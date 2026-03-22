Công ty quản lý Mason Nguyễn ra thông báo quan trọng, gửi lời xin lỗi tới CONGB

Tối 21/3, Def Jam Vietnam, công ty quản lý của Mason Nguyễn, đã ra thông báo quan trọng về lịch trình hoạt động gần đây của nam rapper và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Đại diện Def Jam Vietnam đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả sau sự cố kỹ thuật trong quá trình thiết lập Premiere MV của Mason Nguyễn, khiến một số nội dung bị hiển thị sớm ngoài kế hoạch.

Phía đơn vị quản lý nhận hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Mason Nguyễn và CONGB vì những ảnh hưởng không mong muốn đến kế hoạch ra mắt cũng như cảm xúc của nghệ sĩ.

MV VI VU bất ngờ hiển thị trên YouTube sớm hơn ngày dự kiến ra mắt 1 ngày

Def Jam Vietnam cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành, đồng thời điều chỉnh chiến lược truyền thông để đảm bảo trải nghiệm tốt hơn cho khán giả trong thời gian tới.

Dù xảy ra sự cố, Fan Meeting của Mason Nguyễn vẫn diễn ra theo đúng lịch trình và MV sẽ được phát hành chính thức vào ngày mai. Đại diện cũng kêu gọi khán giả không lan truyền các nội dung chưa được công bố nhằm tôn trọng công sức của nghệ sĩ.

Nguyên văn bài đăng của đại diện Def Jam Vietnam:

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC Tôi - Tâm Lê, Đại diện Def Jam Vietnam, đơn vị quản lý nghệ sĩ Mason Nguyễn – xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả và người hâm mộ vì sự cố trong quá trình thiết lập Premiere cho MV, dẫn đến việc một số nội dung đã hiển thị sớm ngoài kế hoạch. Chúng tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự thiếu sót này. Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Mason Nguyễn và CONGB vì những ảnh hưởng không mong muốn dẫn đến kế hoạch ra mắt sản phẩm và cảm xúc cá nhân của nghệ sĩ. Dù trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ quy trình và cách thức vận hành, để kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống này, chúng tôi sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch truyền thông và chiến dịch marketing, nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn và tốt nhất cho khán giả trong thời gian tới. Fan Meeting của Mason Nguyễn vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày mai, đồng thời cũng là thời điểm MV được ra mắt chính thức. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những hoạt động trong Fan Meeting ngày mai. Chúng tôi tha thiết mong mọi người không chia sẻ hoặc phát tán các hình ảnh, thông tin chưa được công bố chính thức từ MV, nhằm tôn trọng tâm huyết của nghệ sĩ. Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn sự thông cảm, ủng hộ từ tất cả mọi người. Head of Def Jam Vietnam Tâm Lê

Lướt một vòng nền tảng Threads, không ít bài đăng cho biết MV VIVU của Mason Nguyễn và CONGB bất ngờ xuất hiện trên YouTube ngay trước thời điểm công chiếu một ngày. Ai click vào đều có thể xem MV từ đầu tới cuối, khiến nhạc phẩm mất đi phần nào tính bất ngờ.

Hiện tại, dù đã công ty đã khắc phục nhưng không tránh được trường hợp MV đã bị ghi lại và leak ra ở các nền tảng MXH. Với bao cố gắng và nỗ lực của 1 tập thể, việc bị phát tán trước thời gian đã ấn định có thể ảnh hưởng xấu tới MV và ca khúc, cũng như nghệ sĩ với ekip tham gia.

Netizen hy vọng công ty quản lý sẽ có những biện pháp hợp lý để không gây ảnh hưởng đến nỗ lực của nghệ sĩ và ekip

Một bộ phận bày tỏ sự tiếc nuối khi trải nghiệm xem MV bị ảnh hưởng, cho rằng đây là sự cố đáng tiếc đối với một sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, không ít người lên tiếng kêu gọi cộng đồng không chia sẻ lại các đoạn leak, nhằm bảo vệ công sức của nghệ sĩ và ekip. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích sự thiếu cẩn trọng từ phía đơn vị vận hành, cho rằng những lỗi kỹ thuật như vậy là khó chấp nhận trong bối cảnh các chiến dịch phát hành ngày càng được chuẩn bị kỹ lưỡng.