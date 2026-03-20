Minh Hằng và Tóc Tiên đang làm chuyện gì vậy?

Ngày 3/3, Tóc Tiên và Minh Hằng tung ra MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng, đánh dấu màn collab chính thức giữa 2 nghệ sĩ. Nhằm tôn vinh phái nữ dịp 8/3, MV cũng là món quà Tóc Tiên và Minh Hằng muốn gửi đến các chị em. Phần hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng ca khúc cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận nhờ giai điệu gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức lan toả của MV khi loạt động thái nhá hàng, thả hint hay PR về Hoa Hồng Ai Vun Trồng đều nhận được sự chú ý lớn. Mới đây, Minh Hằng đã chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại phân cảnh không được lên sóng giữa cô và Tóc Tiên, đính kèm caption: “Hiểu sao đoạn này không dựng vô MV chưa”.

Phân cảnh không được lên sóng trong Vườn Hồng Ai Vun Trồng

Nhìn vào đoạn clip, Minh Hằng và Tóc Tiên thực hiện những động tác khiêu gợi, nóng bỏng giữa vũng nước. Dù trong MV có thể hiện những khoảnh khắc nồng mùi “bách hợp”, dân tình vẫn không khỏi choáng trước vũ đạo ướt át, tràn trề skinship và chemistry giữa 2 mỹ nhân Vbiz. Một chi tiết gây cười ở cuối đoạn clip là ngay khi kết thúc, Tóc Tiên phải duỗi thẳng chân, giơ cao lên trời vì bị chuột rút.

2 mỹ nhân thể hiện vũ đạo sexy, ướt át và tràn ngập skinship

Đoạn clip hậu trường nhanh chóng khiến dân tình “đứng ngồi không yên”, không ít người thừa nhận xem mà vừa bất ngờ vừa thích thú vì độ táo bạo vượt ngoài tưởng tượng. Thậm chí có người còn đùa rằng đây mới là phiên bản họ muốn xem trong MV chính thức.

Lửa nghề bùng cháy quá nên Tóc Tiên căng cơ, chuột rút ngay sau khi kết phúc ghi hình

Vườn Hồng Ai Vun Trồng chọn cách tiếp cận là đặt trọng tâm vào hành trình chữa lành của phụ nữ: học cách yêu bản thân và nâng đỡ nhau sau những tổn thương từ các mối quan hệ độc hại. Không sa đà vào màu hồng lãng mạn, bài hát đi vào những cảm xúc gai góc, khi sự thờ ơ dần bào mòn niềm tin và giá trị của người phụ nữ.

Vườn Hồng Ai Vun Trồng - Minh Hằng x Tóc Tiên

Về phần thể hiện, Minh Hằng và Tóc Tiên cho thấy sự ăn ý rõ rệt. Một bên mềm mại, một bên sắc sảo - hai màu giọng đối lập và có sự riêng biệt nhưng hòa quyện khá mượt, đặc biệt ở những đoạn chuyển và bè. Phần rap được cài cắm hợp lý, không phá vỡ mạch bài, giúp tổng thể giữ được nhịp cảm xúc liền mạch.

Tuy nhiên, xét trên phương diện âm nhạc, ca khúc vẫn đi theo lối an toàn. Giai điệu dễ nghe, bắt tai nhưng thiếu điểm nhấn đủ mạnh để bứt phá. Với lợi thế vũ đạo tốt từ cả hai ca sĩ, phần trình diễn mang lại cảm giác mãn nhãn, liền mạch. Khán giả đánh giá cao sự đầu tư về bối cảnh, ánh sáng và tạo hình, đẹp như một bức tranh.

Phần âm nhạc của ca khúc bị đánh giá còn an toàn

Phần nhìn gần như là yếu tố “gánh team” khi dễ dàng chinh phục khán giả ngay từ những khung hình đầu tiên. MV xây dựng câu chuyện xoay quanh hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị mắc kẹt trong một mối quan hệ ngột ngạt. Những chi tiết như cơ thể bị treo lơ lửng hay dần mất đi sức sống trở thành ẩn dụ rõ nét cho tình yêu một chiều, cảm xúc bị bào mòn theo thời gian.

Tuy khai thác chủ đề tổn thương, MV không xử lý hướng bi kịch nặng nề. Thay vào đó là sự ma mị, không khí liêu trai qua nét tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Trang phục trở thành điểm nhấn đáng kể khi liên tục biến đổi với nhiều layout khác nhau, từ những thiết kế ôm sát táo bạo đến các bộ cánh cầu kỳ mang hơi hướng high fashion.