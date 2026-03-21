"Mổ xẻ" 14 ca khúc trong ARIRANG: Tại sao đây là bước đi táo bạo nhất lịch sử của BTS?

Đã ba năm chín tháng kể từ album cuối cùng của BTS - đừng bận tâm hỏi ai đang đếm làm gì; có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã đếm từng giây cho đến khoảnh khắc này. ARIRANG, album phòng thu thứ năm rất được mong đợi từ nhóm nhạc Kpop bảy thành viên tiên phong này, cùng đĩa đơn chủ đạo SWIM, đã ra mắt vào thứ Sáu ngày 20 tháng 3. Trong những năm kể từ album cuối cùng của BTS, cả bảy thành viên của nhóm, bao gồm RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V và Jung Kook, đều đã phát hành các sản phẩm cá nhân và hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc.

Người hâm mộ của nhóm, được biết đến với tên gọi chung là ARMY, đã chờ đợi trong sự kỳ vọng khi từng thành viên lần lượt xuất ngũ trong năm qua, tạo tiền đề cho sự trở lại của nhóm. BTS, vốn chưa bao giờ ngại ngần việc đứng dưới ánh hào quang mà họ đã nỗ lực để đạt được, dường như đã tiếp quản thành phố quê hương Seoul của mình để ăn mừng dịp này. Nhóm đang trình diễn trực tiếp album lần đầu tiên thông qua một buổi phát sóng trực tiếp trên Netflix từ Gwanghwamun, một địa danh nổi tiếng của Seoul với tầm nhìn hướng ra cung điện Gyeongbokgung biểu tượng của thành phố.

BTS, vốn chưa bao giờ ngại ngần việc đứng dưới ánh hào quang mà họ đã nỗ lực để đạt được, dường như đã tiếp quản thành phố quê hương Seoul của mình để ăn mừng dịp này (Ảnh: GQ)

Mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến về việc ARIRANG sẽ có âm hưởng như thế nào. BTS, và các nhóm nhạc Kpop nổi tiếng sau họ tại Mỹ, không còn lạ lẫm với những cáo buộc hy vọng Tây hóa âm nhạc của mình. Đó là một cách tư duy phức tạp vì nhiều lý do, đặc biệt là khi xem xét nơi mà thế giới Kpop ban đầu đã lấy cảm hứng. Nhưng nó cũng cực kỳ phiến diện đối với thực tế của các nghệ sĩ Kpop ngày nay.

Tên của album, ARIRANG, tri ân bài dân ca cùng tên, đây là bài hát Hàn Quốc đầu tiên được những người đàn ông Hàn Quốc ghi âm cùng nhà dân tộc học người Mỹ Alice Fletcher tại Hoa Kỳ vào năm 1896. Các mô-típ từ ARIRANG có thể được nghe thấy trong ca khúc đầu tiên của album, Body to Body. Một trong những ca khúc ấn tượng nhất trong album là No.29, một bản thu âm dài 1 phút 39 giây tiếng chuông vang vọng của Thánh Đức Vương Thần Chung, vốn được chỉ định là Bảo vật Quốc gia số 29 của Hàn Quốc. Arirang gửi đi một thông điệp rõ ràng - BTS tự hào về nguồn cội của mình. Họ đã, và sẽ luôn là một ban nhạc Hàn Quốc, ngay cả khi khán giả của họ đã mở rộng ra toàn thế giới.

Tên của album, Arirang, tri ân bài dân ca cùng tên, đây là bài hát Hàn Quốc đầu tiên được những người đàn ông Hàn Quốc ghi âm cùng nhà dân tộc học người Mỹ Alice Fletcher tại Hoa Kỳ vào năm 1896 (Ảnh: Soompi)

ARIRANG chắc chắn là album thử nghiệm nhất của BTS cho đến nay. Nửa đầu của danh sách bài hát thiên hướng cực kỳ hip-hop, điều không quá ngạc nhiên, trong khi các ca khúc như bản thánh ca với nhịp điệu jersey club FYA, Merry Go Round mang hơi hướng rock và Like Animals phong cách grungy đã mang đến cho nhóm cơ hội để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân.

Như họ vẫn luôn làm bấy lâu nay, BTS đã tham gia cực kỳ sâu sát vào việc thực hiện album phòng thu thứ năm này. RM, Suga và j-hope được ghi danh trong đa số ca khúc; Jimin tham gia vào they don’t know bout us và Into the Sun; V góp sức cho 2.0 và Into the Sun; và Jung Kook đóng vai trò then chốt trong bốn bài hát bao gồm Hooligan, FYA, Aliens, 2.0. Album quy tụ dàn nhà sản xuất và nhạc sĩ bên ngoài đình đám bao gồm Diplo, Ryan Tedder, Mike WiLL Made-It, Flume, Kevin Parker tức Tame Impala, El Guincho và JPEGMAFIA.

01. Body to Body

BTS trở lại sân khấu đầy bùng nổ với ca khúc pop-rap được pha trộn các yếu tố của bài dân ca Hàn Quốc Arirang. Chỉ trong vài giây, ta có thể thấy rõ nhóm đang vận dụng tất cả những gì họ đã học được và dấn thân vào những vùng nước thử nghiệm hơn. Đây cũng là một ca khúc mở màn hoàn hảo cho các buổi concert - chúng ta sẽ biết chỉ trong vài tuần tới liệu BTS có quyết định dùng bài này để khai màn chuyến lưu diễn thế giới đầy mong đợi của họ hay không - nhờ vào phần giới thiệu intro dồn dập, tăng dần sự kịch tính cho đến khi RM bắt đầu bài hát với câu "I need the whole stadium to jump". Diplo và Tedder đã tham gia sản xuất ca khúc này.

Body to Body - BTS

02. Hooligan

Là một trong những ca khúc thú vị nhất trong ARIRANG xét về mặt âm thanh, Hooligan là một bài hát rap pha trộn giữa sự sắp đặt của dàn dây và âm thanh của những lưỡi kiếm sắc bén va chạm vào nhau. Bài hát này cực kỳ bắt tai. Tuyến hát vocal line của nhóm, bao gồm Jin, Jimin, V và Jung Kook, đã góp giọng trong phần hát xuyên suốt ở điệp khúc. El Guincho đã tham gia vào quá trình sản xuất ca khúc này.

03. Aliens

Nhóm nhạc bảy thành viên này đã có một chút vui vẻ trong ca khúc do Mike WiLL Made-It sản xuất. Trên nền nhịp 808, BTS sử dụng bài hát để giải thích rằng những điều có thể bị coi là sự khác biệt ở họ thực chất lại chính là những thứ định nghĩa nên cá tính riêng biệt của nhóm. Bài hát tham chiếu đến các thói quen văn hóa Hàn Quốc xuyên suốt toàn bộ ca khúc, và đây thực sự là một bản nhạc dành cho một nhóm nhạc đã tự khai phá con đường riêng của chính mình.

04. FYA

Lại một bước tiến khác vào những thử nghiệm so với các sản phẩm phát hành trước đây, FYA là một điểm nhấn nổi bật trong album. Ca khúc với nhịp điệu jersey club đầy năng lượng này, được sản xuất bởi Diplo, Flume và JPEGMAFIA, là một BTS theo cách mà người hâm mộ chưa từng nghe thấy trước đây. Xét về mặt âm thanh, nó hoàn toàn là một sự phá cách đầy bất ngờ đối với nhóm, theo hướng tích cực nhất có thể. Lời bài hát cũng cực kỳ bắt tai - "Club go crazy, like Britney, baby / Hit me with it one more time".

05. 2.0

Lại là một ca khúc khác từ Mike WiLL Made-It. 2.0 là một màn phô diễn cho thấy BTS đã tiến hóa như thế nào qua nhiều năm. Thật dễ dàng để hình dung một bài hát như thế này tồn tại trong kho tàng âm nhạc của BTS ở giai đoạn đầu sự nghiệp của nhóm, tuy nhiên, chắc chắn khi đó nó sẽ có âm hưởng rất khác. Lời bài hát "You know how I do" và "you know how we do" đóng vai trò như luận điểm chính của bài hát theo một cách nào đó - đây chính là BTS 2.0.

06. No.29

Phần chuyển tiếp interlude của ARIRANG chuyển từ nửa đầu đậm chất hip-hop sang những ca khúc giàu cảm xúc và phong cách funky hơn ở nửa sau. Tiếng chuông vang vọng là một khoảng nghỉ ngắn trước khi một khía cạnh khác hoặc có lẽ là quen thuộc hơn của BTS hiện ra trong ca khúc tiếp theo, cũng chính là đĩa đơn chủ đạo của album.

07. SWIM

BTS đã chọn không đi theo con đường phát hành đĩa đơn dọn đường pre-release single cho ARIRANG, vì vậy SWIM đóng vai trò là đĩa đơn đầu tiên, và hiện tại là duy nhất của album. Ca khúc đậm chất synth này gây nghiện mà không hề gây cảm giác choáng ngợp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ sớm trở thành một bản hit trên radio trong thời gian ngắn. Nếu nửa đầu của album khám phá BTS và mối quan hệ của họ với bản sắc văn hóa của chính mình, thì SWIM là một cú - xin thứ lỗi cho cách chơi chữ - lao đầu xuống sự quyết tâm tiến về phía trước của nhóm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nhìn về chương tiếp theo của sự nghiệp, BTS đang thể hiện tình yêu của họ đối với cuộc sống theo đúng nghĩa đen - cuộc sống mà họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được. RM đóng vai trò là nhạc sĩ sáng tác chính cho ca khúc này.

BTS - MV SWIM

08. Merry Go Round

Kevin Parker của Tame Impala đã góp sức sản xuất cho ca khúc mang hơi hướng rock đầy ảo diệu trippy này. Merry Go Round tiếp nối phần giàu cảm xúc hơn của album mà SWIM đã khơi mào. Bài hát mang chút âm hưởng mơ mộng, và có tiềm năng trở thành một sleeper favorite trong lòng người hâm mộ.

09. Normal

Ca khúc pop-rock này, do Tedder sản xuất, là một điểm nhấn nổi bật khác trong ARIRANG. Theo thông tin phát hành, bài hát là cơ hội để nhóm khám phá khoảng không gian giữa ánh hào quang và sự cô độc. Đây là một cái nhìn hiếm hoi vào bên trong tâm trí của bảy trong số những người nổi tiếng nhất thế giới - và điều đó có ý nghĩa gì đối với những người đàn ông bình thường như họ khi ở phía sau ánh đèn sân khấu.

10. Like Animals

BTS chậm lại một chút với ca khúc do Diplo sản xuất. Like Animals mang hơi hướng grunge một nhánh của rock, lại là một lần đầu tiên khác của nhóm, với đặc trưng là tiếng bass baseline dồn dập xuyên suốt bài hát. Thành thực mà nói, bài hát có chút lạnh lẽo, và nói về khao khát được sống tự do thay vì bị giam cầm trong lồng.

11. they don’t know 'bout us

Ca khúc này là một cơ hội khác để BTS nhắc nhở mọi người rằng không có một công thức nào đằng sau thành công của nhóm mà có thể sao chép được. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, BTS chưa bao giờ ngại ngần trong việc phô trương bản thân và những thành tựu của họ, trong khi vẫn giữ được sự khiêm tốn. Nhưng trong ARIRANG, cảm giác đó rất khác biệt, theo một cách tuyệt vời. Nhóm không ngại để bạn biết rằng họ hiểu mọi người đang cố gắng học theo chiến lược của mình. Nhưng với những bài hát như they don’t know 'bout us, BTS chứng minh họ là một tài năng độc nhất vô nhị vì có lý do của nó.

12. One More Night

Đã tiến gần đến phần kết của ARIRANG và One More Night đóng vai trò như một nhịp cầu đầy lôi cuốn groovy dẫn dắt tới hồi kết của album. Bài hát dường như nói về việc cố gắng níu giữ giấc mộng tưởng fantasy này - một từ được lặp lại nhiều lần trong suốt bài hát - chỉ trong một đêm nữa thôi. Xét về mặt âm thanh, đây là một trải nghiệm đầy mê hoặc, pha trộn giữa dòng nhạc house và âm hưởng pop top 40 truyền thống để tạo nên một âm thanh thú vị và gây nghiện. Diplo, người được ghi danh xuyên suốt album này, đã góp sức sản xuất cho ca khúc này.

13. Please

Ca khúc thư giãn chill này có lẽ không phải là bài hát mãnh liệt nhất trong album, nhưng nó là một sự thay đổi nhịp độ đáng hoan nghênh sau hành trình mang tên ARIRANG. Please nói về khao khát được ở bên nhau; bạn có thể chọn giải thích điều đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Tuy nhiên, việc đưa vào một ca khúc về mong muốn được gắn kết sau khi trở lại với người hâm mộ sau nhiều năm xa cách mang lại cảm giác đầy chủ đích, ngay cả khi nó được gói gọn trong một bài hát tình yêu.

14. Into the Sun

Xét về tổng thể, ARIRANG hoàn toàn là câu chuyện về việc nhìn lại quá khứ, về nơi bạn sinh ra và mang theo điều đó tiến vào tương lai. Rất giống với bản thân BTS. Không đời nào BTS lại phát hành một album ở giai đoạn này trong sự nghiệp mà không nhìn lại cách họ đã đạt được vị trí như ngày hôm nay. Thông qua ARIRANG và được thể hiện rõ nét nhất qua ca khúc kết thúc album Into the Sun, BTS đang tiến vào một đẳng cấp mới của riêng họ. Album này, và cả nhóm nói chung, đang tồn tại trong một không gian nằm ngoài những giới hạn mà nhiều người đã áp đặt lên họ. Câu hát "I’ll follow you into the sun" có lẽ không chỉ là về việc người hâm mộ đi cùng BTS, mà còn là BTS đồng hành ngược lại cùng người hâm mộ. Cộng đồng người hâm mộ tận tụy này đã đưa nhóm lên một sân khấu thế giới của riêng mình, và họ vẫn đang giữ trọn lòng trung thành với những người hâm mộ đó, cũng giống như cách mà những người hâm mộ đã dành cho họ.