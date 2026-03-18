Kể từ khi tuyên bố xóa sổ top trending vào ngày 21/7/2025, YouTube vẫn thiếu 1 bảng xếp hạng thực sự để người dùng tham khảo, tìm ra sản phẩm âm nhạc hot nhất trên nền tảng. Mới đây, YouTube Music Global Charts đã hoàn thiện cập nhật danh sách những MV hàng đầu trên Toàn cầu và khu vực hóa cho người dùng từng quốc gia, đồng thời hiển thị thông tin xếp hạng "video nhạc hàng đầu" cho các video lọt top 100. Thông tin này gần giống với top trending trước khi bị xóa sổ, dễ dàng để người dùng thu thập ca khúc hot và nghệ sĩ có "căn cứ thành tích" nhằm quảng bá thêm cho sản phẩm của mình.

Theo cập nhật ngày 17/3, danh sách top 5 video nhạc hàng đầu tại Việt Nam ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc. In Love đứng ở vị trí thứ 5, theo sau là bản Mashup Rock Thiệp Hồng ở hạng 4 và Tấm Lòng Cửu Long ở hạng 3. Đáng chú ý, vị trí thứ 2 thuộc về HIEUTHUHAI với ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói phát hành ngày 9/3, đạt khoảng 5,2 triệu lượt xem chỉ sau hơn một tuần. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và độ nhận diện cao, bài hát mới của HIEUTHUHAI vẫn phải xếp sau một cái tên ít ồn ào hơn - Không Buông.

Việc Không Buông vượt qua sản phẩm mới của HIEUTHUHAI khiến không ít người bất ngờ, bởi đây không phải là ca khúc được đầu tư truyền thông rầm rộ. Phát hành từ ngày 25/8/2025, màn kết hợp giữa Hngle và Ari ban đầu không tạo hiệu ứng bùng nổ ngay lập tức, nhưng lại duy trì sức hút bền bỉ trên các nền tảng nhạc số.

Sức lan tỏa của Không Buông đến từ cấu trúc giai điệu và nội dung dễ đồng cảm với người nghe trẻ. Bài hát là tâm sự của 2 người yêu nhau rồi tan vỡ, phân đoạn "Anh cố để chi vậy rồi cũng ra như này; Cứ vun mối tình mặc tấm thân hao gầy; Liệu có phút giây nào người xót anh không vậy?; Mọi thứ chỉ để anh gánh lấy" hay “Em cũng có nỗi niềm của riêng mình; Em xin lỗi đã bỏ anh một mình; Sau bao tháng năm ta cùng chung đường; Giờ hai đứa hai nơi” đã viral suốt nửa năm qua, xuất hiện trong hàng nghìn video ngắn được giới trẻ chia sẻ trên MXH. Chính hiệu ứng lan truyền này đã kéo theo lượng nghe tăng trưởng mạnh, góp phần đưa bài hát duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV Không Buông đạt khoảng 46 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời ghi nhận 26 triệu lượt stream trên Spotify. Ca khúc cũng thường xuyên góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng ngày của Apple Music và Spotify Việt Nam. Xét trên tổng thể dữ liệu nhạc số, đây là sản phẩm có hiệu suất ổn định nhất thị trường thời gian qua, duy trì độ phổ biến trong nhiều tháng liên tiếp thay vì chỉ bùng nổ ngắn hạn.

Đứng sau thành công này là một gương mặt hoàn toàn mới: Hngle, tên thật Lê Hoàng Thanh Hưng, sinh năm 2005 tại Vĩnh Long, hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp. Ngoài âm nhạc, nam nghệ sĩ gây chú ý với thành tích học tập nổi bật như IELTS 8.0, theo học ngành Công nghệ Thông tin tại RMIT Australia, đồng thời sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên tennis quốc tế từ ITF Academy. Hồ sơ cá nhân đa dạng này góp phần định hình hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z có nền tảng học vấn và định hướng rõ ràng.

Sau thành công của Không Buông, Hngle tiếp tục phát hành phần tiếp theo mang tên Buông, giữ nguyên màu sắc ballad và mạch cảm xúc về một mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, sản phẩm này hiện chưa đạt được mức độ lan tỏa như Không Buông.