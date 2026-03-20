Review nhanh Arirang: BTS thắp lại ngọn lửa nổi loạn thời kỳ đầu

Sự trở lại của BTS là một sự kiện trọng đại.

Trong trường hợp bạn còn bất kỳ nghi ngờ nào, hãy cứ nhìn vào sự cuồng nhiệt bao quanh màn tái xuất của những chàng trai Hàn Quốc này.

Vào thứ Bảy, nhóm nhạc sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới cháy vé gồm 82 buổi diễn bằng một buổi hòa nhạc miễn phí tại Seoul, nơi dự kiến sẽ có hơn 250.000 người hâm mộ tham dự trực tiếp và sẽ được phát trực tuyến trên Netflix tới hơn 190 quốc gia. Khi chuyến lưu diễn kết thúc vào năm 2027, BTS được dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Một số ước tính xa vời hơn còn cho rằng họ sẽ vượt qua con số 2 tỷ đô la của chuyến lưu diễn Eras tour của Taylor Swift. Mặc dù vậy, nhu cầu cao đến mức Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, đã viết thư cho chính phủ Hàn Quốc để yêu cầu BTS biểu diễn thêm nhiều buổi hơn tại quốc gia của bà.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã lưu trước (pre-save) album thứ mười của nhóm, Arirang, hơn năm triệu lần trên Spotify - con số cao nhất mà một nhóm nhạc Kpop từng đạt được. Và cổ phiếu của công ty chủ quản của nhóm, HYBE, đã tăng vọt để đón đầu đợt phát hành này.

Trong suốt bốn năm tạm dừng hoạt động của nhóm - khoảng thời gian mà cả bảy thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 18 tháng của Hàn Quốc - lợi nhuận hoạt động của công ty đã giảm gần 37,5%.

Theo đó, kỳ vọng dành cho Arirang là vô cùng lớn.

Người hâm mộ đang khao khát được thấy nhóm nhạc hội ngộ cùng nhau, nhưng với việc ngành công nghiệp K-Pop đang bị rúng động bởi các vụ bê bối và doanh số bán album bị đình trệ, có một cảm giác rằng sự trở lại của BTS là một bài kiểm tra cho sức hấp dẫn quốc tế lâu dài của thể loại nhạc này.

Nhóm nhạc đã có thể chọn một phương án an toàn. Trước khi tạm nghỉ, nhóm đã dần ổn định với việc tạo ra những bản nhạc retro-disco bóng bẩy, lung linh như Dynamite và Butter - là những bản hit chắc chắn sẽ thành công trên radio, chúng đã củng cố vị thế của BTS là nhóm nhạc K-Pop lớn nhất hành tinh - đặc biệt là tại các thị trường nói tiếng Anh. Nhưng họ đã hy sinh nguồn năng lượng gai góc của những bài hát thời kỳ đầu như Am I Wrong, nơi Suga đã chỉ trích một quan chức Hàn Quốc.

Tin tốt là nhóm nhạc đã thắp lại ngọn lửa đó.

15 phút mở đầu của Arirang mang năng lượng nổi loạn, đậm chất rap như album Dark & Wild năm 2014 của nhóm. Đừng đứng quá gần lửa, họ cảnh báo trong FYA, một bản nhạc Jersey club tối tăm đầy thú vị, tràn ngập tiếng synth gầm rú và những nhịp điệu biến dạng.

Hooligan cũng táo bạo không kém, với phần nhạc đệm được xây dựng từ âm thanh của tiếng mài dao và những đoạn nhạc dây điện ảnh, bằng cách nào đó đã dẫn dắt vào một điệp khúc giọng giả thanh (falsetto) gây chóng mặt.

Được sản xuất bởi nhạc sĩ người Tây Ban Nha El Guincho - người đứng sau những bản nhạc tiên phong của Rosalía và Charli XCX - bài hát cho thấy nhóm nhạc đang quay trở lại cội nguồn và "tỏ ra điên rồ một lần nữa" , đồng thời khẳng định sự thống trị toàn cầu của họ.

Đây là tầm quốc tế, hãy làm cho nó trở nên khó quên, họ tuyên bố, trong một câu nói mang cảm giác như một bản tuyên ngôn cho sự trở lại của mình.

Sau năng lượng của năm bài hát mở đầu, chúng ta nghe thấy tiếng vang của Chuông Thần Vua Thánh Đức (The Sacred Bell of King Seongdeok) - một trong những bảo vật quốc gia của Hàn Quốc - và BTS chuyển sang một trạng thái chiêm nghiệm hơn.

Swim, đĩa đơn đầu tiên của album, mang sắc thái tinh tế và tiết chế, loại âm nhạc lướt nhẹ vào tai bạn trước khi đọng lại trong tâm trí. Được viết chính bởi trưởng nhóm RM, đây là bài hát về việc phó mặc cho dòng đời và tiến về phía trước, ngay cả khi thủy triều dọa nhấn chìm bạn.

Đó là một chủ đề lặp lại trong các ca khúc tiếp theo - có lẽ gợi ý rằng BTS đã thận trọng khi đặt chân trở lại vùng nước đầy biến động của sự nổi tiếng.

Cuộc đời tôi là một chuyến tàu lượn hỏng, nhưng có lẽ tôi là người duy nhất đáng trách, họ hát trong bản nhạc u sầu Merry Go Round. Tôi đã cố hết sức, nhưng không thể làm chậm lại vòng quay ngựa gỗ này.

Ca khúc tiếp theo, Normal, được giới thiệu là khám phá khoảng không gian giữa ánh đèn sân khấu và sự im lặng, thể hiện sự mâu thuẫn về cái giá của sự nổi tiếng, với lời bài hát về việc sống sót qua những lời chỉ trích và phải giả vờ hạnh phúc trước ống kính.

Giờ tôi đã hiểu sự thật, nỗi đau nào mới là thực / Nếu mọi thứ chỉ toàn hạnh phúc, đó không phải là thực.

Những bài hát đó chắc chắn sẽ được người hâm mộ mổ xẻ kỹ lưỡng, đặc biệt là sau khi Jung Kook gần đây đã đăng, rồi lại xóa, một video phát trực tiếp (livestream), trong đó anh chia sẻ những nỗi thất vọng về cuộc sống của một thần tượng Kpop.

Nhưng album cũng làm rõ rằng BTS đã cam kết trở lại với sự nghiệp này. Như họ hát trong Normal: Ảo mộng và danh vọng, đó là những điều chúng tôi chọn. Và có một lời đáp trả táo bạo dành cho những người chỉ trích họ trong bản nhạc jazz sôi nổi They Don't Know 'Bout Us: Bạn nói chúng tôi đã thay đổi? Chúng tôi vẫn cảm thấy như xưa.

Phần ba cuối cùng của album hướng về đêm tối, với một loạt các bài hát quyến rũ hơn, bao gồm cả Like Animals trần trụi đến ngạc nhiên, đi kèm với một đoạn solo guitar rít lên đầy phấn khích. Nhưng phần này cũng là nơi album trôi vào sự tầm thường, với một vài bài hát tình yêu nhịp điệu trung bình (mid-tempo) lan man, không thực sự đóng góp được nhiều cho tổng thể.

One More Night sở hữu dòng bass house những năm 1990 sôi động, nhưng lại không dấn thân hoàn toàn vào dòng nhạc này như các bản hit K-Pop thiên về nhạc house gần đây của Hearts2Hearts (Focus) và KiiKii (404 New Era). Và Please, một bản nhạc pop hài hòa bóng bẩy, hoàn toàn dễ nghe nhưng không để lại ấn tượng lâu dài.

BTS lấy lại phong độ ở ca khúc kết thúc, Into The Sun Mang tính thử nghiệm và thú vị, bài hát nghiền nát giọng hát của các ngôi sao qua các hiệu ứng kỹ thuật số, mang lại cho những lời tuyên bố về tình yêu bất diệt của họ một chất lượng khao khát, xa xăm như ở một thế giới khác.

Trong phút cuối cùng, nó chuyển sang phong cách stadium rock phô trương, khi ban nhạc hát: "Tôi sẽ theo em vào tận ánh mặt trời".

Bạn có thể cá rằng người hâm mộ của họ sẽ ở ngay đó, sát cánh cùng họ.

Theo: BBC