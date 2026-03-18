Jung Kook một lần nữa chứng minh sức hút toàn cầu khi thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ qua một vài động tác nhảy. Ngày 15 vừa qua, nam idol đã đăng tải video thực hiện điệu nhảy Two challenge trên tài khoản TikTok cá nhân.

Diện outfit đơn giản với tracksuit đen và mũ beanie, Jung Kook vẫn dễ dàng cân trọn phần choreography đang viral - vũ đạo được gọi là “cối xay gió” hay “xoay chân 360 độ”. Yếu tố khiến màn thể hiện này “đắt giá” là từng chuyển động đều gọn gàng, dứt khoát, gần như không có sai số. Jung Kook còn chủ động biến tấu bằng cách thêm những cú xoay chân kép liên tiếp, nâng độ khó của bài nhảy lên một bậc nhưng vẫn giữ được sự mượt mà.

12 giây nhảy cover của Jung Kook khiến MXH dậy sóng

Với kỹ thuật này, chỉ cần lệch nhịp một chút là rất dễ mất đà hoặc lệch trọng tâm. Thế nhưng Jung Kook vẫn giữ được độ ổn định và vững vàng, chuyển động nhanh mà chính xác. Các chuyển động được nối với nhau trơn tru, bắt nhịp chính xác đến từng beat, tạo cảm giác liền mạch từ đầu đến cuối.

ung Kook còn chủ động biến tấu bằng cách thêm những cú xoay chân kép liên tiếp

Nhiều fan cho rằng nền tảng Taekwondo đai đen chính là vũ khí bí mật giúp Jungkook kiểm soát cơ thể tốt đến vậy. Anh chàng cho thấy khả năng giữ thăng bằng, phân bổ lực, độ linh hoạt trong từng bước chân - tất cả đều góp phần tạo nên những chuyển động vừa mạnh mẽ vừa gãy gọn. Không chỉ gây ấn tượng ở vũ đạo, Jungkook còn tự tay xử lý phần quay dựng video. Từ góc máy, bố cục đến hiệu ứng zoom in - zoom out, chuyển động camera đều được điều chỉnh hợp lý, giúp video dù đơn giản vẫn mang cảm giác chỉn chu, “xịn xò”.

Nhiều fan cho rằng nền tảng Taekwondo đai đen chính là vũ khí bí mật giúp Jungkook kiểm soát cơ thể tốt đến vậy

Ngay sau khi video được đăng tải, Jung Kook và điệu nhảy của anh thực sự đã tạo nên làn sóng gây sốt. Về thành tích, video tăng trưởng với tốc độ chóng mặt: hơn 3 triệu lượt xem và 1 triệu lượt thích chỉ sau 1 giờ. Tính đến hiện tại, video thu về 28 triệu view và 5,5 triệu lượt thích sau 3 ngày đăng tải.

Màn cover của Jung Kook tạo nên hiệu ứng lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Không ít video đã xuất hiện trên nền tảng TikTok, thực hiện lại cú xoay kép do Jungkook thực hiện. Dù sound nhạc gốc đã hot từ đợt tháng 2 cùng vũ đạo cuốn hút nhưng không thể phủ nhận Jung Kook đã góp phần giúp ca khúc, cũng như dance challenge này được nhiều người biết đến hơn.

Video dance cover của Jung Kook viral đúng thời điểm “nóng” của Kpop, chỉ ít ngày trước màn tái xuất của BTS với album mới Arirang , dự kiến phát hành vào 20/3. Đây là lần trở lại đặc biệt khi đánh dấu album phòng thu đầu tiên của nhóm sau 4 năm kể từ Proof (2022), đồng thời cũng là màn hội ngộ đầy đủ đội hình hậu nghĩa vụ quân sự. Nhân dịp này, BTS sẽ tổ chức sân khấu comeback trực tiếp tại Gwanghwamun Square và phát sóng toàn cầu qua Netflix vào ngày 21/3.

BTS sắp comeback với album mới Arirang, dự kiến phát hành vào 20/3 (Ảnh: Soompi)

Album gồm 14 ca khúc, trong đó có SWIM giữ vai trò ca khúc chủ đề, bên cạnh các bài như Body to Body, Hooligan, Into the Sun… Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc bình thường, Arirang còn mang chiều sâu văn hóa khi lấy cảm hứng từ chính Arirang, làn điệu dân ca truyền thống của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể, đồng thời gợi nhắc đến tinh thần “han”, sự hòa trộn giữa nỗi buồn, ý chí bền bỉ và hy vọng.