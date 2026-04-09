“Ai thấy mình khổ quá thì có thể nhìn Trang Pháp”

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc. Mới đây, sau khi vòng kiểm tra năng lực chuẩn bị cho vòng công diễn đầu tiên lên sóng, đại diện Việt Nam bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Cộng đồng mạng đất nước tỷ dân lại đồng loạt bày tỏ sự xót xa và đồng cảm với tình thế vô cùng khó khăn của nữ ca sĩ. Thậm chí, một câu nói đang được lan truyền rầm rộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội chính là: " Ai mà cảm thấy đời mình khổ quá thì có thể nhìn Trang Pháp".

Trang Pháp đang được mạng xã hội Trung Quốc chú ý vì hoàn cảnh "éo le"

Netizen Trung : “Khổ quá thì nhìn Trang Pháp”

Trên các diễn đàn, hàng loạt bình luận phân tích tình hình và bênh vực Trang Pháp liên tục xuất hiện. Đa phần netizen đều bày tỏ sự ngán ngẩm trước thái độ và năng lực của hai thành viên bản địa: "Ai mà ngờ người nhớ nhiều lời tiếng Trung nhất lại là Trang Pháp, một người Việt Nam" . Họ nhận định việc ép một người nước ngoài học thuộc bài hát có tiết tấu nhanh trong vài ngày đã là điều cực kỳ áp lực, nhưng việc hai ca sĩ người Trung Quốc lại không thể nhớ nổi lời bài hát bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình mới là điều vô lý nhất.

Trang Pháp được cư dân mạng Trung quốc nhận định là "khổ nhất thế giới" (Ảnh: @keoconlichsu)

Càng phân tích, dân mạng Trung Quốc càng thấy xót xa cho hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" của Trang Pháp. Hàng loạt ý kiến cho rằng cô đang thực sự phải gồng gánh cả đội hình trên vai với những gánh nặng trên trời rơi xuống: ‘ Vô lý hơn là sau 'Đại Nghệ Thuật Gia' còn phải hát thêm một bài nữa! Lại còn phải học thêm một bài tiếng Trung" .

Hầu hết các ý kiến đều khâm phục tinh thần làm việc của đại diện Việt Nam (Ảnh: @forever_coco.nnn)

Đa phần các ý kiến đều tập trung vào việc khâm phục tinh thần làm việc của cô. Khán giả xứ Trung liên tục để lại những bình luận ví von đầy đồng cảm về sự vất vả của đại diện Việt Nam:

- Cảm giác chị đẹp quốc tế duy nhất này cứ như đang đi 'độ kiếp' vậy.

- Chỉ có Trang Pháp là thực sự đến để 'Đạp Gió Rẽ Sóng' thôi.

- Ai mà cảm thấy đời mình khổ quá thì có thể nhìn Trang Pháp.

Từ một đội hình không nhận được nhiều kỳ vọng ban đầu, nhóm của Trang Pháp bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn và được thảo luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Đa phần các ý kiến đều tập trung vào việc khâm phục tinh thần làm việc của đại diện Việt Nam.

Trang Pháp gặp “sóng to gió lớn”

Nguồn cơn của làn sóng này xuất phát từ kết quả không mấy khả quan của đội Trang Pháp trong vòng đánh giá. Tại công diễn 1, Trang Pháp đảm nhận vai trò đội trưởng, dẫn dắt hai thành viên là Duy Ni Na và Giang Ngữ Thần biểu diễn ca khúc Đại Nghệ Thuật Gia , một bản hit có tiết tấu nhanh và khó của Thái Y Lâm. Tuy nhiên, màn thể hiện của nhóm trước ban giám khảo lại gây ra nhiều thất vọng. Đội của Trang Pháp hát hụt hơi, không thuộc lời và lại biểu diễn trong tâm thế cười đùa, nhận về nhiều đánh giá không tốt từ giám khảo và cộng đồng mạng.

Trang Pháp cùng hai đồng đội là Giang Ngữ Thần và Duy Ni Na sẽ biểu diễn ca khúc Đại Nghệ Thuật Gia

Đáng chú ý, hai đồng đội của Trang Pháp vốn không có thế mạnh về kỹ năng thanh nhạc cũng như khả năng trình diễn sân khấu. Sự chênh lệch năng lực quá lớn này khiến tiết mục trở nên rời rạc, đẩy đội của Trang Pháp rơi thẳng vào vòng nguy hiểm và buộc phải tham gia thách đấu với các nhóm khác trong đêm thi chính thức.

Thử thách dành cho đại diện Việt Nam càng thêm phần khắc nghiệt khi cô rơi vào bảng đấu vô cùng khó nhằn. Theo danh sách thi đấu, đội của Trang Pháp sẽ phải chạm trán trực tiếp với những đối thủ đáng gờm, trong đó có cả hai nhóm đạt thành tích xuất sắc nhất vòng kiểm tra năng lực vừa qua là đội Lý Tâm Khiết và đội Tiêu Tường.

Trang Pháp phải chuẩn bị thêm một tiết mục cá nhân thứ hai để bước vào vòng đối đầu giữa các đội trưởng (Ảnh:FBNV)

Trang Pháp tiếp tục nhận thêm một thử thách mang tính "sống còn" khác từ luật chơi của chương trình. Cô phải cấp tốc học và chuẩn bị thêm một tiết mục cá nhân thứ hai mang tên Là Anh để bước vào vòng đối đầu giữa các đội trưởng. Nếu trong đêm công diễn diễn ra, đội của cô thất bại ở phần thách đấu, Trang Pháp bắt buộc phải giành chiến thắng ở phần thi đối đầu cá nhân này để bảo toàn lực lượng, cứu các thành viên khỏi thế nguy hiểm và nguy cơ bị loại.

Trang Pháp đối mặt với bài toán khó khi phải gồng gánh thêm một bài hát khác (Ảnh:FBNV)

Việc phải gồng gánh thêm một bài hát tiếng Trung trong khi bản thân gặp bất lợi lớn về ngôn ngữ đã biến chặng đường của Trang Pháp trở thành một bài toán cực khó. Quỹ thời gian dành cho đại diện Việt Nam là vô cùng eo hẹp. Cô chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để vừa vực dậy tiết mục nhóm, vừa tập luyện hoàn chỉnh một ca khúc tiếng Trung hoàn toàn mới.

Trang Pháp được khán giả ví von hành trình tại Đạp Gió 2026 giống như một kiếp nạn cần vượt qua

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô giữa hoàn cảnh trớ trêu khiến khán giả ví von hành trình này giống như một kiếp nạn cần vượt qua. Hiện tại, sự chú ý của khán giả đang đổ dồn vào đêm livestream ngày 10/4 sắp tới, chờ đợi xem Trang Pháp sẽ xoay sở ra sao trước áp lực khổng lồ từ rào cản ngôn ngữ và thử thách khắc nghiệt của chương trình.