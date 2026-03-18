Ngày 17/3 vừa qua, Ali Hoàng Dương, Nicky và Đỗ Phú Quí đã có một buổi giao lưu ngoài trời cùng nhóm fan. Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại phát ngôn vạ miệng của Ali Hoàng Dương đã nhanh chóng cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, Khi được người hâm mộ trêu đùa về độ “trẻ trung” của dàn nghệ sĩ mùa 1 so với mùa 2, nam ca sĩ đã thẳng thắn đáp lại: “Chúng tôi đầu 3 hết rồi, nhưng… không có mùa 1 thì làm sao có mùa 2 được. Không có Regret, Hút, No Far No Star thì làm sao có mùa 2 được”.

Cảm thấy dễ gây tranh cãi, Nicky lên tiếng “chữa cháy”, giải thích rằng trước đó có nhiều fan mùa 2 liên tục “khều” chuyện tổ chức concert cho mùa 1. Ali Hoàng Dương cũng cao hứng đùa lại “vậy thì 1 + 2 = 3, làm thêm 3 cái concert nữa luôn”.

Dù vậy, một bộ phận khán giả cho rằng câu nói vô tình châm ngòi cho sự so sánh giữa hai mùa, dễ dẫn đến việc fan chia phe, thậm chí nhận xét phát ngôn của nam ca sĩ còn thiếu sự tinh tế. Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực, cho rằng đây là nhận định mang tính logic khi thành công của mùa đầu tiên chính là tiền đề để chương trình phát triển sang mùa tiếp theo.

Sau khi tranh luận bùng nổ, Ali Hoàng Dương đã đăng tải dòng trạng thái trấn an trên Threads với nội dung: “Thương mà, yêu lắm luôn, bạn bè chung nâng niu chăm sóc nhau luôn á. Năn nỉ mà đừng giận nữa mà” , như một cách xoa dịu không khí và gửi thông điệp hòa giải đến cộng đồng người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, fan tỏ ra khá nhẹ nhàng, cho rằng nam ca sĩ vốn nói chuyện thoải mái nên phát ngôn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đồng thời ghi nhận việc anh nhanh chóng lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Không ít người còn hướng sự chú ý về concert sắp tới của Anh Trai Say Hi mùa 1, kỳ vọng Ali Hoàng Dương sẽ lấy lại điểm bằng những màn trình diễn chỉn chu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, vẫn có những ý kiến gay gắt. Một số khán giả cho rằng đây không phải lần đầu Ali Hoàng Dương vướng tranh cãi vì phát ngôn, Thậm chí, có bình luận thẳng thắn đánh giá nam ca sĩ “EQ thấp”, cần cẩn trọng hơn trong cách diễn đạt, nhất là trong bối cảnh hiện tại khi MXH phát triển mạnh và mọi phát ngôn của nghệ sĩ đều có thể bị soi và lan truyền nhanh chóng.

Câu chuyện “mùa 1 - mùa 2” đang là chủ đề nhạy cảm trong nội bộ fan Say Hi, bất kỳ phát ngôn hay động thái nào liên quan đều dễ bị đẩy thành tranh cãi. Tối 12/3, cộng đồng người hâm mộ Anh Trai Say Hi bất ngờ khi đơn vị sản xuất ấn định về concert Day 9 dành cho mùa đầu tiên. Thông tin này xuất hiện đúng vào thời điểm được xem là khá nhạy cảm của mùa 2, khi concert Day 2 phải dời lịch sang 16/3 khiến Cody Nam Võ không thể tham gia. Cùng ngày, phía Vũ Cát Tường cũng thông báo nhập viện cấp cứu và xác nhận vắng mặt theo chỉ định của bác sĩ.

Vũ Cát Tường

và Cody Nam Võ vắng mặt tại concert mùa 2 D-2 (Ảnh: FBNV)

Thay vì nhận được sự hưởng ứng tích cực, động thái này khiến không ít khán giả bức xúc, đặc biệt là fan mùa 2, khi các kênh chính thức gần như không đề cập đến tình trạng sức khỏe của Vũ Cát Tường mà lại chuyển hướng sang “nhá hàng” concert mới.