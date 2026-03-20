Ngày 19/3, Double2T bất ngờ đăng tải thông báo khẩn trên fanpage chính thức, lên tiếng về việc một trợ lý cũ bị tố mạo danh ekip nhằm trục lợi trong quá trình đàm phán show diễn. Trong bài đăng, nam rapper cho biết đã nhận được phản hồi từ một số đối tác và khách hàng về việc một cá nhân tên Tâm Nguyễn, từng là trợ lý nhưng đã nghỉ việc từ ngày 5/11/2025, vẫn tiếp tục sử dụng danh nghĩa ekip riêng của Double2T để làm việc. Theo phản ánh, người này tự đứng ra đàm phán show, đồng thời đưa ra các khoản chi phí phát sinh ngoài hợp đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân của nghệ sĩ.

Double2T thông báo việc bị trợ lý cũ mạo danh (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, sự việc được cho là có liên quan đến một concert mang yếu tố quốc gia trong thời gian tới. Double2T cho biết thông tin đã được phía đối tác xác thực sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quy trình làm việc. Việc yêu cầu thêm chi phí ngoài hợp đồng là điều không phù hợp với thông lệ, từ đó khiến các đơn vị nghi ngờ và chủ động liên hệ xác minh.

Nam rapper khẳng định quan điểm làm nghề rõ ràng, đặc biệt với các chương trình mang tính cộng đồng hoặc liên quan đến nhà nước. Anh nhấn mạnh luôn ưu tiên cống hiến, thậm chí giảm chi phí biểu diễn từ 50% đến 70% cho những sự kiện dạng này, và không tồn tại chuyện ekip riêng tự ý đàm phán tài chính bên ngoài.

Double2T cũng gửi cảnh báo tới các nhãn hàng, đơn vị tổ chức sự kiện chỉ nên làm việc thông qua các kênh liên hệ chính thức

Double2T cũng gửi cảnh báo tới các nhãn hàng, đơn vị tổ chức sự kiện chỉ nên làm việc thông qua các kênh liên hệ chính thức trên fanpage Double2T - Người Miền Núi Chất để tránh phát sinh rủi ro. Đồng thời, anh khẳng định đã chấm dứt hợp tác với trợ lý nói trên, yêu cầu cá nhân này ngừng sử dụng hình ảnh và danh nghĩa liên quan đến mình dưới bất kỳ hình thức nào.

Nam rapper cho biết sẽ cân nhắc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu phát hiện các thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và hoạt động nghề nghiệp.

Double2T đắt show sau Rap Việt mùa 3 (ảnh: FBNV)

Bài đăng của Double2T: "Cảnh báo sai phạm Hiện nay đang có thông tin từ một số đối tác và khách hàng về việc bạn trợ lý cũ của mình là Tâm Nguyễn đã nghỉ việc từ ngày 5/11/2025 nhưng vẫn đang mạo danh là ekip riêng của mình để đàm phán show diễn và mặc cả thêm chi phí bên ngoài hợp đồng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Cụ thể sắp tới đây là một concert liên quan đến quốc gia. Các thông tin mình nhận được như sau: Khi khách hàng booking, anh này đã lấy danh nghĩa là ekip riêng của Double2T để tự đàm phán thêm chi phí ngoài hợp đồng. Thông tin đã được xác thực từ phía các đối tác do họ cảm thấy không phù hợp và chưa bên nào làm việc như vậy nên họ đã nghi ngờ và thông báo lại. Đối với Double2T, mình luôn trân trọng và mong muốn được làm việc và cống hiến đặc biệt là các chương trình liên quan tới nhà nước, quốc gia và chi phí luôn luôn giảm tới 50% thậm chí 70% cho các show diễn như này nên không bao giờ có chuyện mình để ekip riêng đàm phán thêm tài chính bên ngoài như vậy. Double2T mong rằng các nhãn hàng, các đơn vị tổ chức sự kiện đọc được thông tin này vui lòng chỉ làm việc qua các contact chính thức trên fanpage "Double2T - Người Miền Núi Chất" Hiện tại Double2T và anh trợ lý này đã dừng hợp tác. Double2T đề nghị người này không sử dụng hình ảnh của Double2T để up trên trang cá nhân cũng như sử dụng hình ảnh của Double2T ở bất kỳ trường hợp nào để nói rằng là ekip riêng của Double2T. Và với mọi thông tin từ phía người này nếu có thông tin nào sai lệch hoặc không được chứng thực gây ảnh hưởng tới Double2T mình sẽ nhờ pháp luật can thiệp."

Double2T là Quán quân Rap Việt mùa 3 (ảnh: FBNV)

Double2T, tên thật là Bùi Xuân Trường, sinh năm 1996 tại Tuyên Quang, là Quán quân Rap Việt mùa 3 và được biết đến với biệt danh Người miền núi chất. Anh gây dấu ấn mạnh với phong cách âm nhạc kết hợp giữa rap hiện đại và chất liệu văn hóa vùng cao, đặc biệt qua các ca khúc như À Lôi, Thanh âm miền núi hay Theo em về bản. Sau khi bước ra từ chương trình, Double2T không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn ghi dấu với các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh nghệ sĩ trẻ mang bản sắc riêng.