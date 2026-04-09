Top visual của các thế hệ Kpop luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc tiếp tục xôn xao trước bài đăng tổng hợp những gương mặt nổi bật nhất của từng thế hệ nhóm nhạc nữ. Dù tiêu chuẩn cái đẹp luôn thay đổi và gây ra nhiều tranh cãi, Knet vẫn đồng lòng gọi tên 3 tổ hợp visual đại diện cho 3 thời kỳ của làng giải trí xứ kim chi.

9 visual đại diện cho mỗi thế hệ nhóm nữ của Kpop do Knet lựa chọn

“Yoon - Su - Sul”: Biểu tượng nhan sắc thuần khiết của Gen 2

Kpop thế hệ thứ 2 được xem là thời kỳ hoàng kim của những nhan sắc mang đậm nét tự nhiên, nguyên bản. Tổ hợp 3 visual đình đám của thế hệ này sở hữu điểm chung là đường nét hài hòa, không lạm dụng chỉnh sửa hay lớp trang điểm dày đặc. Khán giả ưa chuộng những gương mặt mang lại cảm giác gần gũi, thanh thuần Và khi nhắc đến kỷ nguyên nhan sắc rực rỡ ấy, công chúng đồng lòng gọi tên bộ ba huyền thoại: Yoona (SNSD), Suzy (Miss A) và Sulli (f(x)).

“Yoon - Su - Sul”: Biểu tượng nhan sắc thuần khiết của Gen 2

Nhắc đến Yoona là nhắc đến biểu tượng "center của mọi center" trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã thiết lập nên hệ quy chiếu chuẩn mực cho vị trí trung tâm của một nhóm nhạc nữ. Vẻ đẹp của Yoona không đi theo hướng sắc sảo hay cá tính mạnh, mà đại diện cho sự thuần khiết, rạng rỡ.

Yoona là "center của mọi center" trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc

Sức hút của Yoona đến từ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, sống mũi thanh thoát và đặc biệt là đôi mắt to tròn mang nét đẹp hiền hòa. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, ngoại hình của cô không hề sụt giảm phong độ mà ngày càng trở nên mặn mà. Khi chuyển hướng sang mảng phim ảnh, nét đẹp ngây thơ năm xưa đã chuyển hóa thành khí chất thanh lịch, đằm thắm và sang trọng.

Suzy chinh phục công chúng bằng nét đẹp tự nhiên và rạng rỡ. Cô sở hữu ngũ quan hài hòa, làn da trắng sáng không tì vết cùng nụ cười tươi tắn. Điểm mạnh lớn nhất của Suzy nằm ở ngũ quan hài hòa và làn da trắng sáng không tì vết. Nhờ nền tảng mặt mộc hoàn hảo, Suzy trở thành hình mẫu cho vẻ đẹp mộc mạc và thân thiện với công chúng.

Suzy gắn liền với danh xưng tình đầu quốc dân tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Suzy gắn liền với danh xưng tình đầu quốc dân. Ngoại hình của cô khắc họa hoàn hảo hình ảnh một cô gái thanh xuân thuần khiết, đánh trúng tâm lý hoài niệm về những rung động đầu đời của khán giả Hàn Quốc. Cho đến nay, dù làng giải trí liên tục xuất hiện vô số gương mặt mới, vẫn chưa có ai đủ sức thay thế danh xưng này của cựu thành viên Miss A. Visual của cô đã trở thành thước đo chuẩn mực cho nét đẹp ngây thơ, mộc mạc trong giới giải trí.

Theo năm tháng, nhan sắc của Suzy cho thấy sự trưởng thành và hoàn thiện rõ rệt. Khi rũ bỏ vẻ ngoài bầu bĩnh thuở mới ra mắt, đường nét khuôn mặt cô trở nên thanh thoát, sắc sảo và mang đậm khí chất của một diễn viên thực lực.

Mảnh ghép cuối cùng của thế hệ này là Sulli. Cô sở hữu đường nét nhan sắc tương đối khác biệt so với hai đàn chị cùng thời. Ngoại hình của Sulli là sự kết hợp giữa nét ngây thơ và khí chất nổi loạn ngầm. Điểm nổi bật nhất làm nên thương hiệu visual của cô chính là làn da trắng sứ, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ căng mọng.

Sulli được truyền thông và công chúng đã ưu ái ví von cô là trái đào sống

Nhờ những đặc điểm tự nhiên xuất sắc này, truyền thông và công chúng đã ưu ái ví von cô là trái đào sống. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cong đặc trưng cũng là điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống và dễ dàng thu hút sự chú ý. Ngoài ra, Sulli còn là một người dẫn đầu xu hướng thực thụ. Cô liên tục khởi xướng hàng loạt trào lưu làm đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, từ cách trang điểm tối giản, đánh má hồng say rượu đến những phong cách thời trang phóng khoáng.

“I - Tzu - Ji”: Những gương mặt sở hữu tỷ lệ vàng, đường nét sắc sảo của gen 3

Bước sang thế hệ thứ 3, tiêu chuẩn cái đẹp hướng tới sự sắc sảo và hoàn mỹ. Tổ hợp visual Gen 3 đại diện cho những khuôn mặt đạt chuẩn tỷ lệ vàng, đi kèm với khí chất sang trọng tựa diễn viên điện ảnh. Sự kết hợp giữa đường nét đối xứng và thần thái cuốn hút giúp họ dễ dàng tỏa sáng trên sân khấu và các chiến dịch quảng bá thời trang cho các nhãn hàng cao cấp. Nhắc đến thế hệ này, công chúng ngay lập tức gọi tên ba gương mặt đình đám đại diện cho 3 nhóm nhạc nổi bật nhất chính là IRENE (Red Velvet), Tzuyu (TWICE) và Jisoo (BLACKPINK).

“I - Tzu - Ji”: Những gương mặt sở hữu tỷ lệ vàng, đường nét sắc sảo của gen 3

Đầu tiên, điểm sáng giá nhất ở ngoại hình của IRENE chính là cấu trúc khuôn mặt đối xứng hoàn hảo. Nữ thần tượng sở hữu khung xương hàm thon gọn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt hai mí sắc nét. Sự hài hòa tuyệt đối giúp ngũ quan của cô đạt chuẩn tỷ lệ vàng, nhận được sự công nhận từ cả công chúng lẫn giới chuyên môn. Nhờ vậy, IRENE luôn đẹp ở mọi góc nhìn, thiết lập nên một tiêu chuẩn sắc đẹp không hề có góc chết.

IRENE khẳng định đẳng cấp của một visual khó ai có thể thay thế trong ngành công nghiệp Kpop

Bên cạnh đường nét sắc sảo, cô còn ghi dấu ấn bằng thần thái sang trọng cùng biểu cảm điềm tĩnh, tạo nên hình tượng cuốn hút mang tính thương hiệu. Chính khí chất lạnh lùng này đã giúp trưởng nhóm Red Velvet không chỉ nổi bật trên sân khấu mà còn dễ dàng cân mượt mà mọi concept của nhóm. Gắn liền với danh xưng ‘original visual’, ngoại hình của IRENE dường như đã bị thời gian bỏ quên. Dù hiện tại đã bước sang tuổi 35, vẻ đẹp trẻ trung, bất chấp tuổi tác của cô vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, qua đó khẳng định đẳng cấp của một visual khó ai có thể thay thế trong ngành công nghiệp Kpop.

Ngay từ khi ra mắt, Tzuyu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nét đẹp khác biệt đậm chất xứ Đài. Nữ thần tượng sở hữu đôi mắt to tròn, dáng mũi thanh tú cùng khung xương mặt nhỏ nhắn. Tổng thể ngũ quan của cô mang lại cảm giác dịu dàng, điềm tĩnh và toát lên khí chất đài các, sang trọng. Khác với vẻ cá tính hay sắc sảo sắc lạnh, nhan sắc của Tzuyu thiên về sự thanh lịch và mang đậm hơi hướng cổ điển.

Tzuyu từng được TC Candler bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019

Bên cạnh đường nét khuôn mặt hài hòa, Tzuyu còn nắm giữ lợi thế lớn về vóc dáng với chiều cao 1m72. Tỷ lệ cơ thể thon gọn giúp mỹ nhân xứ Đài luôn nổi bật trong đội hình đông thành viên của TWICE. Thêm vào đó, góc nghiêng với đường sống mũi và xương hàm thanh thoát của cô thường xuyên trở thành chủ đề nóng, liên tục được giới báo chí và truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao mỗi khi xuất hiện. Tzuyu từng được TC Candler bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019. Bằng sự kết hợp giữa đường nét hoàn mỹ, vóc dáng nổi bật cùng khí chất đài các là yếu tố then chốt giúp nữ thần tượng duy trì sức hút ổn định vững chắc trong suốt nhiều năm hoạt động.

Đại diện thứ ba là Jisoo, người nắm giữ những đường nét chuẩn mực theo thị hiếu truyền thống Hàn Quốc. Trái ngược với định hướng phong cách cá tính mạnh mẽ của BLACKPINK, cô sở hữu nhan sắc thanh lịch, dịu dàng và mang đậm chuẩn mực truyền thống.

Jisoo sở hữu nhan sắc thanh lịch, dịu dàng và mang đậm chuẩn mực truyền thống Hàn Quốc

Cấu trúc khuôn mặt nhỏ gọn cùng ngũ quan hài hòa giúp nữ thần tượng dễ dàng tạo thiện cảm với đại đa số công chúng. Đôi môi hình trái tim tự nhiên không chỉ tạo nụ cười rạng rỡ mà còn mang lại nét đằm thắm đặc trưng. Khí chất điềm tĩnh, thanh tao của cô mang đậm hơi thở điện ảnh, cực kỳ phù hợp với màn ảnh nhỏ. Nhờ vẻ đẹp mang tính nghệ thuật này, cô lấn sân thành công sang mảng diễn xuất. Đồng thời, đây cũng là nền tảng vững chắc giúp Jisoo lọt vào mắt xanh của nhiều nhà mốt xa xỉ, vươn lên vị trí đại sứ toàn cầu trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

“Won - Ka - Sul”: Bộ ba IT Girl siêu thực, dẫn đầu xu hướng gen 4

Các mỹ nhân Gen 4 đại diện cho phong cách IT Girl sành điệu. Các mỹ nhân hầu hết đều sở hữu đặc điểm hình thể siêu thực với tỷ lệ đáng kinh ngạc. Nhan sắc của họ thiên về sự cá tính, phá vỡ nhiều quy chuẩn cũ và luôn đi đầu trong việc tạo ra các xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội. Nhắc đến các mỹ nhân của Kpop thế hệ thứ 4, người hâm mộ xứ Hàn đều đồng loạt gọi tên ba mỹ nhân đình đám là Jang Wonyoung (IVE), Karina (aespa) và Sullyoon (NMIXX).

“Won - Ka - Sul”: Bộ ba IT Girl siêu thực, dẫn đầu xu hướng gen 4

Đại diện nổi bật nhất của Gen 4 hiện nay là Jang Wonyoung, người định hình phong cách cho thế hệ MZ. Điểm thu hút thị giác mạnh mẽ nhất ở ngoại hình của Jang Wonyoung chính là sự đối lập hoàn hảo. Trong khi khuôn mặt mang nét trẻ trung, bầu bĩnh tựa búp bê sống với đôi mắt to tròn, cô lại nắm giữ vóc dáng lý tưởng cùng đôi chân dài thẳng tắp. Tỷ lệ cơ thể siêu thực mang chuẩn người mẫu này giúp thành viên nhóm IVE luôn chiếm trọn tâm điểm sân khấu, đồng thời thiết lập nên một tiêu chuẩn hình thể mới cho các thần tượng Gen 4.

Jang Wonyoung - người định hình phong cách cho thế hệ MZ

Nữ thần tượng có sức ảnh hưởng cực lớn trong việc định hình các phong cách trang điểm, điển hình như kiểu đánh môi căng bóng rạng rỡ hay kỹ thuật tán má hồng bắt sáng. Khả năng tạo trend liên tục đã củng cố vững chắc danh xưng IT Girl hàng đầu, giúp cô trở thành gương mặt đại diện được vô số thương hiệu làm đẹp và thời trang xa xỉ săn đón.

Trái ngược với vẻ ngọt ngào của Wonyoung, Karina mang đến một định nghĩa cái đẹp hoàn toàn mới mang hơi hướng đồ họa AI. Nữ thần tượng sở hữu cấu trúc mặt cực nhỏ, chiếc cằm V-line sắc lẹm cùng sống mũi gồ cá tính. Tổng thể ngũ quan của cô không đi theo nét đẹp thanh thuần hay ngọt ngào truyền thống, mà đại diện cho sự sắc sảo, vô thực. Ngoại hình này hoàn toàn trùng khớp với định hướng concept tương lai và vũ trụ ảo metaverse mà nhóm nhạc của cô đang theo đuổi.

Karina mang đến một định nghĩa cái đẹp chuẩn đồ họa AI

Karina còn nắm giữ lợi thế hình thể cực kỳ nổi bật. Vóc dáng thon gọn cùng tỷ lệ khung xương chuẩn mực giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang đa dạng, từ cá tính, hầm hố đến sang trọng, gợi cảm. Khí chất hiện đại và thần thái sắc lạnh trên sân khấu của cô luôn mang lại cảm giác mạnh mẽ, tạo nên một sức hút thị giác độc lập và khó bị hòa lẫn giữa đám đông. Visual của Karina là một bước đột phá lớn trong tiêu chuẩn thẩm mỹ của Kpop Gen 4. nét đẹp siêu thực tựa AI và vóc dáng chuẩn mực, cô đã tái định nghĩa khái niệm visual hiện đại

Cuối cùng, Sullyoon xuất hiện và được đánh giá là nhân tố giao thoa nhan sắc hoàn hảo giữa các thế hệ. Ngay từ khi ra mắt, Sullyoon đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo được ví như sự hòa quyện giữa Sana và Tzuyu (TWICE). Cô sở hữu nét ngọt ngào, linh động đầy sức sống của Sana, đồng thời lại mang vẻ đài các, thanh lịch với đôi mắt to tròn chuẩn mực giống với Tzuyu. Sự kết hợp độc đáo này giúp Sullyoon nhanh chóng chiếm được cảm tình của đa số công chúng, tạo nên một visual vừa mang tính kế thừa vừa có dấu ấn riêng biệt.

Sullyoon sở hữu ngũ quan rõ nét với sống mũi cao thẳng và cần cổ cao thanh thoát, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng tựa tiên tử

Ngũ quan của cô rất rõ nét với sống mũi cao thẳng và cần cổ cao thanh thoát, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng tựa tiên tử. Chính sự trong trẻo và thoát tục này giúp nữ thần tượng luôn nổi bật trong mọi khung hình, kể cả khi xuất hiện với lớp trang điểm tối giản hay qua những ống kính chưa qua chỉnh sửa của người qua đường. Cô được đánh giá là mỹ nhân hiếm hoi hội tụ đủ cả nét thanh thuần truyền thống lẫn sự sắc sảo hiện đại. Khả năng cân được nhiều phong cách từ ngọt ngào đến quyến rũ giúp Sullyoon liên tục duy trì sức nóng trên các mạng xã hội xứ Hàn.

Mỗi thế hệ của Kpop đều mang đến một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng biệt. Khi gen 2 ghi điểm bằng sự thuần khiết mộc mạc, gen 3 định hình sự hoàn mỹ sắc sảo, và gen 4 bứt phá với nét đẹp siêu thực đầy cá tính. Dù phong cách khác nhau, cả 9 mỹ nhân này đều đã khẳng định được dấu ấn độc bản, tạo nên những bức tường thành nhan sắc bất bại trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

