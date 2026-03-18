Mỹ nam Việt đang nổi đình đám thì mất tăm mất tích, tung 1 video khiến ai nấy xôn xao

Tối 17/3, GREY D bất ngờ xuất hiện trở lại sau quãng thời gian dài gần như “biến mất” khỏi thị trường bằng một video đăng tải trên Threads. Không sân khấu, không tạo hình chỉn chu, nam ca sĩ để mặt mộc, ngồi một mình và ngân nga theo đoạn nhạc mới do chính mình sáng tác. Động thái này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền khi bài đăng đạt khoảng 150 nghìn lượt xem chỉ sau một đêm, kéo theo hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ lẫn giới nghệ sĩ.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc đây không phải teaser chính thức mà là một bản “leak” mang tính ngẫu hứng. Sau hai năm gần như không có sản phẩm cá nhân, việc GREY D chủ động hé lộ nhạc mới theo cách này khiến cộng đồng mạng lập tức chú ý. Dưới phần bình luận, hàng loạt nghệ sĩ và cộng sự thân thiết như Negav, Orange, Hoàng Dũng hay Ben Phạm cũng đồng loạt tương tác, góp phần đẩy mức độ thảo luận tăng cao.

Một câu hát với phép so sánh “yêu em như ***” trở thành tâm điểm tranh luận khi bị cho là kém tinh tế, phá vỡ hình ảnh một GREY D vốn nổi tiếng với ca từ giàu cảm xúc và chỉn chu. Không ít ý kiến bày tỏ sự hụt hẫng, đặc biệt là khi nam ca sĩ từng được xem là một trong những cây viết Gen Z nổi bật của Vpop. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng đây chỉ là bản demo chưa hoàn chỉnh, được đăng tải ngẫu hứng, và sản phẩm cuối cùng hoàn toàn có thể khác biệt.

Trước đó, GREY D từng là cái tên có sức bật mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Xuất thân từ các sân chơi như Giọng hát Việt nhí 2014 và Sing My Song 2016, GREY D được chú ý khi gia nhập nhóm MONSTAR với vai trò em út và là người tham gia sáng tác. Sau khi tách ra hoạt động solo từ năm 2022, GREY D nhanh chóng thiết lập vị thế riêng, được gọi là “hoàng tử nhạc số” nhờ chuỗi thành tích streaming ấn tượng.

GREY D từng là thành viên MONSTAR, sau đó debut solo và trở thành một trong những cái tên dẫn đầu làn sóng Gen Z

Các ca khúc như vaicaunoicokhiennguoithaydoi, dự báo thời tiết hôm nay mưa hay đưa em về nhàa liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng và playlist thịnh hành. Sau khi MONSTAR tan rã, GREY D debut solo vào năm 2022. Chỉ mới tái định vị, GREY D mang về cúp Nghệ sĩ Radar mới có lượt streaming cao nhất 2022 của Spotify, tạo đà vững chắc để anh trở thành Nam ca sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất năm 2023 trên nền tảng này. Ngay cả khi không phát hành sản phẩm mới, GREY D vẫn duy trì mức trên 1 triệu người nghe hàng tháng, cho thấy độ bền hiếm có trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Thành tích nhạc số bùng nổ năm 2023 của GREY D khiến anh được ghi nhớ như "hoàng tử nhạc số" của Vpop

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, GREY D còn được xem là “bảo chứng” cho các màn kết hợp. Những bản hit như Mưa tháng sáu , Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,... giúp GREY D củng cố vị thế dẫn đầu thị trường nhạc số. Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ năm 2023, GREY D lại bước vào một khoảng lặng kéo dài.

Từ sau MV nhạt-fine phát hành tháng 4/2024, nam ca sĩ gần như không có thêm dự án solo chính thức, không nhận show diễn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và đứng ngoài làn sóng show thực tế - vốn là xu hướng chủ đạo của Vpop trong hai năm qua. Việc một nghệ sĩ trẻ đang ở đỉnh cao bất ngờ “giảm tốc” thường là báo hiệu cho quãng nghỉ để chuẩn bị cho dự án dài hơi. Nhưng đây cũng là lựa chọn mạo hiểm, đặc biệt trong thị trường có tốc độ đào thải nhanh.

GREY D gần như không có thêm dự án solo chính thức, không nhận show diễn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và đứng ngoài làn sóng show thực tế - vốn là xu hướng chủ đạo của Vpop trong hai năm qua

Chính vì vậy, đoạn video “leak” mới nhất không chỉ đơn thuần là một bản nhạc nháp mà còn mang ý nghĩa như tín hiệu đầu tiên cho khả năng trở lại. Dù gây tranh cãi về ca từ, động thái này vẫn đạt được hiệu quả lớn về mặt chú ý, kéo tên tuổi GREY D trở lại trung tâm thảo luận chỉ sau một đêm.