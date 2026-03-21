Trưởng nhóm BTS chấn thương chân, ngồi xe lăn bị "bỏ rơi" trên sân khấu

Tối ngày 21/03, sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất làng giải trí thế giới BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây không chỉ là đêm diễn ra mắt album phòng thu thứ 5 ARIRANG mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử với sự trở lại của "nhóm nhạc toàn cầu" sau gần 4 năm vắng bóng.

Mặc dù chỉ có 22.000 vé miễn phí được phát ra, sức hút của 7 chàng trai nhà Big Hit vẫn khiến khu vực xung quanh Quảng trường Gwanghwamun thất thủ trước lượng người khổng lồ đổ về. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, giới chức Hàn Quốc đã siết chặt an ninh ở cấp độ quốc gia, phong tỏa nhiều tuyến đường và tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm quanh khu vực. Đêm diễn đồng thời được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu qua nền tảng Netflix, thu hút hàng triệu lượt xem cùng lúc. Tại đêm diễn, nhóm đã mang đến nhiều tiết mục từ các bài hit gắn kiền tên tuổi như Mic Drop, Dynamite,... cho đến các ca khúc mới như SWIM, Body To Body, FYA,...

Sự kiện quy tụ rất đông người hâm mộ tham dự (Ảnh:X)

Tuy nhiên, thông tin khiến người hâm mộ lo lắng nhất trước giờ G chính là thông báo từ Big Hit Music về việc trưởng nhóm RM bị chấn thương ở mắt cá chân. Dù công ty khẳng định chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng RM được khuyến cáo hạn chế di chuyển mạnh để bảo đảm sức khỏe.

Trưởng nhóm RM phải ngồi ghế biểu diễn một số tiết mục (Ảnh: X)

Và thực tế trên sân khấu, trưởng nhóm BTS đã khiến fan vừa thương vừa thán phục khi nén đau hoàn thành trọn vẹn màn biểu diễn. Trong các tiết mục , RM xuất hiện với phong thái cool ngầu quen thuộc nhưng chủ yếu đứng tại chỗ, hạn chế các động tác vũ đạo phức tạp cùng nhóm. Ở một số khoảnh khắc, fan xót xa khi nhận ra anh phải thực hiện vũ đạo trong trạng thái khó khăn, chỉ dùng một chân làm trụ để nhảy.

RM phải biểu diễn bằng một chân

Trong một số tiết mục khác, anh phải ngồi trên một chiếc ghế để biểu diễn. Dù bị hạn chế khả năng di chuyển, RM vẫn khuấy động không khí bằng giọng rap đầy lửa và thần thái đỉnh cao. Trong màn giao lưu, RM chia sẻ: "안녕 (Xin chào) Seoul, chúng tôi đã trở lại. Dù có chút khó khăn về chân, nhưng được nhìn thấy các bạn ở đây là liều thuốc tốt nhất cho tôi." Sự cống hiến của anh khiến nhiều người hâm mộ nể phục.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí trang trọng và xúc động, một tình huống hài hước "dở khóc dở cười" đã xảy ra ngay trên sóng live khi kết thúc buổi diễn. Khi cả nhóm di chuyển từ stage phụ về stage chính để vào trong, 6 thành viên còn lại đã di chuyển khá nhanh. Do đang ngồi trên ghế và chân đau, RM di chuyển chậm hơn hẳn và bị "bỏ lại" một mình tại khu vực stage phụ.

Khoảnh khắc hài hước đang được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: bangtanboysvn)

Khoảnh khắc này ngay lập tức được fan ghi lại và chia sẻ với những phụ đề chế đầy hài hước. Thực tế, đây chỉ là một màn trêu chọc tinh nghịch quen thuộc giữa các thành viên. Ngay sau màn "trêu chọc" này, các thành viên đã quay lại hỗ trợ và cùng trưởng nhóm di chuyển vào trong để gửi lời chào tạm biệt cuối cùng.

Đêm diễn BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã thành công rực rỡ, chính thức mở màn cho chiến dịch quảng bá album mới. J-Hope tự hào tuyên bố: "Kỷ nguyên BTS 2.0 chính thức bắt đầu!" . Đây cũng là "phát súng" đầu tiên cho Arirang World Tour - chuyến lưu diễn quy mô nhất lịch sử của nhóm với 82 đêm nhạc tại 34 thành phố, bắt đầu từ tháng 4/2026. Sau gần 4 năm, BTS vẫn xứng danh "những nhà vua của Kpop" khi xâm chiếm thị trường nhạc bằng sức nóng không hề giảm sút.