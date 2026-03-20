Tâm điểm làng nhạc quốc tế hiện tại đang thuộc về BTS với màn comeback quy mô lớn cùng album ARIRANG. Trưa 20/3, nhóm chính thức phát hành album trên các nền tảng nhạc số, nhanh chóng thiết lập loạt kỷ lục về lượt nghe và doanh thu. Song song với hiệu ứng âm nhạc, sự chú ý toàn cầu đang đổ dồn về quảng trường Gwanghwamun (Seoul) - nơi sẽ diễn ra concert miễn phí đầu tiên quảng bá album vào tối 21/3.

BTS phủ khắp Seoul tối 20/3

Tối 20/3, khu vực trung tâm Seoul ghi nhận không khí sôi động rõ rệt khi thời điểm sự kiện cận kề. Người hâm mộ liên tục check-in quảng trường Gwanghwamun. Lượng lớn khán giả quốc tế đến Hàn Quốc từ sớm để theo dõi concert. Khu vực cung điện Gyeongbokgung được sử dụng để thử hệ thống âm thanh - ánh sáng, đồng thời trình chiếu hình ảnh BTS, logo nhóm và album ARIRANG xuyên suốt. Các màn hình LED quanh khu vực trung tâm trở thành điểm check-in đông đúc, trong khi bảo tàng quốc gia cũng trưng bày nhiều hình ảnh và vật phẩm liên quan đến BTS. Toàn bộ không gian đô thị mang sắc tím đặc trưng, tạo nên một “ngày hội BTS” quy mô lớn ngay giữa thủ đô Hàn Quốc.

Xung quanh cung điện Gyeongbokgung tối 20/3 (ảnh: X):

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 21/3 (giờ Hàn Quốc), BTS sẽ tổ chức concert comeback miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG” tại quảng trường Gwanghwamun. Ngoài khoảng 22.000 khán giả sở hữu vé chính thức, dự kiến có tới 260.000 người sẽ tập trung về khu vực trung tâm thành phố để theo dõi sự kiện. Concert miễn phí của BTS mang quy mô chưa từng có tại Seoul, kể từ kỳ FIFA World Cup 2002.

Hiệu ứng từ sự kiện đã kéo theo làn sóng di chuyển quy mô lớn của cộng đồng người hâm mộ BTS - ARMY từ khắp nơi trên thế giới. Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 3, góp phần tạo nên cú hích rõ rệt cho ngành du lịch và dịch vụ. Theo số liệu của Cơ quan Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 20/3, tổng số người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 1 đến 18/3 đạt 1.099.700 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tối 20/3, sân bay Incheon đông kín người nhập cảnh - chủ yếu là fan BTS (ảnh: Insight Mất Lòng)

Trên khắp các tuyến phố trung tâm Seoul, hệ thống màn hình quảng cáo kỹ thuật số đồng loạt hiển thị thông điệp chào đón ARMY bằng nhiều ngôn ngữ. Các bản hit của BTS được phát liên tục tại các khu vực công cộng, trong khi dòng người hâm mộ quốc tế, nhiều người mặc trang phục đặc trưng, đeo phụ kiện nhận diện fandom ARMY liên tục đổ về khu vực tổ chức concert. Giới kinh doanh địa phương mô tả bầu không khí này như một “cơn sốt BTS” khi nhu cầu lưu trú, ăn uống và mua sắm đều tăng mạnh theo từng giờ.

Chính quyền Seoul đã kích hoạt hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho sự kiện, trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến đám đông đang được giám sát chặt chẽ tại Hàn Quốc. Concert kéo dài khoảng một giờ, diễn ra trên trục trung tâm thủ đô và sẽ được phát trực tiếp trên Netflix tới 190 quốc gia, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu. Lực lượng chức năng dự kiến triển khai khoảng 4.800 cảnh sát cùng 3.400 nhân sự từ chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan để điều phối giao thông, kiểm soát dòng người và xử lý các tình huống khẩn cấp, bao gồm cả các phương án chống khủng bố.

BTS comeback là sự kiện mang tầm vóc quốc gia (ảnh: X)

Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung nhấn mạnh cách tiếp cận “an toàn là trên hết”, với các biện pháp như kiểm tra kết cấu công trình trước sự kiện, vận hành hệ thống chỉ huy liên ngành theo thời gian thực và triển khai công tác dọn dẹp ngay sau khi concert kết thúc. Theo ông, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là cơ hội để thể hiện năng lực tổ chức và tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc trước cộng đồng quốc tế.

Danh tiếng toàn cầu cùng lực đẩy từ cộng đồng người hâm mộ lớn nhất hành tinh, màn trở lại của BTS với ARIRANG đang vượt xa khỏi tầm vóc của một album thông thường. Các chuyên gia trong ngành công nghiệp giải trí và tài chính đánh giá đây là một cú hích có khả năng tác động đến toàn bộ hệ sinh thái Kpop, trong đó BTS tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc định hình xu hướng và duy trì vị thế biểu tượng toàn cầu.

Hiệu ứng “BTS-nomics” với tác động kinh tế dự kiến lên tới hàng chục tỷ USD, sự tham gia của các nền tảng công nghệ trong phát sóng toàn cầu, cùng cách khai thác chất liệu văn hóa truyền thống theo hướng hiện đại, cho thấy phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí. Trong bối cảnh đó, ARIRANG được kỳ vọng không chỉ thiết lập các kỷ lục mới về doanh số và bảng xếp hạng, mà còn góp phần đặt ra những tiêu chuẩn mới cho Kpop trong giai đoạn tiếp theo. Sự trở lại của BTS không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp âm nhạc mà còn giúp Hàn Quốc bội thu từ du lịch, quảng bá văn hoá và các dịch vụ liên quan.