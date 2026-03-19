Gần đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ bức ảnh chụp cận mặt Yoona trên sân khấu, một lần nữa kéo mỹ nhân đình đám trở lại tâm điểm chú ý. Ở góc chính diện, từng đường nét trên gương mặt nữ thần tượng gần như không có điểm chê, từ sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sáng cho đến thần thái rạng rỡ đặc trưng. Điều khiến công chúng ngạc nhiên không nằm ở việc Yoona đẹp, mà là vẻ đẹp ấy gần như không bị bào mòn theo thời gian. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, cô vẫn giữ được sức hút đủ để khiến bất kỳ bức ảnh nào cũng có thể trở thành “viral moment”. Cư dân mạng phải trầm trồ thốt lên, Yoona đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng, nhan sắc bất bại của "center quốc dân" dù debut thời nào đi nữa cũng sẽ hot đình đám và trở thành biểu tượng.

Yoona sinh năm 1990, ra mắt năm 2007 trong đội hình Girls' Generation, Yoona nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của thế hệ idol Kpop thứ hai. Không chỉ đơn thuần là một thành viên nổi bật, Yoona là gương mặt đại diện cho SNSD. Trong những era làm nên thành công biểu tượng của SNSD như Gee, Genie, Oh! cho đến The Boys , Yoona luôn đứng ở vị trí trung tâm, vừa đảm nhận vai trò visual, vừa là cầu nối hình ảnh giữa nhóm và công chúng. Yoona chính là nhân vật tạo nên khái niệm center trong 1 nhóm nhạc.

Trước đó, việc đứng giữa đội hình chỉ mang tính sắp xếp đơn thuần. Tuy nhiên, với Yoona, vị trí center trở thành gương mặt đại diện, là người đầu tiên công chúng nhìn thấy và cũng là người giữ vai trò truyền tải hình ảnh tổng thể của nhóm. Sở hữu chiều cao lý tưởng, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gương mặt thanh tú, Yoona hội tụ đủ yếu tố để trở thành chuẩn mực. Từ thành công của Yoona và SNSD, các công ty quản lý bắt đầu lựa chọn thành viên ưu tú cho vị trí center, cũng như xây dựng hình ảnh cho nhóm bằng cách làm nổi thành viên được chọn.

Năm 2010, SNSD phát hành album Oh!. Album này được xem là bước ngoặt của ngành công nghiệp khi photo card lần đầu được đưa vào như một phần của sản phẩm. Từ đó, card bo góc bóc ngẫu hứng từng thành viên trở thành đồ sưu tầm hàng đầu của người hâm mộ, là xu hướng thúc đẩy doanh thu bán album. Nhiều fan Kpop sẵn sàng đổ tiền để mua số lượng album mới, nhằm bóc được card bo góc ưng ý của "bias". Sự bùng nổ của xu hướng card bo góc giúp ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc bội thu, góp phần thúc đẩy kinh tế. Là visual hàng đầu, những tấm thẻ ảnh của Yoona nhanh chóng trở thành mục tiêu săn lùng, góp phần thúc đẩy doanh số và tạo ra thị trường trao đổi sôi động. Visual Yoona dần không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà trở thành "tài sản" có khả năng sinh lời.

Nhan sắc của Yoona còn góp phần định hình tiêu chuẩn thẩm mỹ kéo dài suốt nhiều năm tại Hàn Quốc. Không sắc sảo theo kiểu gây choáng ngợp, vẻ đẹp của cô thiên về sự hài hòa, trong trẻo với đôi mắt “hươu con” đặc trưng. Đây là kiểu visual mang lại cảm giác dễ chịu, thân thiện nhưng vẫn giữ được khí chất thanh cao, đúng gu số đông người Hàn Quốc. Nhan sắc cùng thần thái sân khấu thu hút, mỗi lần biểu diễn là bừng sáng khung hình của Yoona trở thành khuôn mẫu cho toàn bộ ngành công nghiệp sau này.

Từ năm 2015-2016, SNSD bước qua thời kì hoàng kim. Yoona bắt đầu mở rộng hoạt động diễn xuất với loạt dự án trải dài từ truyền hình đến điện ảnh như The K2, Hush, Big Mouth hay bộ phim điện ảnh Exit. Việc duy trì được vị thế ở cả hai lĩnh vực giúp Yoona không bị đóng khung trong hình ảnh idol, mà trở thành một ngôi sao giải trí toàn diện. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cô kéo dài vòng đời danh tiếng - điều mà không phải thần tượng nào cũng làm được sau khi nhóm nhạc qua thời kỳ đỉnh cao.

Lợi thế nhan sắc cùng tài nguyên từ đế chế giải trí SM, Yoona liên tục nằm trong danh sách những gương mặt đại diện đắt giá, từ mỹ phẩm, thời trang cho đến các thương hiệu cao cấp. Tính đến nay, Yoona vẫn duy trì hợp đồng quản lý với SM sau 19 năm debut. Bước sang 2026, khi Kpop đã bước vào thế hệ thứ năm với sự cạnh tranh khốc liệt về visual, kỹ năng lẫn chiến lược truyền thông, Yoona vẫn giữ được vị thế riêng. Gương mặt gần như không thay đổi, thậm chí ngày càng hoàn thiện, trưởng thành và sang trọng hơn.