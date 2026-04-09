Lisa cứ bốc thế này thì còn lâu mới flop!

Màn collab giữa Lisa và Anyma mang tên Bad Angel vừa chính thức ra mắt tối 8/4/2026 (theo giờ Việt Nam), nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trên toàn cầu. Đúng như kỳ vọng, lần trở lại này không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là một “bữa tiệc thị giác” đậm tính duy mỹ, visual của Lisa tiếp tục gây sốt với phong cách táo bạo, siêu thực và mang màu sắc điện ảnh rõ nét.

Ngay từ concept, Bad Angel đã cho thấy tham vọng khác biệt. MV do chính Anyma đạo diễn, lấy bối cảnh trong một vũ trụ kỹ thuật số siêu thực, nơi ranh giới giữa con người và máy móc bị xóa nhòa. Chưa đến 3 phút, Lisa gây sốt khi hóa thân thành một thực thể “Cyber-Angel” - nửa thiên thần, nửa cỗ máy. Biểu tượng “Bad Angel” được thể hiện qua hình ảnh cô bị trói buộc bởi những đường dây dẫn, rồi tự giải phóng bằng cách xé toạc mọi giới hạn. Đây không chỉ là một chi tiết hình ảnh, mà còn là ẩn dụ rõ ràng cho hành trình lột xác, bước vào kỷ nguyên alter ego đầy tự do và nổi loạn.

Điểm khiến công chúng không thể rời mắt chính là phần visual đạt đến độ hoàn thiện cao. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm của Lisa và công nghệ đồ họa 3D đỉnh cao từ Anyma tạo nên những khung hình mang tính điện ảnh, vừa ma mị vừa đầy quyền lực.

Ở khía cạnh thời trang, Lisa tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng phong cách khi không ngần ngại thử nghiệm những thiết kế avant-garde mang đậm hơi thở vị lai. Các bộ bodysuit ôm sát bằng chất liệu kim loại lỏng hay latex được sử dụng xuyên suốt, tôn vinh triệt để đường cong cơ thể. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc corset gạc nai kết hợp lông vũ cùng trang sức cao cấp từ Bulgari, tạo nên diện mạo giao thoa giữa hoang dại và quý phái, từng sải bước của Lisa khi hoá thành thiên thần nhanh chóng viral MXH.

Bad Angel đánh dấu lần đầu Lisa thử sức với dòng nhạc melodic techno - một thể loại kén người nghe nhưng có đời sống riêng, thường xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc lớn như Coachella. MV tiết chế vũ đạo, thay vào đó tập trung vào thần thái và những chuyển động mang tính điện ảnh, giúp Lisa khai thác triệt để khí chất “slay” đã trở thành thương hiệu.

Theo nhiều nguồn tin, Lisa sẽ cùng Anyma biểu diễn trực tiếp Bad Angel tại sân khấu chính Coachella vào ngày 10/4 và 17/4. Sau sân khấu solo năm ngoái tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, việc nữ nghệ sĩ tiếp tục “phủ sóng” Coachella được fan toàn cầu trông đợi.

Bỏ lại phía sau rào cản cả 1 idol Kpop, Lisa đang từng bước khẳng định mình như một ngôi sao toàn cầu. Hành trình của cô là minh chứng rõ ràng cho việc một nghệ sĩ châu Á có thể phá vỡ mọi rào cản về thị trường, ngôn ngữ và định kiến.

Sinh năm 1997 tại Thái Lan với tên thật Lalisa Manobal, Lisa đảm nhận vai trò main dancer và rapper trong BLACKPINK. Tuy nhiên, từ lâu, sức ảnh hưởng của cô từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi nhóm nhạc. Với hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram, Lisa hiện là nghệ sĩ Kpop có độ phủ sóng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Sự nghiệp của Lisa chia thành hai giai đoạn rõ rệt. Trong thời kỳ hoạt động dưới YG Entertainment từ năm 2016 đến 2023, cô cùng BLACKPINK góp phần đưa nhóm trở thành hiện tượng toàn cầu. Màn debut solo với LALISA và MONEY không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn thiết lập nhiều kỷ lục Guinness, chứng minh sức mạnh cá nhân vượt khỏi khuôn khổ nhóm nhạc.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2024 khi Lisa thành lập công ty riêng LLOUD và hợp tác với RCA Records. Đây là giai đoạn cô hoàn toàn tự chủ trong định hướng nghệ thuật, chính thức bước vào cuộc đua “main pop girl” với hình ảnh táo bạo và ít bị ràng buộc hơn bởi chuẩn mực idol truyền thống.

Sự lột xác về phong cách là yếu tố then chốt giúp Lisa duy trì sức nóng. Cô liên tục thay đổi tạo hình, không để bản thân bị gắn với 1 phong cách cố định nào. Hình ảnh nổi bật nhất là các concept mang màu sắc futuristic và cyberpunk, từ Rockstar đến Bad Angel đậm chất kỹ thuật số. Mỗi lần xuất hiện là một lần nâng cấp về mặt thị giác, với mức đầu tư lớn vào trang phục, makeup và thiết kế hình ảnh. Điều đáng nói là dù thử nghiệm mạnh tay, Lisa vẫn giữ được bản sắc riêng - sự quyến rũ đến từ thần thái và kỹ năng trình diễn.

Trên phương diện truyền thông, Lisa chứng minh sức hút hàng đầu. Việc xuất hiện tại các sân khấu lớn như Coachella hay các sự kiện quốc tế giúp cô duy trì độ nhận diện liên tục. Đồng thời, cô cũng là một “cỗ máy tạo trend” khi bất kỳ chi tiết nào, từ kiểu tóc, layout makeup đến động tác vũ đạo đều có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong một thị trường nơi sự đào thải diễn ra nhanh chóng, Lisa vẫn duy trì được sức hút ổn định và thậm chí ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Lisa cứ liên tục biến hoá thế này, thì đúng là "còn lâu mới flop"!