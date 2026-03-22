Vào đây xem live stage toàn bộ album mới của BTS, 7 "nhà vua" Kpop diễn như "lên đồng"

Tối 21/3 như đã hẹn, concert BTS The Comeback Concert | Arirang chính thức diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun, đánh dấu sự trở lại của BTS sau 4 năm vắng bóng. Quảng trường Gwanghwamun ghi nhận hơn 30.000 khán giả đổ về, tạo nên một biển người ken đặc trước giờ diễn. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới có mặt từ rất sớm để giành những vị trí đẹp sát sân khấu. Khu vực ghế chính thức tại quảng trường có sức chứa khoảng 22.000 chỗ, trong khi hàng nghìn khán giả còn lại chọn đứng theo dõi từ các khu vực xung quanh.

BTS The Comeback Concert | Arirang đã khép lại thành công tốt đẹp

7 chàng trai mở màn với Body to Body và chỉ có họ mới có thể “cook” một track b-side đỉnh như vậy. Lấy dresscode là màu đen, BTS lên đồ mỗi người một vẻ, với nhiều cách phối layer khác nhau vô cùng bắt mắt. Cách xử lý vocal của nhóm mang đến sự mới mẻ, đặc biệt từ bộ đôi hát hay Jung Kook và Jin. Trên nền nhạc dance vui nhộn pha trộn hip-hop cổ điển, BTS đã biến một góc thủ đô Seoul trở thành sàn nhảy ngoài trời khổng lồ ngay từ giây phút đầu tiên.

Dù gặp chấn thương nhưng RM cho thấy khả năng kiểm soát flow và mạch cảm xúc bài hát tốt với kỹ năng rap gãy gọn và chắc mic. Lựa chọn Body to Body làm ca khúc khởi động concert là điều hợp lý, được xem như lời ăn mừng cho sự trở lại, cho một kỷ nguyên mới. Đặc biệt, phần hát Arirang cuối bài của nhóm ca nương truyền thống khiến người hâm mộ nổi da gà, vừa gợi nhắc bản sắc văn hoá Hàn Quốc, vừa khẳng định tinh thần tái sinh của BTS. Cứ ngỡ không liên quan nhưng làn điệu dân ca của xứ củ sâm lại trở thành điểm “ăn tiền” trong tiết mục.

Ngay sau đó là liên khúc Hooligan, Aliens, FYA và 2.0 - những track nhạc vô cùng sôi động và upbeat. BTS vừa ca hát vừa quẩy cùng người hâm mộ, hoà chung một nhịp đập. Tại đây, nhóm rapper gồm RM, Suga và jhope có không gian để khoe trọn tài năng hip-hop của mình, trong khi team dancer là Jung Kook, Ji Min và V lại nổi bật trong từng động tác mạnh mẽ, uyển chuyển.

Màn trình diễn được nhắc nhiều không kém Body to Body trên MXH phải kể đến SWIM. Có gây chút tranh cãi vì giai điệu khá nhẹ đô cho một ca khúc chủ đề, BTS đã khiến dân tình quay xe ầm ầm khi trình diễn live SWIM kết hợp vũ đạo và ánh sáng. Chất liệu synthwave mượt mà cùng lớp nhạc R&B êm dịu mang đến làn gió mới, mang đậm tinh thần biển cả xứ Bồ Đào Nha trong MV. Cùng với vũ đạo chill chill, SWIM nhận được cơn mưa lời khen, xứng đáng là bản nhạc đại diện cho ARIRANG.

Phần hoà âm giữa Jung Kook và Ji Min cộng hưởng với biển fanchant lớn từ người hâm mộ gây bão MXH. Đây cũng là điểm nhấn nổi bật nhất của SWIM. Điều này cũng cho thấy không cần những phân đoạn cao trào, SWIM vẫn có thể chinh phục khán giả nhờ năng lượng mềm mại và màn trình diễn 10 điểm từ BTS.

Nối tiếp SWIM là bộ đôi ca khúc chill không kém là NORMAL và Like Animals. Sau setlist yêu cầu thể lực, đây cũng là lúc để BTS lấy lại năng lượng. Các anh chàng cất giọng ngọt ngào qua những giai điệu tình tứ, nhẹ nhàng, đồng thời kết nối cảm xúc với người hâm mộ.

Sức bền và khả năng hát live của BTS cũng chưa từng gây thất vọng khi các chàng trai vừa nhảy vừa hát loạt track trong album Arirang, cũng như các bản hit làm nên tên tuổi như Butter, Dynamite và MIC Drop chỉ trong 1 tiếng. Dynamite cũng là tiết mục khép lại concert BTS The Comeback Concert | Arirang.

Với live stage trình diễn trọn vẹn, BTS lần này khiến khán giả choáng ngợp với phong độ biểu diễn như “lên đồng”: từ cách làm chủ sân khấu, xử lý live vocal cho đến những đoạn rap dồn dập, tất cả đều đẩy cảm xúc người xam lên cao trào liên tục. Nhiều ý kiến cho rằng hiếm có nhóm nhạc nào có thể trình diễn liền mạch cả album mà vẫn duy trì được mức năng lượng cao như vậy, qua đó một lần nữa củng cố vị thế “7 nhà vua Kpop” khó lay chuyển của BTS.