Mới đây, loạt fancam ghi lại phần trình diễn ca khúc Rude! của Ian (Hearts2Hearts) bất ngờ viral cõi mạng. Từng bị công chúng đánh giá là khá mờ nhạt ở thời điểm vừa mới ra mắt, nữ idol sinh năm 2009 nay đã chính thức "thoát vòng" thành công nhờ nhan sắc càng nhìn càng cuốn cùng khả năng biến hóa nét mặt trên sân khấu không hề lố lăng.

Khán giả cực kỳ thích thú khi chứng kiến Ian vừa thể hiện vẻ cool ngầu, ánh mắt sắc lẹm đầy kiêu kỳ, nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức chuyển sang nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ. Biểu cảm của idol Kpop, đặc biệt là idol nữ luôn bị soi xét và dễ nhận lại ý kiến trái chiều nếu kiểm soát không tốt. Tuy nhiên, Ian lại ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng quản lý cơ mặt xuất thần, qua đó chứng minh bản thân hoàn toàn “sinh ra để làm center”. Kéo theo hiệu ứng này, hàng loạt các fancam cá nhân của cô nàng trên các sân khấu âm nhạc lớn như M Countdown, Music Bank hay Inkigayo liên tục lọt top xu hướng trên nhiều nền tảng.

Ian, tên thật là Jeong Lee-an, đảm nhận vị trí center, visual kiêm lead dancer của Hearts2Hearts. Ngay từ thời điểm pre-debut, nữ thần tượng đã thu hút sự chú ý khi tiết lộ bản thân được đội ngũ casting tinh anh của SM Entertainment phát hiện và chiêu mộ qua tin nhắn trên Instagram. Visual sáng rực rỡ mỗi khi bước lên sân khấu, nét đẹp toát lên sự thông minh, lanh lợi cùng biểu cảm vô cùng linh hoạt chính là thứ vũ khí lợi hại nhất giúp cô nàng nắm giữ vị trí center trong đội hình đông thành viên. Không chỉ có nhan sắc, năng lượng dồi dào mang hơi hướng của một người hướng ngoại điển hình giúp những màn trình diễn của Ian luôn tràn đầy sức sống, khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình.

Màn ghi điểm của Ian ở thời điểm hiện tại gắn liền với sự bùng nổ của ca khúc Rude!. Sản phẩm âm nhạc này được netizen Hàn Quốc và quốc tế gọi vui là bản hit "mỏ hỗn" nhờ đoạn talking part cực kỳ slay, mang đậm thái độ bất cần của những cô gái Gen Z: "You know what he said to me? 'You're so rude.' And I was like 'Boy, does it look like I could care'" (Anh ta bảo tôi: 'Em thật thô lỗ'. Và tôi kiểu: 'Trông tôi có vẻ quan tâm không?'). Thái độ dửng dưng, hất mặt đầy kiêu ngạo nhưng không kém phần đáng yêu này nhanh chóng tạo thành một trào lưu lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, biến thành một dạng meme "pick me" được giới trẻ thi nhau chia sẻ rầm rộ.

Phát hành vào ngày 20/02/2026, Rude! đánh dấu một bước chuyển mình táo bạo của nhóm khi theo đuổi phong cách dance pop pha trộn âm hưởng house hiện đại với tiết tấu dồn dập, sôi động và mang đậm tinh thần nổi loạn. Bỏ qua hình tượng an toàn vốn có, bài hát mạnh mẽ tôn vinh sự cá tính, cái tôi độc bản của những cô gái không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ định kiến hay những quy tắc rập khuôn nhàm chán nào của xã hội. Ngay từ khi vừa ra mắt, sản phẩm đã thu hút sự chú ý khổng lồ nhờ thông điệp tự tin, khẳng định bản thân cùng phần hình ảnh, trang phục được đầu tư vô cùng chỉn chu, sắc sảo.

Sức nóng từ mạng xã hội đã giúp Rude! gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Bài hát xuất sắc góp mặt trên bảng xếp hạng uy tín toàn cầu Billboard Global 200. Tại Hàn Quốc, đây đang là ca khúc có thứ hạng cao nhất trong lứa nhóm nữ tân binh, giữ phong độ cực kỳ ổn định, thậm chí là vươn lên top đầu trên các nền tảng nhạc số. Bên cạnh đó, MV chính thức cũng đã cán mốc hơn 61 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 3 tuần phát hành.

Hearts2Hearts là nhóm nhạc nữ đa quốc gia trực thuộc SM Entertainment, chính thức ra mắt vào ngày 24/02/2025 với single album The Chase. Đội hình nhóm gồm 8 thành viên: Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian và Ye-on. Đây là nhóm nhạc nữ có đông thành viên nhất của SM kể từ khi Girls' Generation ra mắt, đồng thời cũng sở hữu nữ thần tượng người Indonesia đầu tiên của công ty - Carmen.

Trong năm đầu tiên hoạt động, nhóm gây ấn tượng với concept nữ sinh thanh xuân, tươi sáng và rạng rỡ qua các sản phẩm như The Chase, Style và Focus. Nhạc của nhóm thường mang âm hưởng synth-pop, R&B kết hợp với vũ đạo đồng đều và visual không lỗ hổng. Sự chú ý dành cho Hearts2Hearts càng tăng cao khi đây là nhóm nữ mới đầu tiên mà SM giới thiệu sau hơn 4 năm kể từ màn debut của aespa. Tuy nhiên, nhóm lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Chính vì vậy, sự viral của Ian và Rude! được xem là một cú hit cần thiết giúp nhóm ghi điểm trong mắt công chúng. Điều này giúp fan vững tin nhóm sẽ tiến xa hơn, tiếp nối chuỗi thành công của các thế hệ nhóm nhạc tiền bối tại SM Entertainment.