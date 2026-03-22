Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh: Nhỏ mà có võ

Trước khi concert Giữa Một Vạn Tour diễn ra, đây đã được dự đoán sẽ là một đêm nhạc đưa Phùng Khánh Linh bước sang 1 trang mới trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình. Cả 2 đêm diễn 21 và 22/3, dự kiến thu hút khoảng 2000 khán giả mỗi đêm, đã được ekip công bố sold-out vé hoàn toàn, và tạo nên một sức hút cực kì lớn bởi số lượng khán giả muốn đi xem - đi nghe Phùng Khánh Linh hát còn nhiều hơn thế.

Không truyền thông quá rầm rộ, bởi lẽ vé đã bán hết chỉ sau khoảng 10 phút. Nhưng càng gần đến ngày diễn ra concert, thị trường pass vé càng trở nên sôi động khi hiệu ứng tò mò về độ khan hiếm được đẩy lên đến đỉnh điểm. Người muốn đi không kiếm được vé, người đã có vé thì… tuyệt nhiên không ai muốn pass. Có tới 2 đêm diễn, khoảng 4000 vé đã được bán ra nhưng rất khó để tìm mua vé pass của concert Phùng Khánh Linh - đây là 1 điều hiếm thấy trên thị trường Việt hiện nay. Điều này chứng tỏ một điều, những người mua vé thật sự là fan của Phùng Khánh Linh, và mua vé vì thật sự muốn đi concert này. Phùng Khánh Linh có 1 lượng fan thật, thích nghe nhạc và sẵn sàng chi tiền để nghe Linh hát.

Và tôi cũng thật mừng cho Phùng Khánh Linh, vì cuối cùng cô nàng cũng đã tìm được con đường thành công của riêng mình sau một thời gian dài lận đận. Hôm Nay Tôi Buồn - bản hit lớn nhất, gần 80 triệu lượt xem của Phùng Khánh Linh trên YouTube tới nay cũng đã được 8 năm. Bằng đó thời gian vào TP.HCM lập nghiệp, Phùng Khánh Linh vẫn là 1 cái tên tài năng được “insider” - người trong ngành biết tới. Nhưng dù ra liên tiếp các album chất lượng nhưng thời vẫn chưa tới, Phùng Khánh Linh vẫn còn gì đó chưa đủ để đưa tên tuổi lẫn âm nhạc của mình “thoát vòng”, được công chúng rộng rãi đón nhận.

Cho tới đêm diễn đầu tiên của Giữa Một Vạn Tour tại Nhà hát Hoà Bình ngày hôm qua, Phùng Khánh Linh đã chứng minh cho tất cả cùng thấy - mình lì lợm tới như thế nào. Và nỗ lực không từ bỏ đó của Phùng Khánh Linh đã thật sự là 1 niềm cảm hứng rất lớn đến chính fan của mình. 4000 khán giả đến xem concert Giữa Một Vạn Tour chắc hẳn sau khi ra về sẽ có chung cảm nhận giống như tôi - đều muốn… cảm ơn “thiên nga đen” Phùng Khánh Linh vì đã không từ bỏ âm nhạc.

Một “concept show” thể hiện rất rõ thế giới nội tâm của Phùng Khánh Linh

Sau đêm concert đầu tiên của Phùng Khánh Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn đã có chia sẻ trên trang cá nhân gây chú ý: “Concert Phùng Khánh Linh - khi âm nhạc và nghệ thuật sân khấu gặp nhau.

Hôm nay, Linh không chỉ là một ca sĩ, mà còn là một người kể chuyện tài tình. Từng bài hát được chọn lọc kỹ lưỡng, từng set up sân khấu được hoà quyện giúp cho người nghe bước qua từng giai đoạn cảm xúc trong cuộc đời của Linh. Có thăng, có trầm, nhưng chưa bao giờ là tuyệt vọng.

Âm nhạc của Linh như một giấc mơ trưa, thoảng chút ma mị, nửa hư nửa thật, mang mác buồn thương, lại có chút tiếc nuối, hoài niệm. Sân khấu lộng lẫy, mảng tối, mảng sáng pha trộn tỉ mỉ, cứ như tái hiện lại cuộc đời thăng trầm ngoài kia mà mỗi người chúng ta đều đã trải qua.

Nhìn thấy Linh giữa 2000 khán giả cùng hoà thanh những ca khúc của Linh thật sự là một minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc. Sức mạnh của sự kết nối. Sức mạnh của một tài năng thật sự mang tên Phùng Khánh Linh…”

Đúng như những gì nhạc sĩ Huy Tuấn viết, concert Giữa Một Vạn Tour đã được xử lý rất khéo léo, mang đậm tính “concept” nhưng rất hiệu quả, tiết chế phù hợp giúp Phùng Khánh Linh kể lại câu chuyện nội tâm của mình. Từ âm nhạc, ánh sáng, các lớp lang về dàn dựng sân khấu, kết hợp vũ đạo, hình ảnh… tổng thể tạo nên một không gian để Phùng Khánh Linh bộc lộ rất rõ con người mình. Phùng Khánh Linh cũng cho thấy bản lĩnh và sự đa năng khi tự mình là người dẫn dắt mạch lạc toàn bộ câu chuyện trong show, không chỉ bằng ca khúc, âm nhạc mà còn bằng lời dẫn, lời thoại và giao lưu cùng khán giả.

Khán giả sẽ thấy một Phùng Khánh Linh ma mị, u ám với nội tâm giằng xé, nhiều hỗn độn. Nhưng cũng vừa thấy một Phùng Khánh Linh tinh nghịch và hài hước, đúng như “nhân cách” trên TikTok chuyên đi… lắp camera quận 1. Và đồng thời cũng lại thấy một Phùng Khánh Linh đủ trưởng thành, sâu sắc khi đã trải qua một thời gian dài soi chiếu bản thân, vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng đam mê và đứng trên sân khấu ngày hôm nay.

Phùng Khánh Linh cất giọng ma mị, phiêu du

Cách mà Phùng Khánh Linh kể chuyện bằng âm nhạc và lời dẫn được diễn giải dễ hiểu - dễ chạm. Live concert được chia thành những chương hồi tâm lý, tái hiện đầy đủ các trạng thái cảm xúc từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành. Setlist kéo dài gần 25 ca khúc đều do Phùng Khánh Linh tự sáng tác và trình bày trong hai album Cytopia và Giữa muôn vạn người, đã được chọn lọc, sắp xếp một cách kĩ lưỡng tạo thành một dòng chảy liền mạch, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng. Sân khấu được dựng nên như một “lâu đài” của riêng Phùng Khánh Linh, không lạm dụng màn hình LED mà điểm nhấn nằm ở các cụm hình ảnh mang tính biểu tượng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, và đồng nhất về phong cách Gothic vốn gắn liền với Phùng Khánh Linh. Các phần chuyển cảnh (transition), thay trang phục và video interlude được lồng ghép có ý đồ dẫn dắt cảm xúc để khán giả từng bước đi vào sâu nội tâm của nữ ca sĩ.

Có thể thấy rất rõ nỗ lực “story-telling” của toàn bộ ekip trong việc diễn giải được tâm lý của Phùng Khánh Linh thông qua từng bài hát. Một live concert có ý đồ về mặt concept, mang đậm tính cá nhân của nhân vật chính, và bằng sự tiết chế của đạo diễn, Phùng Khánh Linh đã làm tốt trong việc tạo ra một thế giới riêng của mình - dù gai góc, và có phần nặng nề - nhưng lại khiến 2000 người trong khán phòng nhà hát đồng cảm được với bản thân. Đây là điều rất đáng khen ngợi.

Giữa Một Vạn Tour đã chứng minh Phùng Khánh Linh “build” được 1 tệp fan xịn thế nào. Có thể tệp fan ấy chưa đông đảo, nhưng chất lượng là rõ. Những ca khúc được yêu thích nhất của Phùng Khánh Linh khi vang lên đều nhận được tràng vỗ tay và hoà ca nhiệt liệt từ khán giả. Như thể không phải riêng Phùng Khánh Linh, mà chính họ cũng đang hát lên nỗi lòng mình vậy. Từ nỗi đau cá nhân biến thành nỗi đau của tập thể, Phùng Khánh Linh biết cách chạm đến nhu cầu rất thật của khán giả trẻ - nỗi khát khao được chia sẻ, được nhìn thấy, được thấu hiểu và tự do với những điểm không hoàn hảo của bản thân mình. Đấy cũng là thành công lớn nhất của Phùng Khánh Linh và ekip khi gọi tên được đúng “nỗi đau thế hệ”, sử dụng âm nhạc và hình ảnh để tạo nên một không gian riêng, đưa khán giả vào thế giới riêng của Phùng Khánh Linh. Đây là điều mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ đang thực hành nhưng không, hoặc chưa làm được. Còn Phùng Khánh Linh đã làm được tại Giữa Một Vạn Tour - một đêm live concert dù nhỏ nhưng thật sự có võ.

Giữa một vạn người, giọng hát của Phùng Khánh Linh là điểm sáng

Giữa Một Vạn Tour hoàn toàn không có khách mời, Phùng Khánh Linh làm chủ mọi thứ tại live concert của mình. Cô nàng hát, nhảy, múa ballet, tự làm MC dẫn dắt câu chuyện. Lúc vui có vui, lúc cần chút tâm sự buồn thì có buồn. Nhưng tổng thể, điều người ta thấy đó là Phùng Khánh Linh đã tự tin hơn rất nhiều, điều này hoàn toàn rất khác so với Phùng Khánh Linh trước đây.

Chính nhờ sự tự tin ấy mà câu chuyện Phùng Khánh Linh kể trở nên rất thật. Các bạn trẻ có niềm tin vào câu chuyện mà cô nàng kể. Về những khó khăn lập nghiệp, về câu chuyện bán hàng online kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê, về những tháng ngày sống trong suy nghĩ tiêu cực đến tuyệt vọng… cho đến ngày hôm nay đứng trước 2000 khán giả, Phùng Khánh Linh tự tin toả sáng với giọng hát của mình. Đấy là sự tự tin của 1 người nghệ sĩ có tài năng thật sự.

Có thể thấy được Phùng Khánh Linh đã “all-in” thế nào cho live concert lần này. Cô nàng có một giọng hát tốt, dù nhỏ người nhưng rất trau dồi về thể lực để vừa có thể hát, nhảy, trình diễn tương tác, kể chuyện… mà không bị đuối. Các ca khúc của Phùng Khánh Linh không hề dễ hát, nhưng cô nàng đã làm tốt hết sức có thể, không bỏ line, không hát đè, mà hoàn thiện trọn vẹn trách nhiệm của 1 người ca sĩ - đó là dùng giọng hát để chinh phục khán giả. Các đoạn hát cao trào, vừa phải diễn vừa phải lên nốt cao, Phùng Khánh Linh đều nỗ lực làm trọn vẹn.

Phùng Khánh Linh chia sẻ việc đứng trên sân khấu vào tháng 3 năm nay, cô lại nhớ về tháng 3 năm ngoái, khi bắt đầu thực hiện những minishow chỉ với 300 khán giả bên dưới. Và thật không ngờ rằng chỉ một năm sau, Phùng Khánh Linh cùng Black Swan Band, nhóm bè The Feels lại được đứng trước 2000 khán giả trong một live concert của riêng mình - điều mà trước đó cô chưa bao giờ dám tin sẽ xảy ra.

Đó cũng chính là tâm trạng của Phùng Khánh Linh cách đây 5 năm, khi cô viết Đằng sau sân khấu với rất nhiều hoài nghi về bản thân. Ca khúc này cũng lần giở lại những khởi đầu không ít khó khăn và trắc trở của Phùng Khánh Linh trên con đường âm nhạc. Rồi đến Hôm Nay Tôi Buồn với hoài niệm về những ngày chân ướt chân ráo vào TPHCM lập nghiệp, phải ăn bánh tráng để tiết kiệm tiền. Và Thế giới không anh với câu chuyện về một cô bé lần đầu rón rén đến gõ cửa một hãng đĩa, đề nghị hãy lắng nghe âm nhạc của mình…

Đặc biệt, cao trào với Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Hãy Nói Anh Sai Rồi, Em Đau,… ở phân đoạn “Bóng ma tình yêu” được đẩy lên bằng năng lượng sân khấu và chuyển động đồng bộ, phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội, giọng hát khi ấy của Phùng Khánh Linh khiến người xem phải nổi da gà. Dù đôi lúc vẫn còn chênh phô, chưa tiết chế được cảm xúc và kĩ thuật, nhưng tổng thể nhìn lại - Phùng Khánh Linh vẫn thuộc dạng hiếm có trong dàn nghệ sĩ trẻ có thể hát live tốt xuyên suốt 1 concert dài như vậy. Thậm chí, còn hơn cả một số anh chị tiền bối trong nghề.

Với Giữa Một Vạn Tour, Phùng Khánh Linh không chỉ đánh dấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện bằng sân khấu. Đây chắc chắn là 1 cột mốc mang tính “đổi đời” cho người nghệ sĩ như Phùng Khánh Linh. Sẽ có 4000 khán giả và nhiều hơn thế nữa được truyền cảm hứng nhờ nỗ lực không từ bỏ của Phùng Khánh Linh. Giữa Một Vạn Tour có thể đánh giá là 1 trong những đêm live concert thật sự ấn tượng, mở màn cho Vpop năm 2026 rất nhiều điều đáng mong chờ ở phía trước.