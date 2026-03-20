Ngày 19/3, dư luận Hàn Quốc bất ngờ trước thông tin đơn vị sản xuất 815 VIDEO công khai đòi nợ INB100 - công ty quản lý hiện tại của Xiumin (EXO). Phía 815 VIDEO tố cáo INB100 chây ì, trốn tránh trách nhiệm thanh toán chi phí sản xuất MV của Xiumin là Overdrop cùng với các video teaser. Dự án này được ký kết từ tháng 8/2025 với tổng chi phí lên tới 82,46 triệu won. Thế nhưng, phía công ty của Xiumin mới chỉ trả tiền cọc vỏn vẹn 16,5 triệu won.

Công ty quản lý hiện tại của Xiumin (EXO), bị tố nợ tiền sản xuất MV (Ảnh: X)

Dù Overdrop đã ra mắt từ ngày 20/10/2025, số tiền 65,96 triệu won còn lại vẫn chưa được thanh toán. Đơn vị này khẳng định đã kiên nhẫn trao đổi để hòa giải nhưng bất thành, buộc phải tính đến các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi.

MV Overdrop - dự án đang vướng bê bối nợ tiền của Xiumin

Những biến cố liên tục diễn ra khiến nhiều người tiếc nuối cho một thời hoàng kim của Xiumin. Bắt đầu con đường nghệ thuật vào năm 2012, anh là thành viên lớn tuổi nhất của EXO, đảm nhận vị trí hát dẫn và nhảy dẫn. Cùng với nhóm, nam ca sĩ đã tạo nên vô số bản hit thế hệ thứ ba như Growl , Call Me Baby , Monster và Love Shot .

Đặc biệt, EXO chính là nhóm nhạc mở ra kỷ nguyên triệu bản cho Kpop hiện đại với hàng loạt album bán ra hơn một triệu bản, đưa tên tuổi Xiumin lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu. Đến cuối năm 2016, Xiumin cùng Chen và Baekhyun ra mắt nhóm nhỏ EXO-CBX. Tổ hợp này nhanh chóng ghi nhận doanh số bán đĩa ổn định, trở thành một trong những nhóm nhỏ hoạt động hiệu quả nhất thị trường.

Thời gian hoạt động cùng EXO, tên tuổi của Xiumin nổi tiếng thuộc top hàng đầu ngành giải trí (Ảnh:X)

Tháng 9/2022, nam ca sĩ phát hành mini-album Brand New , đánh dấu màn ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Album mang phong cách Pop, Hip-hop và New Jack Swing, tẩu tán gần 100.000 bản trên hệ thống Hanteo trong ngày đầu tiên và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Xiumin bắt đầu đối mặt với nhiều biến động từ giữa năm 2023.

Xiumin, Baekhyun và Chen đệ đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM Entertainment vì lý do thiếu minh bạch trong hồ sơ tài chính. Hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải vào tháng 6/2023, giữ nguyên đội hình hoạt động cùng EXO nhưng được quyền tự quản lý các lịch trình cá nhân. Sau đó, kiện tụng lại nổ ra giữa Xiumin, Baekhyun và Chen với SM do tranh chấp quyền lợi hợp đồng.

Đầu năm 2024, Xiumin ký hợp đồng với công ty mới là INB100

Đầu năm 2024, Xiumin ký hợp đồng với công ty mới là INB100 do Baekhyun thành lập.Trong giai đoạn hoạt động dưới trướng INB100, Xiumin tập trung tổ chức các chuỗi sự kiện giao lưu kết hợp biểu diễn tại châu Á. Cuối năm 2025, nam ca sĩ phát hành đĩa đơn Overdrop , đây cũng chính là dự án đang vướng bê bối nợ tiền.

Dù nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, quá trình quảng bá sản phẩm gặp nhiều cản trở do ảnh hưởng từ các vụ kiện. Sự việc căng thẳng đến mức từng khiến Xiumin bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn của chương trình của đài KBS. Phía công ty quản lý lúc đó đã cho rằng nhà đài đang hợp tác với SM Entertainment để hạn chế hoạt động của nghệ sĩ.

Các vụ kiện tụng với SM Entertainment khiến danh tiếng Xiumin cùng với Chen và Baekhyun ảnh hưởng nặng nề (Ảnh:X)

Tháng 10/2025, các hãng tin Hàn Quốc cho biết Xiumin, Baekhyun và Chen đã thua sáu vụ kiện và khiếu nại liên tiếp trước SM Entertainment. Tòa án bác bỏ yêu cầu cung cấp tài liệu của ba ca sĩ, nhận định nhóm đang lạm dụng các thủ tục pháp lý để gây áp lực. Kết quả của chuỗi kiện tụng khiến bộ ba không có tên trong dự án phát hành album mới của EXO vào đầu năm 2026. Đến đầu năm 2026, truyền thông đưa tin SM Entertainment chính thức thực hiện các thủ tục pháp lý để phong tỏa và tạm thời tịch thu tài sản của ba thành viên nhằm phục vụ cho quá trình xét xử.

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối thời hoàng kim của Xiumin (Ảnh:X)

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ, công chúng không khỏi tiếc nuối cho thời hoàng kim rực rỡ của Xiumin. Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng với tư cách là mảnh ghép quan trọng của nhóm nhạc triệu bản xưng bá khắp châu Á, danh tiếng của nam ca sĩ giờ đây lại bủa vây bởi bê bối nợ nần và kiện tụng.