Tối 8/4, LyLy trở lại đường đua nhạc Việt với MV Mưa Rào Và Đại Dương , thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hậu thành công của bom tấn Thỏ Ơi!! dịp Tết 2026, khán giả kỳ vọng cũng như tò mò vào sản phẩm âm nhạc mới của LyLy. Đặc biệt hơn, Mưa Rào Và Đại Dương có sự tham gia của mỹ nam Vĩnh Đam, “người chồng màn ảnh” của cô. Sau gần nửa ngày phát hành, MV đã khiến MXH bàn tán rôm rả về phần nhìn lẫn phần nghe.

MƯA RÀO VÀ ĐẠI DƯƠNG - LyLy X OnlyC.pro X N.T.B

Mưa Rào Và Đại Dương vẽ nên một bức tranh ẩn dụ xoay quanh bàn cờ vua, mang đậm nét điện ảnh. Ở đó, LyLy là quân Hậu còn Vĩnh Đam vào vai quân Vua. 2 người diện lên mình trang phục đám cưới màu trắng lộng lẫy, đứng trước hàng trăm ánh đèn flash của giới truyền thông. Vỏ bọc của một cặp đôi hạnh phúc lại bị lật tẩy khi đứng trên chiếc bàn cờ vua: LyLy quỵ luỵ bao nhiêu thì Vĩnh Đam hờ hững bấy nhiêu.

MV chuyển đến phân cảnh cao trào là LyLy liên tục bị những quân cờ màu đen xô đẩy, húc ngã. Cứ mỗi lần gượng dậy, nữ ca sĩ lại thêm một lần “trầy da tróc vẩy”, ngoại hình lấm lem vết thương và máu me. Đứng trước cơn mưa rào, LyLy quyết tâm phản kháng lại cùng các quân cờ trắng. Hai bên lao vào nhau, tạo thành một cuộc hỗn chiến. Đến cuối, LyLy vẫn chia thua trước thế lực cờ đen. Cô nàng từ bỏ vương miện, bước đi và bỏ lại Vĩnh Đam phía sau.

Mưa Rào Và Đại Dương khắc họa hành trình vỡ mộng trong tình yêu, khi một người từng tin rằng mình đang ở trong một mối quan hệ đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ, cuối cùng lại nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng do chính mình tự vẽ ra. Sự đau đớn không chỉ đến từ việc bị tổn thương, mà còn nằm ở cảm giác hụt hẫng khi hiểu rằng bản thân chưa từng giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời đối phương.

Tuy nhiên, vượt lên trên câu chuyện tan vỡ, thông điệp lớn nhất mà bài hát hướng đến là sự thức tỉnh. Khi chạm đáy cảm xúc, nhân vật buộc phải đối diện với chính mình và nhận ra điều quan trọng nhất không phải là níu kéo hay oán trách, mà là học cách tự yêu lấy bản thân. Việc tiếp tục chìm trong đau khổ chỉ khiến vết thương thêm sâu, còn lựa chọn buông bỏ và chăm sóc chính mình mới là lối thoát duy nhất để trưởng thành sau một mối quan hệ sai lầm.

Ca khúc được phối khí không phức tạp, là một bản pop-ballad kiểu mẫu giàu cảm xúc. Phân đoạn post-chorus được cài cắm tiếng đàn guitar càng giúp Mưa Rào Và Đại Dương thêm phần day dứt, chạm tới trái tim người nghe. Bài hát cũng đánh dấu một LyLy trưởng thành trong phong cách làm nhạc, không còn trong trẻo và hường phấn”, thay vào đó là đi sâu vào thế giới nội tâm, có chiều sâu hơn.

Ngay sau khi lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho giai điệu dễ nghe, đặc biệt là phần điệp khúc và đoạn post-chorus gây tiếc nuối. Bên cạnh đó, phần hình ảnh cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực khi được đầu tư chỉn chu, mang màu sắc điện ảnh rõ nét, với ẩn dụ bàn cờ vua được thực hiện độc đáo. Tuy nhiên, điều khiến netizen bất ngờ hơn cả chính là tạo hình của LyLy trong MV: nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo tàn tạ, trầy xước, thậm chí bầm dập đúng nghĩa ở những phân cảnh cao trào. Ngoài ra, bộ tóc giả mới của LyLy cũng gây chú ý không kém khi có vài ý kiến cho rằng đó là nhân tố phong ấn visual của cô đi phần nào.

Chưa bao giờ thấy LyLy bầm dập, te tua đến mức này

