Bán 1 triệu album trong 10 phút, BTS ngang hàng Taylor Swift!

Đúng 11h ngày 20/3, BTS đã thả xích full album Arirang cùng MV ca khúc chủ đề SWIM, chính thức trở lại đường đua âm nhạc. 4 năm kể từ Proof (2022), màn comeback của 7 nam nghệ sĩ được cả thế giới nín thở chờ đợi từng giây, từng phút. Và theo đúng dự kiến, ngày 21 sẽ diễn ra sân khấu comeback trực tiếp tại Gwanghwamun Square và phát sóng toàn cầu qua Netflix. Vì thế, không ngoa khi nói màn tái hợp của BTS được xem như sự kiện giải trí mang quy mô và sức ảnh hưởng toàn cầu.

SWIM - BTS

Đáng chú ý, Arirang đã trở thành album đạt mốc hơn 1 triệu bản bán ra trên hệ thống Hanteo nhanh nhất lịch sử, khi làm được điều này chỉ trong chưa đầy 10 phút. Xét theo mức tăng trưởng khủng khiếp này, BTS giờ đây chỉ có duy nhất một đối thủ là Taylor Swift khi nữ ca sĩ tẩu tán hơn 4 triệu bản album The Life of a Showgirl trong một ngày. Trước đó vài tiếng, BTS cũng sánh vai cùng Taylor Swift trở thành 2 nghệ sĩ trong lịch sử có album vượt mốc 5 triệu lượt pre-save trên Spotify.

MV SWIM cũng đã thu về hơn 5,4 triệu view trên nền tảng YouTube sau hơn 1 tiếng phát hành. Trên BXH Melon Hàn Quốc, SWIM đã leo thẳng lên top 1, trong khi ca khúc b-side đang được netizen vô cùng ưng ý, đã “lăm le” tới hạng 3. Nếu Hooligan - Aliens cũng đã chạm tới vị trí thứ 6 và 9 thì FYA, Merry Go Around, 2.0 và Like Animals lần lượt bao phủ các vị trí thứ 11,12, 15 và 19. Ngoài ra, SWIM cũng đạt hạng 1 Bugs và hạng 7 Melon.

Các ca khúc vừa phát hành đã bắt đầu oanh tạc các BXH nhạc số

MV SWIM mang màu sắc điện ảnh rõ nét, xoay quanh hành trình khám phá bản thân và cảm xúc tình yêu. Lấy bối cảnh tại Lisbon (Bồ Đào Nha), video khắc họa các thành viên BTS như những vị lữ khách, lênh đênh vô định trên chiếc tàu ngoài khơi, giữa biển xanh như ngọc. Những khung hình nên thơ càng được tô điểm nhờ sự kết hợp visual của 7 thành viên BTS càng giúp MV hiện lên như một bức tranh. Đáng chú ý, Lili Reinhart, vợ của Cole Sprouse, đảm nhận vai nữ chính trong MV.

Album gồm 14 ca khúc, trong đó có SWIM giữ vai trò ca khúc chủ đề, bên cạnh các bài như Body to Body, Hooligan, Into the Sun… Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc bình thường, Arirang còn mang chiều sâu văn hóa khi lấy cảm hứng từ chính Arirang, làn điệu dân ca truyền thống của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, đồng thời gợi nhắc đến tinh thần “han”, sự hòa trộn giữa nỗi buồn, ý chí bền bỉ và hy vọng.

Dự án cũng đánh dấu màn hợp tác quy mô lớn khi quy tụ hàng loạt tên tuổi quốc tế như Diplo, Kevin Parker, Ryan Tedder và Flume. Sự kết hợp này mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, hòa trộn giữa ảnh hưởng toàn cầu với phong cách kể chuyện đặc trưng của BTS.