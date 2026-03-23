Tối 21/3, tại quảng trường Gwanghwamun, BTS tổ chức concert comeback miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG”. Buổi biểu diễn kéo dài khoảng 1 tiếng với 12 ca khúc, kết hợp giữa các bài hát mới và những bản hit quen thuộc như Butter, Dynamite hay Mic Drop. Theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện thu hút khoảng 40.000 - 42.000 khán giả có mặt trực tiếp. Con số này thấp hơn dự đoán ban đầu dù sức nóng từ album ARIRANG được đánh giá cao. Chính vì điều này, sự kiện quảng bá ở Gwanghwamun của BTS gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau sự kiện của BTS, nhiều sự kiện khác như concert 10 năm của BIGBANG, Coachella BLACKPINK hay sân khấu quảng bá ở cầu Jamsil của SEVENTEEN được nhắc lại và tạo nên làn sóng so sánh trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Trong đó, về quy mô, concert kỷ niệm 10 năm của BIGBANG gây choáng ngợp, tạo kỷ lục đến nay chưa thể phá vỡ. Đêm diễn 0.TO.10 kỷ niệm 10 năm debut của BIGBANG diễn ra ngày 20/8/2016 tại sân vận động World Cup Seoul (Sangam). Đây được xem là concert có lượng khán giả đông nhất cho một đêm diễn duy nhất tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại, với con số chính thức được công bố là 65.000 người. Tuy nhiên, với nhiều khán giả đã tham gia trực tiếp sự kiện, quy mô phỏng đoán còn lớn hơn. Nhiều người cho rằng lượng người có mặt thực tế dao động từ 70.000 đến gần 100.000, do khu vực đứng được bán vé với mật độ cao.

Không khí tại đêm diễn này được nhiều khán giả mô tả là “không thể quên”. Các phản hồi lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trải nghiệm vừa phấn khích vừa choáng ngợp vì mật độ khán giả quá đông. Nhiều người cho biết khu vực standing chật kín, thậm chí có trường hợp ngất xỉu do thời tiết nóng và tình trạng chen lấn. Một số ý kiến nhận định việc không xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong đêm đó là điều “gần như kỳ diệu”. Dù vậy, phần lớn khán giả vẫn đánh giá đây là một trong những concert đáng nhớ nhất họ từng tham dự, với bầu không khí bùng nổ và danh sách ca khúc dày đặc hit. Cư dân mạng Hàn đưa ra nhiều so sánh với đám đông ở concert BIGBANG với 42 nghìn người ở Gwanghwamun theo dõi BTS.

BIGBANG10 THE CONCERT: 0.TO.10 không chỉ là một đêm diễn đơn lẻ mà nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm của nhóm, kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017. Tour diễn đi qua nhiều quốc gia, thu hút hơn 1,1 triệu khán giả toàn cầu. Riêng tại Nhật Bản, 3 đêm diễn tại Osaka đã thu hút khoảng 165.000 người. Đêm diễn tại Hàn Quốc trở thành cột mốc đặc biệt khi lập kỷ lục về lượng khán giả trong một đêm concert của nghệ sĩ Kpop, đến nay vẫn chưa có cái tên nào vượt qua.

Setlist của show được xây dựng như một “biên niên sử âm nhạc” BIGBANG, bao gồm các bản hit trải dài sự nghiệp như Haru Haru, Lies, Last Farewell, Bang Bang Bang hay Fantastic Baby, cùng các sân khấu solo và unit của từng thành viên. Thời lượng đêm diễn kéo dài từ 2,5 đến 3 tiếng, với hơn 20 tiết mục. Đêm diễn tại Seoul còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến theo dõi, trong đó có PSY cùng dàn nghệ sĩ thuộc YG Entertainment và nhiều idol thế hệ sau.

Việc concert 0.TO.10 liên tục được nhắc lại sau sự kiện của BTS phản ánh vị thế đặc biệt của BIGBANG trong ngành công nghiệp Kpop. Sau 20 năm hoạt động, nhóm vẫn được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất, dù đã trải qua nhiều biến động. Đội hình hiện tại chỉ còn 3 thành viên, sau khi Seungri rời nhóm năm 2019 và T.O.P xác nhận rời đi năm 2023. Sức ảnh hưởng của BIGBANG không suy giảm trong mắt công chúng Hàn Quốc. BIGBANG được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc tự sản xuất âm nhạc, với G-DRAGON đóng vai trò trung tâm trong sáng tác và định hình phong cách.

Ở thời hoàng kim, BIGBANG là ông hoàng Kpop với chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu, liên tục phát hành các ca khúc đạt thành tích cao và thực hiện loạt tour diễn toàn cầu thu hút hàng triệu khán giả. Dù không còn hoạt động thường xuyên, BIGBANG vẫn giữ được độ nhận diện rộng rãi. Âm nhạc của nhóm được đánh giá có khả năng tiếp cận nhiều lứa tuổi, đồng thời giữ được bản sắc riêng biệt giữa xu hướng thị trường thay đổi liên tục.

Tháng 4 tới đây, BIGBANG biểu diễn tại Coachella 2026 và sẽ tái xuất cùng kế hoạch cho các dự án kỷ niệm 20 năm, đang tiếp tục thu hút sự chú ý lớn. Sự trở lại này được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc nhóm chính thức tái xuất trên thị trường quốc tế sau thời gian dài vắng bóng. Từ một đêm diễn kỷ lục cách đây gần một thập kỷ đến những kế hoạch mới ở hiện tại, câu chuyện của BIGBANG cho thấy sức bền hiếm có của một nhóm nhạc Kpop.

Với người Hàn Quốc, BIGBANG luôn là "bạch nguyệt quang" đặc biệt, dù trải qua bao nhiêu biến cố thì mỗi lần comeback đều gây bão diện rộng. BIGBANG được khán giả Hàn đánh giá là nhóm nhạc có “chất Kpop” đậm đặc, khi cân bằng giữa yếu tố hip-hop, pop hiện đại với cảm xúc đặc trưng của người Á Đông, thay vì hoàn toàn chạy theo xu hướng phương Tây hóa, từ đó tạo nên một dấu ấn riêng bền vững trong thị trường nội địa.

Concert 0.TO.10 được nhắc lại không chỉ như một kỷ lục về số lượng khán giả ở Hàn Quốc, mà còn là dấu mốc cho thấy thời kỳ đỉnh cao mà BIGBANG từng thiết lập - nền tảng cho danh xưng “ông hoàng Kpop” vẫn được nhắc đến cho đến hôm nay.