Đúng 20h ngày 21/3 (theo giờ địa phương), BTS The Comeback Concert | Arirang đã chính thức sáng đèn tại Quảng trường Gwanghwamun - khu vực được xem là trái tim chính trị và văn hóa của Hàn Quốc. Sau gần 4 năm kể từ kỷ nguyên Proof (2022), 7 chàng trai BTS cuối cùng cũng đã đứng chung một sân khấu và đem đến một bữa tiệc âm nhạc - giải trí xứng tầm quốc tế.

BTS The Comeback Concert | Arirang đã chính thức sáng đèn tại Quảng trường Gwanghwamun (Ảnh: X)

Trước hàng trăm nghìn người hâm mộ đổ về từ nhiều nơi trên thế giới, 7 mỹ nam xuất hiện trong tràng pháo tay và hò reo không ngừng. Ai cũng có phong cách và sức hút riêng nhưng bộ đôi Jung Kook - V thu hút sư chú ý lớn nhất nhờ visual khó cưỡng của mình.

Lấy màu đen làm chủ đạo, Jung Kook gây ấn tượng với cách phối đồ nhiều layer lạ mắt gồm quần dài đen, áo vải buộc tua rua phần thắt lưng và biker jacket, tạo nên tổng thể hầm hố và cool ngầu. Nhan sắc “em út vàng” của Kpop chưa từng khiến fan phải thất vọng khi anh chàng toả sáng khắp sân khấu, bất cứ khi đang hăng hái trình diễn hay đứng lại giao lưu với fan.

Jung Kook dù có hầm hố nhưng vẫn không thể giấu đi được visual thỏ con của mình (Nguồn: X)

V ăn diện hiền lành hơn trong chiếc áo len cổ lọ và áo coat dạ tối màu, mang đến sự chững chạng, lịch lãm nhưng không kém vẻ chất chơi. Anh chàng thể hiện sự tự tin trong từng câu rap, khoe chất giọng trầm đặc trưng khiến fangirl thổn thức không nguôi. Giữa không gian đầy ánh sáng, V vẫn nổi bật theo cách riêng với ngoại hình điển trai và phong thái trình diễn đầy thần thái.

V đẹp trai ngời ngời, xứng danh người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (Ảnh: X)

Đặc biệt, khung hình chung giữa 2 người anh em tạo nên khoảnh khắc bùng nổ visual, đứng yên cũng đủ gây sốt MXH. Trong một sân khấu quy tụ đầy đủ 7 thành viên BTS, việc bộ đôi này biết cách gây chú ý theo cách riêng cho thấy sức hút không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khí chất trình diễn đã đạt tới mức tự “toả hào quang”, biến mọi khung hình họ xuất hiện trở thành tâm điểm.