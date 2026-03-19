Mỹ nhân cả đời đi tìm 1 lần rực rỡ: Sự nghiệp cả nghìn kiếp nạn, debut nhóm nhạc nào nhóm đó tan rã

Hyunjin, tên thật Kim Hyun Jin, từng được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của LOONA - nhóm nhạc sở hữu concept độc đáo bậc nhất Kpop. Sinh năm 2000, Hyunjin là thành viên thứ hai được công bố trong dự án dài hơi LOONA vào năm 2016. Ngay từ những ngày đầu, cô đã gây chú ý với vẻ ngoài thanh thuần, thường được so sánh với các biểu tượng nhan sắc Kpop như Son Na-eun hay Tzuyu, nhưng lại sở hữu tính cách khác biệt. Sự đối lập giữa ngoại hình dịu dàng và cá tính thực tế giúp Hyunjin nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong đội hình đông thành viên.

LOONA từng được xem là một trong những dự án tham vọng nhất Kpop khi áp dụng mô hình “mỗi tháng một thành viên” với các sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản. Những unit như LOONA 1/3, ODD EYE CIRCLE hay yyxy đã tạo nên một hệ sinh thái concept đa vũ trụ (LOONAverse) có chiều sâu, giúp nhóm xây dựng lượng fan quốc tế đông đảo. Thời kỳ hoàng kim của LOONA gắn liền với hình ảnh một girlgroup “đi trước thời đại”, cả về âm nhạc lẫn cách xây dựng thương hiệu. Cùng với LOONA, Hyunjin là một trong những thành viên nổi tiếng nhất, có nhiều người hâm mộ.

Tuy nhiên, LOONA cuối cùng cũng sụp đổ vì tranh chấp nội bộ kéo dài. Cuối năm 2022, mâu thuẫn giữa các thành viên và công ty quản lý BlockBerry Creative bùng nổ sau khi thành viên Chuu bị trục xuất khỏi nhóm. Sự việc nhanh chóng leo thang khi các thành viên còn lại đồng loạt đệ đơn kiện nhằm đình chỉ hợp đồng độc quyền, với lý do điều khoản bất công và vấn đề tài chính không minh bạch. Đến năm 2023, toàn bộ 12 thành viên hết hạn hợp đồng, rời công ty, đồng nghĩa với việc LOONA không thể tiếp tục hoạt động.

Sau nhiều năm gắn bó với LOONA, tưởng chừng như Hyunjin có thể ổn định sự nghiệp thì biến cố pháp lý lại khiến nhóm tan rã. Sau khi rời công ty, Hyunjin tiếp tục đặt niềm tin vào Loossemble - đội hình gồm các thành viên Vivi, Gowon, Hyeju và Yeojin như một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng thực tế khắc nghiệt của thị trường Kpop khiến nhóm nhanh chóng rơi vào tình trạng mờ nhạt, không tạo được sức bật đáng kể. Ngày 16/12/2024, Hyunjin chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng đĩa đơn Thank You. Hyunjin tiếp tục debut trong nhóm dự án TDYA, rồi sau khi đội hình này tan rã, Hyunjin lại một lần nữa đứng lên với ban nhạc nữ LATENCY.

Trước khi debut với LOONA, Hyunjin đã tham gia chương trình sống còn MixNine của YG và xuất sắc lọt vào đội hình debut với vị trí thứ 3 vào năm 2017. Thế nhưng, dự án này sau đó bị YG Entertainment hủy bỏ hoàn toàn, khiến cơ hội ra mắt chính thức tan biến. Nhìn lại cả sự nghiệp, nữ thần tượng sinh năm 2000 đã có đến 5 lần ra mắt. Việc liên tục debut trong nhiều dự án khác nhau, từ nhóm nhạc, nhóm dự án đến hoạt động solo, khiến cái tên Hyunjin gắn liền với cụm từ “cứ debut là tan rã”.

Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, đây không đơn thuần là chuỗi thất bại, mà là biểu hiện rõ rệt của một nghệ sĩ không chấp nhận dừng lại. Trong bối cảnh nhiều idol lựa chọn rút lui sau một lần vấp ngã, Hyunjin lại liên tục tìm kiếm cơ hội mới, bất chấp rủi ro. Fan Kpop phải thốt lên rằng, Hyunjin đúng là cả đời đi tìm 1 khoảnh khắc rực rỡ.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, mỗi lần trở lại, Hyunjin không chỉ thay đổi môi trường hoạt động mà còn thử nghiệm những hình ảnh và định hướng khác nhau. Từ một idol trong hệ thống concept phức tạp của LOONA, cô dần chuyển mình sang các dự án mang tính cá nhân nhiều hơn, cho thấy mong muốn khẳng định bản sắc riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tập thể.

Hành trình của Hyunjin phản ánh rõ nét mặt trái của ngành công nghiệp Kpop, nơi thành công không chỉ phụ thuộc vào tài năng mà còn chịu tác động lớn từ công ty quản lý, chiến lược vận hành và cả yếu tố thời điểm. Tuy nhiên, điều khiến cô trở nên khác biệt nằm ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần đổ vỡ.

Dù trải qua nhiều lần “tan đàn xẻ nghé”, Hyunjin vẫn duy trì được tinh thần lạc quan và sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ trung thành. Cô không chỉ là một idol sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn thể hiện bản lĩnh khi dám đấu tranh cho quyền lợi của mình, đồng thời kiên trì theo đuổi sân khấu - nơi mà cô đã lựa chọn ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí.