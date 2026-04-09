Đã tìm ra mỹ nam ám ảnh center nhất showbiz, cỡ này "Jang Wonyoung phải gọi bằng bố"

Mỹ nam đẹp nhất thế giới phải luôn nổi bật

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” với một chủ đề tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại gây tranh luận sôi nổi: Kim Taehyung (V của BTS) dường như luôn xuất hiện trong trang phục màu đỏ và chiếm vị trí trung tâm trong đội hình.

Theo loạt hình ảnh được người hâm mộ tổng hợp, nam idol sinh năm 1995 thường xuyên diện những outfit đỏ nổi bật trong các sân khấu lớn, concept chụp ảnh lẫn sự kiện. Không chỉ dừng lại ở màu sắc, vị trí đứng của V cũng khiến dân tình chú ý khi anh liên tục xuất hiện ở trung tâm đội hình, vị trí dễ dàng thu hút ánh nhìn nhất.

Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng nhanh chóng nhập cuộc với hàng loạt phản ứng hài hước. Nhiều người cho rằng đây không phải sự sắp đặt ngẫu nhiên mà là “định mệnh sân khấu”, khi V sở hữu thần thái quá nổi bật, khiến việc đứng giữa trở thành điều hiển nhiên. Không ít ý kiến bày tỏ sự thích thú trước “chấp niệm màu đỏ” của V. Đây vốn là "màu phong thủy", hợp với nam ca sĩ nên anh luôn ưu tiên chưng diện trong mọi dịp, từ sân khấu đến đời thường. Nhan sắc mỹ nam của V cũng "over hợp" với màu sắc nổi bật này.

Đáng chú ý, chủ đề về V nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với Jang Wonyoung - công chúa Kpop có chấp niệm với vị trí center. Bình luận “Wonyoung gọi bằng bố” trở thành câu đùa viral, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích ngay bên dưới bài đăng.

Phép so sánh này lại phản ánh rõ một thực tế thú vị: Wonyoung được công ty định hình là center và đang gây tranh cãi vì những khoảnh khắc "khát khao center" thì V lại tạo cảm giác “center tự nhiên", không cần cố gắng vẫn nổi bật. Trái ngược với không khí vui vẻ xoay quanh V, câu chuyện “center” của Jang Wonyoung gây ra không ít tranh cãi. Nữ idol nhiều lần bị chỉ trích vì biểu cảm và cách thể hiện bị cho là quá chú trọng vào việc giữ spotlight, dẫn đến những nhận định tiêu cực như “tâm cơ” hay “ám ảnh vị trí trung tâm”.

V (tên thật Kim Taehyung, sinh năm 1995) là một trong những gương mặt nổi bật của BTS. Hành trình sự nghiệp của V bắt đầu từ vị trí “vũ khí bí mật” của Big Hit - thành viên được giữ kín đến sát ngày debut. Là visual và vocal của BTS, V là một trong những trụ cột hút fan suốt hơn 10 năm qua. Không chỉ tham gia biểu diễn, V còn góp phần sáng tác nhiều ca khúc như Run , Stigma , Inner Child hay Blue & Grey , ghi dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc đầy cảm xúc.

Năm 2023, V chính thức ra mắt album solo Layover , theo đuổi phong cách Jazz và R&B mang đậm dấu ấn cá nhân. Dự án này nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế, khẳng định vị thế của V như một nghệ sĩ độc lập chứ không chỉ là thành viên của một nhóm nhạc đình đám. Bên cạnh âm nhạc, V còn lấn sân diễn xuất với bộ phim truyền hình Hwarang, đồng thời ghi dấu ấn với loạt nhạc phim như Sweet Night hay Christmas Tree .

Về nhan sắc, V thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng “gương mặt đẹp nhất thế giới” do các chuyên trang quốc tế bình chọn. Biệt danh “CGV” (Computer Graphics + V) được người hâm mộ đặt cho anh nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp hoàn hảo đến mức phi thực. Tuy nhiên, điều giữ chân khán giả không chỉ nằm ở đường nét gương mặt mà còn ở thần thái biến hóa linh hoạt - khi lạnh lùng, quyến rũ trên sân khấu, khi lại gần gũi, ấm áp ngoài đời thường. V từng lập kỷ lục Guinness với tốc độ đạt 1 triệu và 10 triệu lượt theo dõi Instagram nhanh nhất thế giới, cho thấy sức hút mạng xã hội cực khủng.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, sức hút của Kim Taehyung chưa hề hạ nhiệt. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, từ idol trẻ tuổi đến nghệ sĩ trưởng thành, V luôn biết cách làm mới hình ảnh và duy trì vị thế trong lòng công chúng. V hiện đã cùng BTS trở lại hậu nhập ngũ cùng album ARIRANG gây bão làng nhạc.

Ngày hôm nay - 9/4, BTS sẽ chính thức khởi động tour diễn toàn cầu ARIRANG với đêm đầu tiên tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc. Tour diễn của BTS hiện chốt sổ đi qua hàng chục quốc gia với 79 đêm diễn, tạo nên cơn sốt cháy vé và "úp mở" việc mở rộng quy mô tour. Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang kỳ vọng BTS sẽ mang concert đẳng cấp quốc tế đến mảnh đất hình chữ S. Với màn tái xuất này, V và BTS tái khẳng định vị thế siêu sao toàn cầu và hứa hẹn phá vỡ thêm nhiều kỉ lục trong tương lai.