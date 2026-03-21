Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS chính thức tái hợp đầy đủ 7 thành viên và trở lại với album ARIRANG. Tối 21/3, nhóm tổ chức concert miễn phí mang tên BTS The Comeback Concert | Arirang tại Quảng trường Gwanghwamun - khu vực được xem là trái tim chính trị và văn hóa của Hàn Quốc. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của BTS mà còn được nhìn nhận như một khoảnh khắc đáng chú ý của toàn bộ ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

Ngay từ trước giờ G, hiệu ứng “BTSnomics” đã đẩy Seoul vào trạng thái kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ kích hoạt hàng loạt biện pháp an ninh cấp quốc gia, thậm chí nâng mức cảnh báo chống khủng bố, trong khi sân bay quốc tế Incheon áp dụng quy trình kiểm tra nhập cảnh đặc biệt để ứng phó với lượng người đổ về tăng đột biến. Quy mô chuẩn bị này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ đối với một sự kiện âm nhạc tại Hàn Quốc.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, màn comeback của BTS nhanh chóng trở thành tâm điểm toàn cầu khi thu hút sự quan tâm dày đặc từ truyền thông quốc tế. Việc concert được livestream rộng rãi trên Netflix càng góp phần biến sự kiện thành một “điểm hẹn văn hóa” mang tính toàn cầu, được hàng triệu khán giả cùng theo dõi.

Theo CBC, các chuyên gia nhận định concert kéo dài khoảng một giờ này sẽ tiếp tục khẳng định BTS như một hiện tượng hiếm có, nhóm nhạc bùng nổ từ Hàn Quốc ra thế giới. Việc lựa chọn Quảng trường Gwanghwamun cũng không mang tính ngẫu nhiên, mà thể hiện cách BTS kết nối yếu tố truyền thống với tinh thần toàn cầu hóa, tương tự những gì từng được chứng minh qua thành công của KPop Demon Hunters.

Thực tế, thành công của BTS tại Bắc Mỹ đã đặt nền móng cho làn sóng Kpop hiện tại. Năm 2020, họ trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt No.1 Billboard Hot 100 với Dynamite. Trước đó, chiến thắng Top Social Artist tại Billboard Music Awards 2017 đã chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 6 năm của Justin Bieber, mở ra bước ngoặt giúp Kpop thâm nhập sâu hơn vào thị trường phương Tây.

Đáng chú ý, màn trở lại của BTS diễn ra trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang lan rộng mạnh mẽ trên toàn cầu, với những dấu ấn như Squid Game, Parasite hay Maybe Happy Ending. Tất cả góp phần củng cố vị thế của Hàn Quốc như một trung tâm văn hóa mới trên bản đồ thế giới.

BBC cho rằng sự trở lại của BTS còn mang ý nghĩa như một “phép thử” cho sức hút quốc tế của Kpop, trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang đối mặt với nhiều biến động. Trước khi tạm ngưng hoạt động, BTS từng lựa chọn hướng đi an toàn với loạt ca khúc disco-pop như Dynamite hay Butter, giúp họ đạt thành công thương mại lớn nhưng phần nào làm giảm đi chất gai góc từng là dấu ấn ban đầu.

Với ARIRANG, nhóm được nhận xét đã tìm lại tinh thần nổi loạn và đậm chất hip-hop, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm để khẳng định cá tính âm nhạc. Không chỉ “lột xác”, BTS còn chủ động kết nối với bản sắc quê hương khi lấy cảm hứng từ dân ca Arirang, lồng ghép yếu tố truyền thống vào âm nhạc hiện đại.

Trong khi đó, NPR nhận định rằng dù Kpop đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian BTS vắng bóng, với sự trỗi dậy của BLACKPINK, NewJeans hay thành công từ KPop Demon Hunters, thì tầm ảnh hưởng của BTS vẫn chưa từng suy giảm. Kỳ vọng về sự trở lại của nhóm luôn là “cái bóng lớn” bao trùm thị trường, và màn comeback lần này chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho vị thế đó.

Nhà báo Tetris Kelly của Billboard cho biết quy mô đám đông dự kiến đã làm dấy lên lo ngại về an ninh, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khoảng 30 tòa nhà lân cận. Trước đó, theo BBC, các fan ARMY đã bắt đầu tụ tập từ chiều 20/3, trong khi chính quyền Seoul triển khai hàng nghìn cảnh sát để kiểm soát tình hình và đảm bảo an toàn cho sự kiện.

Công tác chuẩn bị cho đêm concert 21/3

Dù chỉ phát hành khoảng 22.000 vé, concert của BTS tại Seoul được dự đoán sẽ thu hút tới 260.000 người đổ về khu vực trung tâm. Đêm diễn ngày 21/3 đồng thời được phát trực tiếp trên Netflix tại hơn 190 quốc gia, với lượng người xem toàn cầu ước tính có thể vượt mốc 100 triệu.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến các khách sạn tại Gwanghwamun, Myeongdong, Gangnam và nhiều khu vực lân cận gần như kín phòng. Thậm chí, một số nơi còn triển khai các gói lưu trú theo chủ đề gắn với concert. Các cửa hàng tiện lợi xung quanh cũng tăng lượng hàng dự trữ lên nhiều lần để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

Để đảm bảo an toàn cho một trong những sự kiện đông người nhất từ trước đến nay, chính quyền Seoul đã triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường, dựng hàng rào và lắp đặt máy dò kim loại quanh khu vực quảng trường, đồng thời áp dụng biện pháp gây nhiễu đối với các thiết bị bay không người lái trái phép.

Trước áp lực đám đông, một số doanh nghiệp trong khu vực dự kiến tạm ngừng hoạt động. Chính quyền Seoul đã huy động khoảng 3.400 nhân sự từ các cơ quan chức năng, trong khi ban tổ chức bổ sung thêm 4.800 người hỗ trợ. Lực lượng cứu hỏa triển khai hơn 100 phương tiện cùng hàng trăm nhân viên túc trực, đồng thời điều động thêm xe cứu thương từ các khu vực khác để đảm bảo ứng phó kịp thời. Thành phố cũng bố trí các trạm y tế dã chiến và chuẩn bị hơn 2.500 nhà vệ sinh công cộng, bao gồm cả việc tận dụng các tòa nhà lân cận.

Ngày 21/3, cảnh sát Seoul triển khai hàng loạt biện pháp an ninh quy mô lớn tại khu vực Gwanghwamun Square, nơi diễn ra concert của BTS. Tổng cộng 31 cổng kiểm soát được thiết lập, tiến hành kiểm tra an ninh đối với toàn bộ khán giả. Khu vực được rào chắn trải dài từ trước khu Woldae at Gwanghwamun đến City Hall Station (tuyến 1 và 2), với chiều dài khoảng 1,2 km theo trục Bắc - Nam và rộng 200 m theo trục Đông - Tây. Tại sân bay quốc tế Incheon, Bộ Tư pháp cũng điều chỉnh nhân sự nhằm xử lý lượng lớn người hâm mộ quốc tế nhập cảnh.

Để vào khu vực concert, khán giả bắt buộc phải đi qua các điểm kiểm soát do cảnh sát thiết lập. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra túi xách và vật dụng cá nhân, khiến một số cổng xuất hiện tình trạng xếp hàng kéo dài. Đội đặc nhiệm cũng tiến hành rà soát khu vực sân khấu chính nhằm phát hiện nguy cơ chất nổ.

Lực lượng chức năng đồng thời dựng hàng rào xe buýt cảnh sát quanh khu vực biểu diễn. Tuyến đường từ giao lộ Jeokseon đến Dongsimjagak được thiết lập thành “vùng cách ly”, hạn chế hoàn toàn người không phận sự. Lối di chuyển của nghệ sĩ và khán giả được tách biệt. Khoảng 31 tòa nhà lân cận cũng bị kiểm soát ra vào để ngăn tình trạng “xem chùa” từ trên cao. Một số địa điểm như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tạm đóng cửa, Sejong Center for the Performing Arts hủy lịch biểu diễn. Riêng khu Korea Press Center vẫn mở cửa do có tiệc cưới, nhưng khách mời phải qua kiểm tra an ninh, thậm chí xuất trình thiệp mời.

Cảnh sát phân loại mật độ đám đông theo 3 cấp độ. Mức 1 (1 người/m²) vẫn cho phép tiếp tục vào khu vực. Mức 2 (2 người/m²) bắt đầu hạn chế dòng người tại các điểm kiểm soát. Mức 3 (trên 3 người/m²) sẽ tiến hành phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo an toàn. Tổng cộng 72 đơn vị cơ động với 6.729 cảnh sát được huy động tại hiện trường, cùng 35 đội hình sự (162 người) làm nhiệm vụ phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh.

Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Gwanghwamun đã tràn ngập bầu không khí háo hức của cộng đồng ARMY trước thềm concert trở lại diễn ra vào tối 21/3. Dù chương trình đến 20h mới chính thức bắt đầu, nhiều người hâm mộ đã có mặt từ khoảng 10h sáng. Hàng nghìn người hâm mộ khoác lên mình sắc tím đặc trưng, tay cầm lightstick và các bảng cổ vũ, hào hứng chụp ảnh check-in với sân khấu ngoài trời. Không chỉ fan Hàn Quốc, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú, liên tục ghi lại khoảnh khắc trước quy mô hoành tráng của sự kiện.

Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ đã cắm trại từ đêm hôm trước để giữ vị trí đẹp. Do khu vực gần sân khấu chỉ dành cho khán giả có vé, những người không sở hữu vé đã chọn cách chờ từ rạng sáng tại các quán cà phê quanh quảng trường, hoặc ngồi dọc theo hàng rào an ninh để có được góc nhìn tốt nhất.