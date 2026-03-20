LOHAN ra mắt “Ai Thắng Ai?”: Tự sáng tác, sản xuất mà còn mời được Bảo Thy tham gia

Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đánh dấu màn kết hợp giữa LOHAN và Bảo Thy. Sự gặp gỡ giữa LOHAN và Bảo Thy mang đến cho "Ai Thắng Ai?" sức hút không chỉ đến từ tên tuổi mà còn ở sự tương phản thú vị trong màu sắc nghệ sĩ. Nếu Bảo Thy mang đến nguồn năng lượng nữ tính, sắc sảo và bản lĩnh của một biểu tượng qua nhiều thời kì V-pop, thì LOHAN lại mang tinh thần trẻ, hiện đại, giàu năng lượng và đang từng bước xây dựng tiếng nói riêng trong thế hệ nghệ sĩ mới.

Với chất liệu Pop Dance hiện đại, "Ai Thắng Ai?" mang tinh thần trẻ trung và giàu năng lượng, nhưng phía sau đó vẫn là một thông điệp có tính đồng cảm cao với thế hệ hôm nay: một thế hệ vừa muốn tỏa sáng, vừa phải vật lộn với vô số kỳ vọng, định kiến và những áp lực vô hình trong việc xây dựng hình ảnh bản thân. Lấy cảm hứng từ cuộc đối đầu đầy tính biểu tượng giữa "makeup" và "unmakeup", ca khúc vì thế không chỉ mang tính khích lệ, mà còn như một lời cổ vũ dành cho những ai đang học cách thôi che giấu mình. Ở đó, sự chiến thắng không nằm ở việc hơn thua với người khác, mà nằm ở việc không để bản thân bị đánh bại bởi chính những lớp mặt nạ mình từng tạo ra.

Ở dự án lần này, LOHAN không chỉ đảm nhận vai trò thể hiện mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất, cho thấy sự chủ động ngày càng rõ trong tư duy làm nghề. Việc tự viết và phát triển âm nhạc cho "Ai Thắng Ai? " tiếp tục khẳng định LOHAN không đi theo hướng một nghệ sĩ chỉ trình diễn thành phẩm, mà đang từng bước xây dựng dấu ấn bằng chính nội lực sáng tạo của mình. Điều này giúp sản phẩm giữ được độ liền mạch từ tinh thần, ca từ cho đến màu sắc âm thanh, đồng thời phản ánh rõ hơn thế giới nghệ thuật và nhân sinh quan mà LOHAN đang theo đuổi.

Sự xuất hiện của Bảo Thy cũng trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Không chỉ gây ấn tượng với visual bùng nổ, sắc sảo và cuốn hút, nữ ca sĩ còn mang đến một màu giọng nhiều biến hóa, cho thấy tinh thần làm mới hình ảnh lẫn cách thể hiện âm nhạc một cách táo bạo hơn.

Phần hình ảnh trong MV cũng góp phần khẳng định định vị fashion singer của LOHAN. Trong sản phẩm lần này, LOHAN xuất hiện với hai tạo hình đối lập. Một hình ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ với áo khoác trắng phối quần đen, găng tay da và nhiều chi tiết kim loại, gợi hình ảnh một nhân vật lạnh lùng, kiểm soát không gian xung quanh. Và một hình ảnh nổi bật, táo bạo hơn với áo khoác da đỏ bóng, quần da đen cùng mái tóc đỏ ấn tượng như một tuyên ngôn thị giác. Trong khi đó, Bảo Thy xuất hiện như một nữ chiến binh hậu tận thế, hình ảnh sắc sảo, quyền lực nhưng vẫn quyến rũ, góp phần tạo nên một tổng thể hình ảnh cá tính và giàu điểm nhấn cho MV. Qua phần nhìn được đầu tư rõ rệt, LOHAN tiếp tục cho thấy cách anh dùng thời trang như một phần trong việc xây dựng dấu ấn nghệ sĩ của mình.

Trước thời điểm MV lên sóng, ca khúc đã được LOHAN mang đến sân khấu fan meeting ngày 17/3 như một màn chạm ngõ đầu tiên với khán giả. Không chỉ tạo nên hiệu ứng cảm xúc, tiết mục đặc biệt này còn cho thấy một bước tiến đáng chú ý của LOHAN ở phương diện vũ đạo. Sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở cách kiểm soát hình thể, xử lý động tác và làm chủ năng lượng trong từng phần trình diễn. Từ sân khấu fan meeting ngày 17/3 đến thời điểm MV chính thức phát hành, hình ảnh LOHAN hiện lên ngày càng rõ như một nghệ sĩ biểu diễn đang nghiêm túc hoàn thiện mình theo hướng toàn diện hơn, từ âm nhạc đến sân khấu.

Xem MV: https://www.youtube.com/watch?v=Mma0apyq76U&list=RDMma0apyq76U&start_radio=1