạnh phúc?

Đến nay, người hâm mộ vẫn luôn tiếc nuối: Nếu có một điểm tựa gia đình đúng nghĩa, đế chế của Britney chắc chắn đã vượt xa mọi giới hạn hiện tại. Sau nhiều năm bị gia đình kìm kẹp, Britney vẫn đang chật vật tìm kiếm sự bình yên.

Dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ thời hoàng kim, sức hút của cái tên Britney Spears chưa bao giờ nguội lạnh. Bất chấp những biến cố đời tư và sự im hơi lặng tiếng trên các bảng xếp hạng, cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn kiên trì chờ đợi suốt 10 năm nay, với hy vọng duy nhất là được thấy “công chúa nhạc pop” tái xuất đường đua âm nhạc một lần nữa