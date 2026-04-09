Tối 28/3, Pháo tung MV No Chase như một món quà sinh nhật dành tặng người hâm mộ. Đáng chú ý, sản phẩm lần này có sự góp mặt của Richie D. ICY, nam rapper nhiều lần bị réo gọi trong loạt tin đồn hẹn hò với Pháo nhưng ở hiện tại, cả hai vẫn giữ im lặng. Trước đó, Richie D. ICY và Pháo vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2026 khi loạt “hint” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

PHÁO - NO CHASE ft. RICHIE D. ICY [Prod. KRISS NGO]

No Chase là một bản nhạc có giai điệu bắt tai, dễ nghe và tươi sáng. Sự xuất hiện của Richie D. ICY không chỉ tạo thêm điểm nhấn nhá về phần âm nhạc mà còn khiến tổng thể ca khúc trở nên cuốn hút hơn nhờ màn kết hợp khá ăn ý giữa 2 người. Dù được thực hiện theo phong cách tối giản với một bối cảnh chính trong một căn phòng, MV vẫn thu hút sự chú ý lớn nhờ loạt tương tác thân mật giữa Pháo và bạn trai tin đồn, càng khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người được bàn tán rôm rả trên MXH.

Nghi vấn tình cảm giữa Pháo và bạn trai tin đồn khiến MXH bàn tán rôm rả (Ảnh FBNV)

Mới đây, Kriss Ngo, producer cho No Chase, đã tung ra hậu trường thu âm giữa anh và Pháo. Trong quá trình làm No Chase, Pháo hiểu rõ cô muốn gì, chủ động định hình rõ vibe tổng thể cho ca khúc: một không gian mang cảm giác tiệc tùng, bay bổng, có chút đưa đẩy nhưng vẫn phải thời thượng. Cô gợi ý thêm các lớp âm thanh như tiếng kèn để tạo độ sang và chiều sâu cho bản nhạc. Khi làm việc với producer Kriss Ngo, Pháo liên tục trao đổi, giữ nguyên melody mình đã viết, đồng thời yêu cầu bổ sung thêm beat ở đầu bản nhạc để có thêm thời gian bắt nhịp.

BTS thu âm No Chase giữa Pháo và Kriss Ngo

Cô nàng quan tâm đến những tiểu tiết, từ việc chỉnh nhịp vào vocal sao cho không bị gấp gáp, đến việc tìm kiếm những âm thanh đời thường như tiếng ly, tiếng đá để đưa vào bản thu. Những thử nghiệm ngẫu hứng này cho thấy tư duy làm nhạc và khả năng cảm nhạc tốt, hiểu cấu trúc bản nhạc cần thêm thắt những gì ở Pháo. Cô biết đoạn nào cần nhấn, đoạn nào cần thả, đâu là điểm “ăn tiền” của verse để phát triển thêm layer nhạc cụ như piano, đâu là chỗ cần tạo hook bằng beat. Chính điều này giúp No Chase mang dấu ấn cá nhân của Pháo trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhiều netizen bất ngờ trước cách Pháo xử lý rap melody với flow mượt và “dính”, gần như chạy một lèo nhưng vẫn rõ chữ, không hề tạo cảm giác hụt hơi hay gấp gáp. Chính kỹ thuật giữ hơi ổn định giúp Pháo có thể đẩy câu chữ đi liền mạch, tạo cảm giác bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên. Tư duy và cách cô nàng chủ động điều chỉnh bản nhạc cũng nhận được nhiều lời khen. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng dành lời khen cho Kriss Ngô khi góp phần tạo nên một bản phối bắt tai và hợp với màu giọng của Pháo.

