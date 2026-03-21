Ngày 20/3, cộng đồng người hâm mộ CORTIS tại Việt Nam đang đồng loạt ăn mừng sinh nhật tuổi 18 của Martin (CORTIS) - nam thần tượng sinh năm 2008 mang hai dòng máu Canada và Hàn Quốc. Sức hút của chàng trưởng nhóm cao 1m91 được minh chứng rõ nét qua chuỗi dự án chào mừng hoành tráng từ fan Việt.

Martin (CORTIS) - một trong những nam thần tượng nổi tiếng hàng đầu Kpop thế hệ thứ 5 (Ảnh:X)

Nổi bật nhất trong ngày hôm nay chính là sự xuất hiện của một bức tường graffiti cực ấn tượng tại góc phố Hà Nội. Tọa độ nghệ thuật đường phố này nhanh chóng trở thành điểm check-in gây sốt, thu hút đông đảo giới trẻ thủ đô đến xếp hàng chụp ảnh và quay video. Việc sở hữu một dự án quy mô lớn ngay giữa lòng thủ đô đã khẳng định mức độ nhận diện cao và tầm ảnh hưởng thực tế của tân binh thế hệ thứ 5 này tại thị trường Việt Nam.

Bức tường graffiti cực ấn tượng tại góc phố Hà Nội do fan thực hiện để chúc mừng sinh nhật Martin

Martin chính thức ra mắt cùng CORTIS - nhóm nhạc nam trực thuộc Big Hit Music - vào tháng 8/2025. Mang danh xưng "đàn em BTS", CORTIS nhanh chóng chứng minh được sức hút bùng nổ trên bản đồ Kpop. Với đĩa mở rộng đầu tay Color Outside The Lines, nhóm tẩu tán hơn 430.000 bản ngay trong tuần đầu tiên, thiết lập thành tích doanh số tuần đầu cao thứ tư trong lịch sử đối với album ra mắt. Loạt ca khúc mang đậm cá tính của nhóm như What You Want, Go! hay FaSHioN liên tục dẫn đầu xu hướng âm thanh trên các nền tảng mạng xã hội. Chuỗi thành tích ấn tượng đã giúp CORTIS thâu tóm giải thưởng tại các lễ trao giải lớn như MAMA và Asia Artist Awards 2025.

CORTIS nhanh chóng chứng minh sức hút khủng trên thị trường Kpop chỉ sau một thời gian ngắn debut (Ảnh:X)

Bước sang tháng 3/2026, lượng tiêu thụ đĩa đầu tay của nhóm chính thức vượt mốc 2 triệu bản. Chỉ sau nửa năm hoạt động, CORTIS đã cán mốc 10 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok, trở thành nhóm nhạc Kpop đạt thành tích này nhanh nhất trong vòng 5 năm qua.

Sự bứt phá của CORTIS nói chung và Martin nói riêng không chỉ dựa vào bệ phóng công ty mà thực chất đến từ năng lực chuyên môn. Khác với những thần tượng rập khuôn theo định hướng có sẵn, Martin trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất âm nhạc. Tại lễ trao giải MAMA 2025, nam idol từng gây bão khi mang thẳng thiết bị lên sân khấu để phô diễn kỹ năng làm nhạc trực tiếp.

Tư duy đột phá của chàng trai sinh năm 2008 còn đủ mới mẻ để chinh phục cả những tiền bối kỳ cựu. Martin và CORTIS nhận được “ưu ái” từ G-DRAGON khi anh bày tỏ bản thân cũng rất yêu quý nhóm tân binh này. Mối liên kết đặt biệt của G-DRAGON và CORTIS còn thể hiện qua việc CORTIS debut trùng với ngày sinh nhật của “anh Long”. Hình tượng của Martin cũng được nhận xét có nhiều nét tương đồng với G-DRAGON khi sở hữu khả năng tự sản xuất và tư duy âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hình tượng của Martin cũng được nhận xét có nhiều nét tương đồng với G-DRAGON (Ảnh: X)

Sự công nhận từ các biểu tượng của thế hệ Kpop gen 2 - G-DRAGON cho thấy được sự chuyển tiếp và giao thoa của các thế hệ thần tượng Kpop. Lứa thần tượng hiện tại không chỉ kế thừa di sản từ đàn anh, mà đang dùng chính tư duy tự làm nhạc để khẳng định phong cách cá nhân và định hình lại xu hướng âm nhạc mới.

Bên cạnh chuyên môn âm nhạc, Martin còn ghi điểm tuyệt đối với khán giả Việt nhờ tính cách hài hước, phá vỡ hoàn toàn hình tượng hiphop hầm hố thường thấy. Sự lầy lội tự nhiên biến anh chàng thành một nhân vật tạo meme quen thuộc trên mạng xã hội. Dù các thành viên khác của CORTIS cũng sở hữu lượng fan Việt rất đông đảo, nhưng Martin vẫn luôn là cái tên nổi tiếng nhất, giữ vững vị thế hút fan hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Fanbase của chàng trưởng nhóm không chỉ áp đảo về số lượng mà còn nổi tiếng là lực lượng chịu chi bậc nhất.

Hình ảnh Martin xuất hiện trên màn hình LED lớn nhất Đông Nam Á (Clip: 608c0r.su)

Để ăn mừng tuổi 18 của trưởng nhóm CORTIS, người hâm mộ Việt đã chứng minh độ chịu chi "khủng" khi thuê loạt màn hình LED phủ sóng khắp các tỉnh thành. Đáng chú ý nhất, ngay tại trung tâm TP.HCM, chuỗi 8 màn hình LED hoành tráng dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đồng loạt rực sáng hình ảnh Martin. Cùng với đó, hình ảnh Martin cũng được các COER - tên fandom CORTIS - mang lên màn hình LED lớn nhất Đông Nam Á tại khu vực đối diện bến Bạch Đằng, tạo nên một cảnh tượng choáng ngợp và khẳng định sự nổi tiếng khủng khiếp của nam tân binh tại Việt Nam.

Một loạt LED chúc mừng sinh nhật Martin tại các vị trí đắc địa tại TP.HCM (Ảnh: Threads)

Đặc biệt, vào tối ngày sinh nhật , một cảnh tượng "chưa từng có" đã diễn ra tại khu vực check in LED tại một trung tâm thương mại tại Hà Nội. Nhiều bạn trẻ đã xếp hàng, đông nghẹt cả một góc phố chỉ để chờ đợi màn hình LED khổng lồ chiếu clip chúc mừng sinh nhật của Martin. Hình ảnh biển người vây kín, ai nấy đều cầm điện thoại check-in náo nhiệt đã lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Fan kéo đến "đông nghẹt" góc đường ở Vincom Bà Triệu tối 20/3 để check in LED chúc mừng sinh nhật Martin





LED mừng sinh nhật độc đáo của fan Việt "gây bão" trên mạng xã hội

Thế nhưng, tâm điểm chiếm trọn spotlight và viral nhất hiện tại lại gọi tên dự án tại Hải Phòng với các hình ảnh cực kỳ mặn mòi. Thay vì những lời chúc tiêu chuẩn, người hâm mộ đã "Việt hóa" tên anh thành "Tiến cùng loạt hình ảnh trào phúng kèm ngôn ngữ mạng đậm chất Gen Z. Sự sáng tạo mang tính địa phương này không chỉ viral rần rần tại Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của fan quốc tế, tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên nền tảng X.

Martin gửi lời cảm ơn chân thành đến fan trong ngày sinh nhật (Ảnh cap màn hình)

Trước tình cảm bùng nổ trong ngày sinh nhật, Martin đã không giấu được sự xúc động. Nam thần tượng bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô của các dự án quảng cáo cũng như việc nhiều người hâm mộ đã mua tặng anh những chòm sao. Martin gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời nhắn nhủ ấm áp: "Tớ cũng rất yêu các CORE của chúng ta". Phản ứng chân thành này của Martin càng làm tăng thêm sự phấn khích cho cộng đồng fan, đặc biệt là các fan tại Việt Nam trong ngày đặc biệt này.

Martin ngày càng khẳng định vững chắc vị thế của một nhân tố đầy tiềm năng trên bản đồ Kpop thế hệ mới (Ảnh: X)

Chuỗi dự án chúc mừng mang đậm dấu ấn người hâm mộ Việt cùng loạt kỷ lục ấn tượng sau nửa năm ra mắt chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút hiện tại của Martin và CORTIS. Hội tụ đủ tài năng âm nhạc được giới chuyên môn công nhận lẫn cá tính độc đáo, nam thần tượng ngày càng khẳng định vững chắc vị thế của một nhân tố đầy tiềm năng trên bản đồ Kpop thế hệ mới.