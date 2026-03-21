Ai Thắng Ai: LOHAN kết hợp Bảo Thy có là “con dao 2 lưỡi”?

Sự kết hợp cùng Bảo Thy tạo sức hút rõ rệt, nhưng giá trị của dự án không nằm ở yếu tố "collab", mà ở cách nó đặt lại một câu hỏi mang tính nội tâm. Đằng sau nhịp điệu bắt tai và phần hình ảnh giàu tính tạo hình là một câu chuyện về bản ngã. Sự đối lập giữa "makeup" và "unmakeup" trở thành ẩn dụ cho những lớp vỏ mà mỗi người mang theo khi bước ra thế giới.



Với LOHAN, câu hỏi "ai thắng ai" trong bài hát này thực sự đang nhắm vào điều gì?

Thật ra, câu hỏi này không hướng ra bên ngoài mà quay vào bên trong mỗi người.



Trong một môi trường luôn tồn tại sự so sánh, từ mạng xã hội đến công việc và các mối quan hệ, con người dần quen với việc xây dựng một phiên bản của mình để được công nhận. Nhưng khi sống quá lâu trong hình ảnh đó, ranh giới giữa con người thật và hình ảnh tạo dựng bắt đầu mờ đi.



Lohan không viết bài này để nói về thắng thua với người khác. Điều Lohan quan tâm là khoảnh khắc một người nhận ra mình đã đánh mất sự chắc chắn về chính mình.

Nghĩa là đối thủ trong bài hát không phải một người cụ thể?

Đúng hơn là không chỉ là một người cụ thể.



Đối thủ có thể là kỳ vọng của người khác, áp lực phải thành công, hoặc chính lớp vỏ mình tạo ra để tự bảo vệ. Khi bắt đầu nghi ngờ lớp vỏ đó, câu hỏi không còn là "mình thắng ai", mà là "mình có còn để nó chi phối nữa không".

Ý tưởng về sự đối lập giữa "makeup" và "unmakeup" đến với bạn như thế nào khi xây dựng thông điệp cho MV?

Ý tưởng này đến từ những điều rất gần với đời sống.



"Makeup" và "unmakeup" là hình ảnh quen thuộc, nhưng với Lohan, đó là ẩn dụ rõ ràng cho việc mỗi người luôn chuẩn bị một phiên bản của mình trước khi bước ra xã hội. Không có gì sai khi làm đẹp hay xây dựng hình ảnh, nhưng vấn đề bắt đầu khi con người lệ thuộc vào nó và không còn đủ tự tin để tồn tại trong trạng thái nguyên bản.

Có phải vì vậy mà bài hát tuy mang năng lượng Pop Dance nhưng lại không hề vô thưởng vô phạt?

Đúng vậy.



Lohan không muốn một bài hát chỉ dừng ở việc bắt tai hay bắt mắt. Lohan muốn người nghe bị cuốn vào bằng giai điệu, nhưng khi quay lại, họ có thể cảm nhận thêm những lớp cảm xúc phía sau.



Năng lượng của bài này khá mạnh, vì việc đối diện với chính mình chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

Ở dự án này, bạn tham gia cả sáng tác lẫn sản xuất. Việc đó có ý nghĩa thế nào với bạn?

Với Lohan, điều đó rất quan trọng.



Nếu muốn đi đường dài, Lohan không thể chỉ đứng ở vị trí người thể hiện. Lohan cần hiểu rõ mình đang muốn nói gì qua âm nhạc. Khi tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và phát triển sản phẩm, mọi thứ trở nên gắn kết hơn và mang dấu ấn cá nhân rõ ràng.

Điều đó có khiến bạn áp lực hơn không?

Có, nhưng đó là một áp lực cần thiết.



Khi chịu trách nhiệm nhiều hơn, Lohan buộc phải trung thực hơn với bản thân. Và sự trung thực đó là yếu tố quan trọng để xây dựng một hành trình bền vững. Hình ảnh có thể thu hút ban đầu, nhưng điều giữ khán giả ở lại vẫn là câu chuyện và tư duy.

Sự xuất hiện của Bảo Thy chắc chắn là một điểm khiến công chúng chú ý. Nhưng nếu bỏ qua yếu tố tên tuổi, với riêng LOHAN, Bảo Thy đóng vai trò gì trong dự án này?

Bảo Thy là một đối trọng rất đẹp cho bài hát.



Ở chị có sự sắc sảo, bản lĩnh và kiểm soát. Ở Lohan là năng lượng táo bạo và khao khát thể hiện. Hai nguồn năng lượng này tạo nên hiệu ứng tương phản rõ rệt.



Sự xuất hiện của chị không chỉ làm sản phẩm thu hút hơn, mà còn khiến câu chuyện trở nên nhiều lớp và có chiều sâu hơn.

Việc kết hợp với Bảo Thy có bao giờ khiến bạn nghĩ đây là một "con dao hai lưỡi"?

Lohan hiểu vì sao có góc nhìn đó.



Nhưng Lohan chọn cách nhìn khác. Nếu xem đó là áp lực, nó sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng nếu xem là cơ hội để thử thách và học hỏi, nó lại có giá trị.



Chính điều đó khiến Lohan nghiêm túc hơn trong cách mình xuất hiện và buộc phải mang đến một màu sắc rõ ràng và thuyết phục.

Điều bạn thấy ấn tượng nhất ở Bảo Thy trong lần kết hợp này là gì?

Là sự sẵn sàng làm mới.



Chị không giữ mình trong hình ảnh quen thuộc mà chủ động bước vào một tinh thần mới, mạnh mẽ hơn. Điều đó khiến Lohan cảm nhận đây không chỉ là sự góp mặt, mà là một sự đồng hành thực sự.



Điểm thú vị không chỉ nằm ở việc hai nghệ sĩ hợp tác, mà là hai thế hệ với hai màu sắc khác nhau vẫn có thể gặp nhau mà không đánh mất bản sắc riêng.

Với Ai Thắng Ai?, hình ảnh "fashion singer" được bạn thể hiện ra sao?

Với Lohan, thời trang là một phần của ngôn ngữ kể chuyện.



Hai tạo hình trong MV không chỉ là hai outfit, mà là hai trạng thái. Một bên kiểm soát, điềm tĩnh và sắc lạnh. Một bên bùng nổ, rực cháy và mang tính giải phóng. Sự đối lập này phản ánh việc con người luôn tồn tại trong nhiều lớp năng lượng khác nhau.

Nhiều người nhận ra bạn có sự tiến bộ rõ hơn ở vũ đạo và sân khấu. Bạn nhìn nhận điều đó như thế nào?

Lohan nghĩ mình chỉ đang nghiêm túc hơn mỗi ngày.



Sau mỗi lần xuất hiện, Lohan đều nhìn lại và điều chỉnh. Lohan không bao giờ thực sự hài lòng vì tiêu chuẩn luôn được nâng lên. Điều quan trọng là Lohan đang trưởng thành cùng fandom của mình, và sự đồng hành đó khiến hành trình trở nên ý nghĩa hơn.

Bạn muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào sau sản phẩm này?

Lohan là một nghệ sĩ trình diễn mang DNA thời trang.



Nhưng nếu sau Ai Thắng Ai?, khán giả cảm nhận được Lohan là một người nghiêm túc với nghề, có cá tính riêng và luôn hoàn thiện bản thân qua từng lần xuất hiện, thì như vậy là đủ.