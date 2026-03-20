11 giờ trưa 20/3 (giờ Việt Nam), BTS chính thức phát hành MV SWIM cùng album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG, đánh dấu màn trở lại sau 3 năm 9 tháng kể từ album anthology Proof (6/2022). Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, đây là bước tái khẳng định vị thế của nhóm nhạc số 1 thế giới khi trở lại với đội hình đầy đủ, đồng thời mở ra một chương mới với định hướng toàn cầu rõ rệt nhưng vẫn neo chặt vào bản sắc văn hóa Hàn Quốc.

Trong khi ca khúc chủ đề SWIM được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh với giai điệu dễ tiếp cận đại chúng, phục vụ chiến lược toàn cầu hóa, thì toàn bộ album ARIRANG lại được xây dựng như một “tuyên ngôn văn hóa”. Ngay từ track mở đầu Body to Body, BTS đã gây chú ý khi re-sampling trọn vẹn giai điệu dân gian Arirang - biểu tượng tinh thần của Hàn Quốc, kết nối trực tiếp tên gọi album với nội dung âm nhạc. Đây không chỉ là lựa chọn mang tính nghệ thuật mà còn là quyết định chiến lược, khẳng định tham vọng đưa chất liệu truyền thống, mang Hàn Quốc ra thế giới.

Giữa cấu trúc album được tính toán kỹ lưỡng, track thứ 6 mang tên No.29 trở thành điểm gây tranh luận và cũng là chi tiết khiến người nghe “ngã ngửa”. Không phải một ca khúc hoàn chỉnh, No.29 kéo dài 1 phút 39 giây, gần như không có giai điệu. Toàn bộ đoạn chuyển này mở đầu bằng một tiếng chuông duy nhất, vang lên rõ ràng, kéo dài rồi dần chìm sâu vào khoảng không tĩnh lặng. Âm thanh không dừng lại ở mức “nghe thấy” mà lan rộng, tạo cảm giác như đang trôi xuống tầng sâu của đại dương - một hiệu ứng âm thanh được thiết kế để dẫn dắt người nghe từ track mang màu sắc hip-hop tuyên ngôn 2.0 sang SWIM trầm lắng, đầy nội tâm.

Chính sự “im lặng có chủ đích” này khiến No.29 trở thành một trải nghiệm gây hoang mang. Trong một album pop nhiều cao trào, việc dành hơn 1 phút chỉ để giữ lại dư âm của một tiếng chuông là lựa chọn đi ngược lại logic thông thường. Tuy nhiên, đây lại là điểm thể hiện rõ nhất tư duy sản xuất mang tính khái niệm của BTS: âm nhạc không chỉ là giai điệu, mà còn là không gian và cảm giác.

Câu chuyện phía sau tiếng chuông này càng khiến người ta trầm trồ về tầm vóc của BTS. Tiếng chuông trong No.29 không phải hiệu ứng giả lập, mà được lấy từ Chuông thần của Vua Seongdeok - một trong những bảo vật quan trọng nhất của Hàn Quốc. Được đúc vào thời Silla thống nhất, chiếc chuông cao 3,66 m, đường kính 2,27 m, nặng 18,9 tấn, là quả chuông lớn nhất còn tồn tại tại quốc gia này. Cấu trúc đặc biệt với ống cộng hưởng trên đỉnh giúp âm thanh khi vang lên có độ ngân sâu, kéo dài và mang sắc thái huyền bí đặc trưng, khác biệt hoàn toàn so với chuông đồng ở các nền văn hóa khác. Năm 1962, hiện vật này được công nhận là bảo vật quốc gia số 29 - cũng chính là nguồn gốc cho tên gọi của track interlude trong album.

Việc đưa trực tiếp âm thanh của một bảo vật quốc gia vào sản phẩm âm nhạc đại chúng cho thấy mức độ đầu tư và tư duy biểu tượng của BTS

Việc đưa trực tiếp âm thanh của một bảo vật quốc gia vào sản phẩm âm nhạc đại chúng cho thấy mức độ đầu tư và tư duy biểu tượng của BTS. No.29 không chỉ là đoạn chuyển giữa các ca khúc, mà trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và pop culture. Trong cấu trúc tổng thể của ARIRANG, tiếng chuông này đóng vai trò như một điểm “thức tỉnh”, buộc người nghe dừng lại, lắng nghe và nhận thức rõ hơn về không gian mà album đang xây dựng.

Song song với sản phẩm âm nhạc, cách BTS triển khai hoạt động quảng bá cũng cho thấy quy mô chưa từng có. Ngày 21/3, nhóm sẽ tổ chức sân khấu miễn phí tại Quảng trường Gwanghwamun - một trong những địa điểm mang tính biểu tượng bậc nhất Hàn Quốc. Đây là lần hiếm hoi Bộ Văn hóa nước này cho phép một nghệ sĩ tổ chức sự kiện quảng bá tại không gian gắn liền với lịch sử và quyền lực quốc gia. Nằm ngay trước Gyeongbokgung - cung điện chính của triều đại Joseon, quảng trường này không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong lịch sử hiện đại, với các biểu tượng như tượng vua Sejong và đô đốc Yi Sun-sin.

Việc lựa chọn Gwanghwamun làm sân khấu comeback mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Điều này nâng tầm màn trở lại từ một hoạt động giải trí thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia. Hiện tại, công tác lắp đặt sân khấu và điều phối giao thông đang được triển khai gấp rút. Hình ảnh BTS phủ kín Seoul, các màn hình LED được bố trí rộng khắp khu vực trung tâm để phục vụ khán giả. Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về sự kiện như một hoạt động mang ý nghĩa quảng bá quốc gia. Tại bảo tàng quốc gia, các vật phẩm liên quan đến BTS cũng được trưng bày trong thời gian diễn ra chiến dịch quảng bá ARIRANG.

Không thể phủ nhận, BTS hiện là một trong những biểu tượng đương đại, là thương hiệu "xuất khẩu văn hóa" hiệu quả nhất của Hàn Quốc. Tầm ảnh hưởng của nhóm đã vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc, trở thành công thức quảng bá hình ảnh quốc gia với sức lan tỏa mạnh mẽ cùng fandom mạnh nhất thế giới. Với ARIRANG, đặc biệt là chi tiết 1 phút 36 giây của No.29, BTS không chỉ tạo ra một khoảnh khắc gây bất ngờ, mà còn chứng minh cách họ có thể biến một âm thanh cổ xưa thành trải nghiệm toàn cầu, đưa di sản văn hóa bước thẳng vào dòng chảy pop hiện đại.