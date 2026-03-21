Đúng 11h ngày 20/3, BTS đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với full album ARIRANG cùng ca khúc chủ đề SWIM, đánh dấu màn tái hợp lịch sử sau 4 năm vắng bóng. Khoảng thời gian vắng bóng không hề làm giảm đi sức nóng của cái tên BTS. Ngược lại, sự chờ đợi suốt 4 năm đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, biến màn tái hợp này thành sự kiện giải trí mang quy mô và sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ Kpop thông thường. Đúng như dự đoán, 7 chàng trai đã lập tức biến các bảng xếp hạng thành "sân chơi riêng" với hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu chỉ trong 24 giờ đầu tiên.

Sức nóng hừng hực của ARIRANG đã được báo trước từ màn khởi động cực gắt trên nền tảng Spotify. Cụ thể, BTS chính thức sánh vai cùng siêu sao Taylor Swift, trở thành hai nghệ sĩ duy nhất trong toàn bộ lịch sử âm nhạc có album vượt mốc 5 triệu lượt pre-save. Khi sản phẩm chính thức ra mắt, cộng đồng fan toàn cầu đã tạo nên một cơn lốc càn quét mọi bảng xếp hạng.

Chỉ trong chưa đầy 10 phút đầu tiên, ARIRANG đã chạm mốc 1 triệu bản tẩu tán trên hệ thống Hanteo, qua đó trở thành album đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử. Khép lại 24 giờ của ngày đầu tiên, lượng đĩa bán ra chốt sổ ở con số khổng lồ 3.981.507 bản. Thành tích vô tiền khoáng hậu này không chỉ giúp BTS xô đổ kỷ lục cũ 2,65 triệu bản năm 2020 của chính mình với Map of the soul 7, mà còn hiên ngang nắm giữ ngôi vương doanh số ngày đầu của năm 2026, đồng thời đứng hạng 2 trong toàn bộ lịch sử Hanteo. Thành tích này bám sát kỷ lục cao nhất mọi thời đại của Seventeen với FML với khoảng cách cực kỳ mong manh là 16.866 bản.

Trên mặt trận nhạc số nội địa, 7 chàng trai nhà Big Hit chứng minh vị thế độc tôn không ai có thể chạm tới. Tại nền tảng nghe nhạc nội địa chiếm nhiều thị phần nhất Hàn Quốc - Melon, SWIM debut thẳng #1 trên Melon Top 100. Điều này giúp BTS củng cố thành tích vô tiền khoáng hậu khi là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất lịch sử có 2 ca khúc ra mắt ngay vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng này - trước đó là ca khúc Yet To Come. Bài hát chủ đề SWIM bỏ túi lượng người nghe độc nhất (ULs) giờ đầu cao nhất năm 2026 với 27,3 nghìn lượt. Chấn động hơn, toàn bộ 14 ca khúc thuộc ARIRANG đều hiên ngang "hạ cánh" trong Top 50 của Melon Top 100 chỉ sau đúng 1 giờ phát hành. Một thành tích mà khó có nhóm nhạc Kpop nào có thể đạt được.

Đến 9 giờ sáng 21/3 (giờ Hàn Quốc), SWIM chính thức phủ xanh vị trí số 1 trên cả 4 nền tảng lớn gồm Melon, Bugs, Genie và Flo, mang về danh hiệu Realtime All-Kill (RAK). Cú càn quét ngoạn mục này xướng tên BTS là nghệ sĩ nam đầu tiên đạt RAK trong năm 2026. SWIM cũng vừa chính thức debut ở vị trí #1 MelOn Daily Chart. Đây ca khúc duy nhất làm được điều này trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, 13/14 ca khúc trong album ARIRANG cũng chính thức xuất hiện trên MelOn Daily Chart Top 100, giúp BTS phủ sóng toàn bộ các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc.

Trên Amazon Music Global, BTS cũng ghi nhận lượt stream ngày đầu ra mắt lớn nhất lịch sử đối với một album Kpop (Ảnh: Amazone Music)

Sức bành trướng quốc tế của màn comeback tiếp tục tạo ra một ranh giới rõ rệt với các đối thủ khi MV SWIM cán mốc 33, 3 triệu views sau 24 giờ. ARIRANG đi vào lịch sử khi trở thành album Kpop đầu tiên chạm đỉnh #1 US Apple Music ngay trong ngày đầu phát hành, đồng thời gom luôn kỷ lục màn ra mắt có lượt stream ngày đầu khủng nhất đối với một album nhạc Pop và Kpop trên nền tảng này. Ca khúc b-side Body To Body cũng chính thức đạt #1 Worldwide Apple Music Top Song, SWIM cũng không kém cạnh khi ra mắt #5 trên bảng xếp hạng này và toàn bộ tracks trong ARIRANG đều nằm trong top 50.

Album ARIRANG và ca khúc SWIM dễ dàng đạt #1 Worldwide iTunes Album và #1 Worldwide iTunes Song. Đáng nể nhất, toàn bộ 14 bài hát trong album mới đã dắt tay góp mặt trong các vị trí hàng đầu của Worldwide iTunes Song Chart, biến bảng xếp hạng quốc tế này thành sân chơi của một mình BTS. Tương tự, trên Amazon Music toàn cầu, nhóm cũng ghi nhận lượt stream ngày đầu ra mắt lớn nhất lịch sử đối với một album Kpop.

Chuỗi thành tích điên rồ được thiết lập chỉ trong 24 giờ qua đã đập tan mọi hoài nghi về phong độ của nhóm sau thời gian dài vắng bóng. Và trong tối hôm nay, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sự kiện comeback live tại quảng trường Gwanghwamun Square - quảng trường mang tính biểu tượng văn hóa và lịch sử ngay trung tâm thủ đô Seoul. Với hàng vạn người hâm mộ đang đổ về trung tâm Seoul và hàng triệu khán giả đang đếm ngược chờ đợi trước màn hình, sự kiện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn bão truyền thông tiếp tục làm rung chuyển toàn cầu.