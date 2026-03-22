Tối 21/3, live concert Giữa Một Vạn Tour của Phùng Khánh Linh chính thức diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Từ những minishow chỉ vỏn vẹn vài trăm khán giả, giờ đây cô đã tự tin làm chủ không gian biểu diễn quy mô hàng nghìn người. Sức nóng của đêm nhạc được minh chứng bằng việc vé "sold out" chớp nhoáng ngay khi vừa mở bán, khiến ê-kíp phải lập tức bổ sung đêm diễn thứ hai để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ người hâm mộ.

Lược bỏ những kỹ xảo sân khấu rườm rà, điểm sáng của Giữa Một Vạn Tour nằm ở kịch bản lớp lang, mang trọn vẹn concept tâm lý của album Giữa Một Vạn Người lên sân khấu. Setlist gồm 25 ca khúc tập hợp từ hai album Cytopia và Giữa Một Vạn Người do chính Phùng Khánh Linh sáng tác được sắp xếp thành một dòng chảy liền mạch. Các tiết mục đóng vai trò như những lát cắt biểu đạt từng giai đoạn tâm lý rõ rệt: phủ nhận, giằng xé, giận dữ, chấp nhận và cuối cùng là chữa lành.

Sự đồng nhất giữa âm nhạc và không gian nghệ thuật được thể hiện rõ qua đường dây kịch bản chặt chẽ. Ê-kíp sản xuất lựa chọn phong cách kiến trúc gothic làm chủ đạo và hạn chế tối đa việc lạm dụng màn hình LED. Đổi lại, không gian được lấp đầy bởi các thiết kế cảnh trí vật lý kích thước lớn như những khối kiến trúc tối màu hay rèm nhung rủ bóng.

Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả đã được đưa vào một không gian ma mị, u tịch gợi nhớ vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga. Phùng Khánh Linh xuất hiện ấn tượng, trực tiếp thể hiện những bước nhảy trên đôi giày mũi cứng. Đây là thành quả sau hơn một năm ròng rã âm thầm tập luyện, mang đến hiệu ứng thị giác sắc nét ngay từ những giây phút đầu tiên.

Tiếp đó, cô giữ chắc nhịp chương trình với loạt ca khúc Hiện Thực Phũ Phàng, Linh Cảm, Cờ Người. Các hiệu ứng đổ bóng tạo ra khung hình tĩnh khổng lồ hắt lên phông nền, kết hợp cùng khói lạnh, tuyết rơi, pháo giấy trắng được thả chuẩn xác theo nhịp nhạc, khắc họa một không gian nghệ thuật lạnh lẽo nhưng chân thực.

Đỉnh điểm bùng nổ của đêm diễn là chuỗi ca khúc mang nhịp điệu dồn dập: Anh Là Thằng Tồi, Ước Anh Tan Nát Con Tim, Hãy Nói Anh Sai Rồi và Em Đau. Ở phần này, sân khấu được lấp đầy bởi đội hình gần 20 vũ công. Những động tác đồng bộ, gãy gọn kết hợp cùng ánh sáng chớp nháy liên tục đã lột tả sự giằng xé nội tâm tột độ. Không khí khán phòng thực sự nóng lên, đẩy cảm xúc người xem đến mức "nổi da gà".

Bên cạnh phần nhìn và nghe, điểm chạm lớn nhất của Giữa Một Vạn Tour chính là những lời tự sự. Tự mình dẫn dắt toàn bộ mạch truyện mà không cần MC, đứng trước 2.000 người, Phùng Khánh Linh không tô hồng hành trình của mình mà chọn cách bóc tách những góc khuất chân thật nhất.

Khi giai điệu của Hôm Nay Tôi Buồn và Thế Giới Không Anh vang lên, nữ ca sĩ đưa khán giả ngược dòng thời gian về những ngày đầu chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp. Cô kể về khoảng thời gian phải ăn bánh tráng qua ngày để tiết kiệm tiền làm nhạc, rón rén đi gõ cửa từng hãng đĩa với hy vọng có người chịu lắng nghe giọng hát của mình, hay những ngày cặm cụi bán hàng online để tự nuôi đam mê.

Khi hát ca khúc Đằng Sau Sân Khấu, một sáng tác của cô cách đây 5 năm, Phùng Khánh Linh thừa nhận đó là giai đoạn cô chìm sâu trong tiêu cực. Cô từng tủi thân tột cùng khi nghĩ bản thân "không ai nhớ mặt đặt tên" giữa thị trường nhạc Việt rộng lớn, thậm chí hoài nghi mình vốn không được sinh ra để công chúng nhớ đến.

"Tháng 3 năm ngoái, tôi bắt đầu những minishow chỉ khoảng 300 người. Không ngờ chỉ một năm sau, mình có thể đứng ở đây, trong một live concert của riêng mình" - Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Khép lại sau hơn 2 tiếng đồng hồ, Giữa Một Vạn Tour không chỉ ghi dấu bằng thành tích cháy vé, mà còn ở khoảnh khắc hàng ngàn khán giả cùng hát cùng gọi tên Phùng Khánh Linh trong live concert đầu tiên của sự nghiệp.

Sức nóng của Giữa Một Vạn Tour sẽ tiếp tục bùng nổ trong đêm diễn thứ hai vào tối 22/3 cũng đã "sold out" vé. Từ một cô gái chật vật tìm chỗ đứng, hoài nghi về bản thân, việc lấp đầy 4.000 khán giả trong hai đêm concert liên tiếp chính là câu trả lời ngọt ngào nhất. Thành tích rực rỡ này chứng minh cái tên Phùng Khánh Linh đã thực sự tỏa sáng, bước qua giai đoạn khó khăn để xác lập vị thế vững chắc trong lòng công chúng yêu nhạc.