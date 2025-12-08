Fan Jung Kook: "Mọi thứ như hoá điên với tôi ngày hôm nay"

Những ngày vừa qua, từ khóa liên quan đến Jung Kook (BTS) phủ sóng khắp mạng xã hội không chỉ bởi tin đồn hẹn hò với Winter (aespa) mà còn bởi những phản ứng có tiêu cực của một bộ phận người hâm mộ. Nếu trước đây người hâm mộ thường chọn cách im lặng hoặc ra sức bảo vệ thần tượng trước sóng gió, thì lần này phản ứng lại hoàn toàn trái ngược khi các fan của Jung Kook lần này lại có thái độ không mấy tích cực với tin đồn hẹn hò của anh.

Tin hẹn hò giữa Jung Kook và Winter khiến cả Kpop chấn động

Nguyên nhân cốt lõi lần này không chỉ nằm ở việc nam thần tượng yêu đương mà còn đến từ hình ảnh mà anh chàng xây dựng. Fan cho rằng bên cạnh việc ủng hộ trong âm nhạc, việc hình tượng bạn trai mà Jung Kook xây dựng so với những tin đồn gần đây là hoàn toàn trái ngược nhau. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài viết chỉ ra những điểm trùng hợp đến mức khó chối cãi giữa Jung Kook và Winter (aespa).

Jung Kook gây tranh cãi vì phản ứng với tin hẹn hò

Những chi tiết như hình xăm đôi, hay việc sử dụng chung các món đồ cá nhân từ quần short, dép cho đến tai nghe in-ear đã tạo nên một cú sốc lớn. Đối với một người hâm mộ bình thường, việc thần tượng hẹn hò vốn dĩ đã là một vấn đề nhạy cảm thường tạo ra tranh cãi trong vòng fan. Tuy nhiên, sự việc lần này đã khiến niềm tin của fan dành cho Jung Kook suy giảm rất lớn. Cả HYBE và SM đều không đưa ra lập trường rõ ràng về tin hẹn hò của nghệ sĩ, khiến fan càng suy đoán trái chiều.

Trước đó không lâu, chính Jung Kook đã lên tiếng trấn an fan trên livestream rằng anh chỉ tập trung vào công việc, nhưng những bằng chứng lộ liễu hiện tại khiến fan cảm thấy lời nói đó như một sự phủ nhận thiếu tôn trọng, đẩy họ vào trạng thái hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả giữa ma trận thông tin.

Màn lộ diện mới nhất của Winter tại fansign bị soi kỹ từng động thái, người hâm mộ ngó lơ

Fan chỉ trích Jung Kook "yêu mà không dám nhận", "boy sự nghiệp nửa vời" và cố tình cùng bạn gái "thả hint lộ liễu". Bản thân Winter cũng "lên bờ xuống ruộng" với người hâm mộ aespa. Màn lộ diện mới nhất của Winter tại fansign bị soi kỹ từng động thái, người hâm mộ ngó lơ. Danh tiếng aespa bị đe doạ vì cú sốc mới nhất đến từ Winter.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi hàng loạt fansite lớn đặc biệt là ở Trung Quốc tuyên bố “đóng cửa”. Điều đáng nói, màn chia tay này không hề êm đẹp. Những bài đăng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của fan nhanh chóng xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nam thần tượng đã thiếu khéo léo trong việc cân bằng giữa đời sống cá nhân và cảm xúc của những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình về cả tinh thần lẫn vật chất.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi hàng loạt fansite lớn đặc biệt là ở Trung Quốc tuyên bố “đóng cửa”

Tuy nhiên, áp lực của fandom Jung Kook trong những ngày này không chỉ đến từ nội bộ. Những dòng trạng thái buồn bã, trách móc của fan vô tình lại trở thành “mồi ngon” cho cộng đồng mạng đem ra châm biếm. Trên các diễn đàn lớn nhỏ, ảnh chụp màn hình các bài đăng suy sụp của fan được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kèm theo đó là thái độ cợt nhả, châm biếm của người qua đường.

Đỉnh điểm của sự việc này là sự xuất hiện và viral của những meme châm biếm fan Jung Kook về tin đồn hẹn hò. Trên Threads, một bức ảnh chế chụp lại màn hình tin nhắn giả lập từ một người Sếp trên ứng dụng Zalo. Nội dung tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương: " Em giảm bớt KPI tháng này cho cái Phương đi nhé, anh vừa đọc được tin thằng gì hàn quốc nó thích lộ tin hẹn hò ". Bức ảnh này nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ trên Facebook, TikTok và Threads, kéo theo hàng loạt bình luận cười cợt . "Mọi thứ hoá điên với tôi ngày hôm nay" chính là phản ứng chính của fan Jung Kook - Winter kể từ khi nổ tin hẹn hò.

Tranh cãi về Jung Kook - tin hẹn hò và phản ứng của fan ngập tràn mạng xã hội:

Đối với cộng đồng mạng, sự việc này lại được nhìn nhận như một câu chuyện hài hước nhưng lại phản ánh phần nào cái nhìn còn nhiều định kiến đối với văn hóa thần tượng. Việc những hình ảnh và bình luận chế giễu lan truyền nhanh chóng đã tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho người hâm mộ. Fan Jung Kook rơi vào tình thế khó xử khi vừa mang cảm giác hụt hẫng trước thần tượng, vừa phải đối diện với sự châm biếm từ bên ngoài khiến nhiều người cảm thấy tổn thương.