Mỹ nhân đẹp nhất thế giới phát điên vì 1 người đàn ông, ánh mắt càng nhìn càng ám ảnh

T.O.P và mỹ nhân đẹp nhất thế giới sánh đôi

Chiều 8/4, T.O.P chính thức phát hành MV thứ hai mang tên Studio54, tiếp nối chuỗi sản phẩm nằm trong album đầu tay ANOTHER DIMENSION. Ngay từ thời điểm lên sóng, MV đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội nhờ concept táo bạo, màu sắc điện ảnh cùng màn kết hợp gây chú ý giữa T.O.P và “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana.

Lấy cảm hứng trực tiếp từ hộp đêm huyền thoại Studio 54 tại New York những năm 70-80, MV xây dựng một không gian đậm chất retro-futurism - nơi ánh đèn, âm nhạc và con người hòa trộn trong một thế giới vừa hào nhoáng vừa méo mó. Trong bối cảnh đó, T.O.P xuất hiện như một quý ông thượng lưu, tách biệt khỏi đám đông nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.

Điểm nhấn lớn nhất của Studio54 chính là màn kết hợp với Nana. Nana trong MV tiếp tục thế mạnh biến hóa của mình, cô hóa thân thành một nhân vật nữ đầy ám ảnh. Cô không đơn thuần là bạn diễn, mà trở thành một phần của thế giới “điên loạn” mà T.O.P tạo ra. Những ánh nhìn giữa hai nhân vật - vừa mê đắm, vừa bất ổn, kì quặc trở thành chi tiết khiến người xem rùng mình.

Nana dường như “phát điên” vì thế giới của T.O.P. Những hành động tưởng chừng bình thường như nhảy múa, ăn uống khi đặt cạnh nhau lại trở nên kỳ lạ, méo mó. Cả hai tạo nên một tổ hợp hoàn hảo về ngoại hình, thần thái và diễn xuất, đặc biệt là cách sử dụng ánh mắt để truyền tải cảm xúc. Không cần thoại, chỉ bằng biểu cảm, họ vẫn khiến người xem cảm nhận rõ sự lệch chuẩn và bất ổn trong tâm lý nhân vật.

Về tổng thể hình ảnh, MV khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Squid Game với bảng màu rực rỡ, những khối hình học và thử thách “thanh trừng” lẫn nhau của 2 nhân vật chính. Một số phân đoạn khác lại gợi nhớ đến Hồn Rỗng (những quái vật vô hình, đáng sợ trong loạt truyện và phim Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine, được sinh ra từ một thí nghiệm thất bại năm 1908). T.O.P khiến người xem sốc bởi cảnh ăn mắt như quái vật hay tạo hình lấy cảm hứng từ Hồn Rỗng. Thoát khỏi giới hạn của 1 idol công nghiệp, T.O.P tiếp tục chứng minh khả năng kết hợp âm nhạc với điện ảnh, tạo nên một trải nghiệm thị giác mang tính ám ảnh.

Ở phần âm nhạc, Studio54 theo đuổi thể loại Funky House/Disco với giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện. Tuy nhiên, trái ngược với phần nhạc sôi động, ca từ lại mang màu sắc tự sự và có phần u tối, tạo nên sự đối lập thú vị - cũng là đặc trưng trong phong cách sáng tạo của T.O.P. Studio54 không chỉ đơn thuần là một MV giải trí mà còn chứa đựng hàng loạt “ẩn ý” khiến cộng đồng fan Kpop xôn xao. Đáng chú ý nhất là những chi tiết được cho là lời nhắn nhủ của T.O.P dành cho hành trình cũ cùng BIGBANG. Trong bài hát, câu rap “I’ve cut them off, Bang, Bang, you know what I’m saying boy?” (Tôi đã cắt đứt hết rồi, Bang, Bang - cậu hiểu tôi đang nói gì mà, nhỉ?) nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách chơi chữ, ngầm ám chỉ việc T.O.P đã khép lại chương cũ với BIGBANG để bước sang con đường riêng.

Bên cạnh đó, thông điệp về sự tự do cũng được nhấn mạnh xuyên suốt ca khúc. Câu hát “You need me, I just want to be free” được xem như lời phản hồi trực diện trước những kỳ vọng anh quay trở lại nhóm trong suốt nhiều năm qua. Một số khán giả còn chỉ ra chi tiết “Dirty Sun” trong ca khúc Studio54 được cho là ẩn dụ liên quan đến scandal Burning Sun từng làm chấn động Kpop và ảnh hưởng sâu sắc đến nhóm. Dù không xác nhận, cách T.O.P lồng ghép những hình ảnh này khiến người xem tin rằng đây là lời tự sự đầy ẩn ý về quá khứ.

Sự trở lại lần này của T.O.P trở nên đặc biệt khi đánh dấu album phòng thu đầu tay của T.O.P sau 13 năm kể từ Doom Dada. ANOTHER DIMENSION chính thức phát hành ngày 3/4/2026 với 11 ca khúc, bao gồm hai bài chủ đề Studio54 và Desperado . Album được phát hành dưới trướng công ty riêng Topspot Pictures, với phần âm thanh do kỹ sư IRKO - người từng hợp tác cùng Kanye West và The Weeknd đảm nhận. Đáng chú ý, bìa album được thiết kế bởi nghệ sĩ huyền thoại Edward Ruscha, góp phần nâng tầm dự án thành một sản phẩm nghệ thuật đa chiều.

Ngay sau khi ra mắt, album nhanh chóng ghi nhận hơn 18.600 bản bán ra trên Ktown4u, lọt Top 5 BXH hằng ngày dù phải cạnh tranh với nhiều nhóm nhạc thế hệ mới. Trên quy mô toàn cầu, ANOTHER DIMENSION cũng leo cao trên iTunes Album Chart tại nhiều quốc gia, chứng minh sức hút của “anh cả” BIGBANG.

Không dừng lại ở thành tích nhạc số, album còn được đánh giá cao nhờ việc ứng dụng công nghệ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm nghe đa giác quan. Với loạt ca khúc như Self Crucifixion , The Giant hay Seoul Chaos , T.O.P không né tránh quá khứ mà trực diện đối mặt với những biến cố, từ đó xây dựng một hình ảnh mới - gai góc, cô độc nhưng chân thật.

ANOTHER DIMENSION không chỉ là một album Hip-hop thông thường mà giống như một triển lãm âm nhạc. Qua đó, T.O.P tái định vị bản thân như một nghệ sĩ đương đại, thoát khỏi khuôn mẫu idol Kpop truyền thống. Sau hơn một thập kỷ im ắng, màn trở lại này cho thấy một T.O.P hoàn toàn khác - trưởng thành hơn, táo bạo hơn và sẵn sàng bước vào “chiều không gian khác” của chính mình.