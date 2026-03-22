Công ty quản lý BTS xin lỗi

Tối 21/3, tại quảng trường Gwanghwamun, BTS tổ chức concert comeback miễn phí mang tên “BTS The Comeback Live | ARIRANG”, đánh dấu màn trở lại quy mô lớn với công chúng sau thời gian dài vắng bóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện thu hút khoảng 40.000 - 42.000 khán giả có mặt trực tiếp. Con số này thấp hơn so với dự đoán ban đầu trong bối cảnh sức nóng từ album ARIRANG được đánh giá ở mức cao, tuy nhiên đã được điều tiết theo kế hoạch nhằm đảm bảo công tác an ninh và an toàn tại khu vực trung tâm thủ đô. Buổi biểu diễn kéo dài khoảng 1 tiếng, BTS trình diễn tổng cộng 12 ca khúc, bao gồm các bài hát mới trong album ARIRANG cùng những bản hit quen thuộc như Butter, Dynamite, Mic Drop.

Trong quá trình tổ chức, khu vực Gwanghwamun được siết chặt kiểm soát về giao thông và an ninh. Lượng người đổ về trung tâm Seoul tăng cao trong ngày diễn ra sự kiện, dẫn đến một số bất tiện nhất định đối với người dân, tiểu thương và các hoạt động kinh doanh xung quanh.

Ngày 22/3, công ty quản lý HYBE đã phát đi thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi về những bất tiện phát sinh trong quá trình tổ chức concert. Tập đoàn này biết ơn sự quan tâm công chúng dành cho buổi biểu diễn, đồng thời bày tỏ sự vinh dự khi có thể tổ chức một sân khấu hướng ra toàn cầu tại địa điểm mang tính biểu tượng như Gwanghwamun. HYBE cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới người dân khu vực, các tiểu thương, nhân viên văn phòng và du khách bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế giao thông và các biện pháp kiểm soát hiện trường.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm ấm áp mà quý vị đã dành cho buổi biểu diễn của BTS diễn ra tại Gwanghwamun. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể tổ chức một buổi biểu diễn hướng ra toàn thế giới tại đây.” HYBE cũng cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới người dân khu vực Gwanghwamun, các tiểu thương, nhân viên văn phòng và du khách xung quanh.”

Ở phần cuối thông báo, HYBE đề cập đến vụ cháy nhà máy xảy ra ngày 20/3 tại quận Daedeok, thành phố Daejeon khiến hơn 70 người thương vong, trong đó có 14 người không qua khỏi. Công ty gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn những người bị thương sớm hồi phục.

Trưởng nhóm RM cũng đăng tải một bức thư dài trên nền tảng Weverse, bày tỏ sự biết ơn và lời xin lỗi sau đêm diễn quy mô lớn tại Gwanghwamun. Đây là sân khấu đánh dấu lần đầu BTS trở lại với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt cả về mặt âm nhạc lẫn cảm xúc.

Trong thư, RM gửi lời tri ân tới lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, các cơ quan hành chính và chính quyền địa phương đã phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đông người. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi tới người dân, tiểu thương và nhân viên văn phòng khu vực Gwanghwamun vì những bất tiện phát sinh như hạn chế giao thông và tiếng ồn trong quá trình tổ chức.

Nam ca sĩ nhấn mạnh đây không chỉ là sân khấu của riêng 7 thành viên BTS, mà là kết quả của sự phối hợp từ nhiều lực lượng và sự thấu hiểu từ công chúng. Trong thông điệp gửi người hâm mộ, RM bày tỏ sự xúc động khi được nghe tiếng cổ vũ lấp đầy quảng trường sau thời gian dài gián đoạn, đồng thời ghi nhận cách khán giả tham gia sự kiện một cách trật tự và có ý thức trong không gian đông người.