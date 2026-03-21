Trước giờ G concert miễn phí của BTS

Chỉ còn vài giờ nữa, concert miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG” của nhóm nhạc toàn cầu sẽ chính thức sáng đèn tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, Hàn Quốc vào lúc 20 giờ 21/3 (giờ Hàn Quốc).

Theo Yonhap News, Thủ tướng Hàn Quốc - ông Kim Min Seok đã trực tiếp kiểm tra công tác an toàn tại hiện trường trước thềm buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của BTS. Chiều 21/3, ông Kim đã đến thăm phòng điều hành được thiết lập cho sự kiện tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sejong. Tại đây, ông đã nghe báo cáo từ các quan chức thuộc Bộ Nội vụ, chính quyền thành phố Seoul, cơ quan cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và HYBE - công ty quản lý BTS.

Ông Kim chỉ thị cho các quan chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đám đông xung quanh quảng trường, tăng cường cảnh giác trước các mối đe dọa khủng bố, đồng thời phối hợp kiểm soát giao thông đường bộ và các dịch vụ phương tiện công cộng để hỗ trợ người dân giải tán trật tự sau đêm diễn. Ông cũng nhắc nhở phía HYBE rằng các nguồn lực quốc gia đã được huy động để hỗ trợ cho sự thành công của sự kiện này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm từ phía công ty trong bối cảnh cả quốc gia cùng tham gia hỗ trợ và người dân chấp nhận những bất tiện nhất định để phục vụ sự kiện.

Phát biểu tại địa điểm tổ chức, ông Kim bày tỏ hy vọng buổi hòa nhạc sẽ làm nổi bật ý nghĩa của quảng trường Gwanghwamun như một không gian mang tính quốc gia, lịch sử và dân chủ.

Dự kiến có khoảng 260.000 người sẽ tập trung cho buổi biểu diễn, trải dài từ quảng trường đến Cổng Sungnye cách đó hơn 1 km. Công tác an ninh được thắt chặt với kế hoạch triển khai 15.000 nhân viên quản lý an toàn, bao gồm khoảng 6.700 cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Người hâm mộ BTS đang đổ dồn về khu vực trung tâm diễn ra concert tối nay (ảnh: X)

Ở cung điện Gyeongbokgung, nhiều người hâm mộ xuất hiện với trang phục mang màu sắc và biểu tượng đặc trưng của BTS, check-in trong không gian văn hóa truyền thống (ảnh: X)

Cập nhật không khí ngày 21/3 cho thấy khu vực trung tâm Seoul đã sớm bước vào trạng thái quá tải nhẹ khi dòng người hâm mộ đổ về từ nhiều giờ trước. Cả thế giới đang hướng sự chú ý về "trái tim Seoul", nơi concert miễn phí của BTS sắp diễn ra. Các ARMY quốc tế tập trung đông đảo, bám kín khu vực hàng rào xung quanh quảng trường. Tại các điểm du lịch như cung điện Gyeongbokgung, nhiều người hâm mộ xuất hiện với trang phục mang màu sắc và biểu tượng đặc trưng của BTS, check-in trong không gian văn hóa truyền thống.

Trên khắp khu vực trung tâm, hình ảnh và thông điệp liên quan đến BTS được phủ sóng rộng rãi. Hệ thống màn hình quảng cáo kỹ thuật số đồng loạt hiển thị nội dung chào đón người hâm mộ bằng nhiều ngôn ngữ, trong khi các ca khúc nổi bật của nhóm được phát tại nhiều không gian công cộng. Bầu không khí ghi nhận sự hiện diện dày đặc của cộng đồng người hâm mộ quốc tế với các dấu hiệu nhận diện fandom ARMY. HYBE thuê nhà hát gần Gwanghwamun để người hâm mộ BTS có chỗ nghỉ chân trong lúc chờ sự kiện diễn ra.

HYBE thuê nhà hát gần Gwanghwamun để người hâm mộ BTS có chỗ nghỉ chân trong lúc chờ sự kiện diễn ra (ảnh: X)

Quảng trường Gwanghwamun thử ánh sáng - âm thanh tối 20/3 để chuẩn bị cho sự kiện hôm nay (ảnh: X)

Ngoài khoảng 22.000 khán giả sở hữu vé chính thức, dự kiến có tới 260.000 người sẽ tập trung về khu vực trung tâm thành phố để theo dõi sự kiện. Đây được ghi nhận là concert miễn phí có quy mô lớn nhất tại Seoul kể từ kỳ FIFA World Cup 2002. Hiệu ứng từ sự kiện kéo theo làn sóng di chuyển quy mô lớn của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng 3 tăng mạnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch và dịch vụ. Theo số liệu từ Cơ quan Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/3, tổng số người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1 đến 18/3 đạt 1.099.700 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước.

Người hâm mộ toàn cầu đổ về Seoul (ảnh: Insight Mất Lòng)

Giới kinh doanh địa phương ghi nhận nhu cầu lưu trú, ăn uống và mua sắm tăng nhanh trong những ngày cận sự kiện. Hoạt động thương mại tại khu vực trung tâm Seoul diễn ra với mật độ cao, gắn liền với lượng khách quốc tế và dòng người đổ về khu vực quảng trường.

Chính quyền Seoul đã kích hoạt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến quản lý đám đông được giám sát chặt chẽ. Concert dự kiến kéo dài khoảng hơn một giờ, diễn ra trên trục trung tâm thủ đô và sẽ được phát trực tiếp trên Netflix tới 190 quốc gia. Lực lượng chức năng triển khai hàng nghìn nhân sự để điều phối giao thông, kiểm soát dòng người và xử lý các tình huống khẩn cấp, bao gồm cả các phương án phòng chống khủng bố.

BTS trở lại với album ARIRANG không chỉ là hoạt động âm nhạc đơn thuần mà còn gắn với các tác động kinh tế và văn hóa quy mô lớn (ảnh: X)

BTS trở lại với album ARIRANG không chỉ là hoạt động âm nhạc đơn thuần mà còn gắn với các tác động kinh tế và văn hóa quy mô lớn. Hiệu ứng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu cùng hệ sinh thái liên quan được đánh giá có khả năng tạo ra tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực, từ giải trí đến du lịch và dịch vụ. Trong bối cảnh đó, concert tại quảng trường Gwanghwamun trở thành một điểm hội tụ mang tính biểu tượng, kết nối giữa âm nhạc đại chúng, không gian công cộng và hình ảnh quốc gia. BTS được chọn như một đại diện tiêu biểu đưa văn hóa Hàn Quốc vươn ra quốc tế. Sự kiện comeback có quy mô chưa từng có, được Chính phủ Hàn Quốc tạo mọi điều kiện tổ chức.

