Sự kiện khiến Hàn Quốc nâng mức cảnh báo khủng bố

Concert miễn phí của BTS dự kiến diễn ra ngày 21/3 tại Gwanghwamun Square, với ước tính khoảng 260.000 người sẽ tập trung tại khu vực xung quanh.

Phát biểu tại cuộc họp nội các tổ chức ở Sejong ngày 17/3, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn khi sự kiện đang thu hút sự chú ý toàn cầu.

Tổng thống Lee Jae Myung cho đây là sự kiện quan trọng, giúp thế giới một lần nữa công nhận giá trị của Kpop, văn hóa và vị thế của Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh: “Vấn đề then chốt là an toàn".

Tổng thống Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap.

“Buổi biểu diễn của BTS, sự kiện đang được toàn cầu quan tâm, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Vấn đề then chốt là an toàn. Tôi đề nghị phải nỗ lực tối đa để thiết lập các biện pháp bảo đảm an ninh chặt chẽ”, Tổng thống Lee Jae Myung nói.

Tổng thống yêu cầu lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các cơ quan liên quan duy trì cảnh giác cao độ, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Ông cũng đề cập đến khả năng xảy ra các rủi ro an ninh: “Cần có phương án chuẩn bị cho cả tình huống khủng bố, dù khả năng không cao".

BTS.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lee yêu cầu rà soát điều kiện an toàn tại các cơ sở lưu trú trên toàn thành phố, nhằm đảm bảo công tác tổ chức sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn cho người tham dự.

Chính phủ đã quyết định nâng mức cảnh báo khủng bố, lên cấp “caution” (thận trọng) - mức thứ hai từ dưới lên trong thang 4 cấp - tại trung tâm Seoul trước thềm concert tái xuất của BTS.

Biện pháp này có hiệu lực từ 0h ngày thứ Tư đến 0h thứ Bảy, theo thông báo của Office for Government Policy Coordination.

Các cơ quan liên quan sẽ tăng cường tuần tra tại các địa điểm trọng yếu, siết chặt giám sát cơ sở hạ tầng và củng cố hệ thống phối hợp ứng phó nhằm sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Seoul đẩy mạnh quảng bá du lịch

Nước này cũng triển khai loạt chiến dịch quảng bá nhằm biến sự kiện thành cú hích lớn cho du lịch.

Theo Korea Tourism Organization (KTO), đơn vị sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai hàng loạt hoạt động quảng bá, kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp, nhằm thu hút người hâm mộ quốc tế đến xem concert, khám phá văn hóa và du lịch Hàn Quốc.

Tại khu vực quảng trường Gwanghwamun, các video quảng bá du lịch Hàn Quốc sẽ được trình chiếu trên màn hình điện tử ngoài trời cỡ lớn. Một biển LED chào đón khách quốc tế cũng sẽ được lắp đặt tại tòa nhà Government Complex Seoul.

Mặt tiền của HiKR Ground tại Gwanghwamun Square (trung tâm Seoul). Khu vực này sẽ được biến thành không gian giải trí chủ đề màu tím, lấy cảm hứng từ cộng đồng người hâm mộ của BTS. Ảnh: Korea Tourism Organization.

Gần lối ra số 6 của ga Gwanghwamun Station, KTO sẽ mở gian hàng quảng bá phối hợp cùng Korea Creative Content Agency, cung cấp thông tin về concert, đồng thời giới thiệu các điểm đến du lịch và nội dung giải trí Hàn Quốc.

Nhiều hoạt động tương tác cũng được tổ chức, kèm theo quà lưu niệm dành cho người hâm mộ và du khách.

Trung tâm quảng bá du lịch HiKR Ground tại Gwanghwamun sẽ được biến thành không gian giải trí chủ đề màu tím - màu sắc biểu tượng của fandom BTS.

Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động như giảm giá đồ uống, thi nhảy và hát. Riêng ngày diễn ra concert, địa điểm này sẽ mở cửa đến nửa đêm, đồng thời cung cấp miễn phí nhà vệ sinh, sạc điện thoại và Wi-Fi cho khách tham dự.

Song song với các hoạt động trực tiếp, KTO cũng triển khai quảng bá online qua nền tảng VisitKorea, giới thiệu các địa điểm xuất hiện trong MV của BTS cũng như các điểm tham quan gần Gwanghwamun.

Du khách quốc tế còn được hưởng ưu đãi cho các sản phẩm du lịch và trải nghiệm thông qua nền tảng đặt vé.

Để hỗ trợ người hâm mộ, KTO tăng cường dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ qua đường dây nóng 1330 và các trung tâm du lịch, cung cấp hướng dẫn về di chuyển, đi lại ban đêm và cơ sở y tế gần khu vực sự kiện.

Ngoài ra, cơ quan này cũng hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung quốc tế đến đưa tin về concert.

Đại diện KTO cho biết concert của BTS sẽ là “cơ hội đặc biệt để quảng bá sức hấp dẫn của du lịch Hàn Quốc tới người hâm mộ toàn cầu”, đồng thời cam kết mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Các tiểu thương cho biết lượng khách quốc tế đặt chỗ tăng mạnh, đến từ Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Mỹ. Nhưng một số chủ cửa hàng lo ngại lượng người đông chưa chắc mang lại lợi ích kinh doanh. Lý do là concert miễn phí, nhiều fan sẽ giữ chỗ từ sớm, ít có nhu cầu đi ăn uống. Lượng người dùng nhà vệ sinh tăng nhưng không phải khách trả tiền, trong khi du khách không tham dự sự kiện có thể khó tiếp cận khu vực này.

Việc thi công sân khấu đang được tiến hành tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, khiến việc ra vào bị hạn chế. Ảnh: Korea Times.

Một số ý kiến lạc quan hơn. Chủ quán cà phê cho hay khu vực này chủ yếu phục vụ dân văn phòng nên cuối tuần vốn đã vắng khách, do đó lượng người đổ về có thể giúp cải thiện tình hình kinh doanh.

Trong khi đó, công tác dựng sân khấu tại quảng trường Gwanghwamun khiến việc đi lại của người dân bị hạn chế ở một số khu vực. Một số người, đặc biệt là người cao tuổi, cho rằng việc đi đường vòng gây bất tiện.

Tuy nhiên, nhiều người khác nhận định mức độ bất tiện này là chấp nhận được. “Đây là buổi biểu diễn của ngôi sao toàn cầu, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia nên bất tiện một chút cũng đáng”, một nhân viên văn phòng nói.

Concert lần này đánh dấu màn trở lại đầy đủ đội hình của BTS sau 3 năm 9 tháng, trở thành một trong những sự kiện văn hóa quy mô lớn nhất từng tổ chức tại trung tâm Seoul trong nhiều năm qua.