Nhóm nhạc Đông Nam Á bùng nổ ở Coachella

Sáng ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam), nhóm nhạc nữ BINI chính thức xác lập cột mốc mới cho nền âm nhạc Đông Nam Á khi trở thành nhóm nhạc Philippines đầu tiên trình diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Màn chào sân kéo dài 45 phút không chỉ tạo ra lượng tương tác khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội.

BINI xuất hiện trên sân khấu Mojave trong trang phục denim đồng điệu, mang đến một setlist gồm 10 ca khúc gắn liền với sự nghiệp của nhóm. 8 cô gái mở màn dồn dập bằng chuỗi ca khúc nhịp độ cao gồm Shagidi, Zero Pressure và Out of My Head. Nhóm duy trì việc hát live toàn bộ trên nền vũ đạo cường độ cao, không có khoảng nghỉ dài giữa các tiết mục. Sân khấu được đẩy lên cao trào khi BINI lần đầu biểu diễn trực tiếp ca khúc mới Blush và khép lại bằng bản hit Pantropiko với phần dancebreak phô diễn trọn vẹn kỹ năng nhảy đồng đều và bốc lửa đội hình.

Ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, hiệu ứng truyền thông lập tức bùng nổ. Theo thống kê từ các kênh truyền thông, BINI tạo ra hơn 1 triệu lượt đề cập và 4 triệu lượt tương tác chỉ tính riêng trên nền tảng X. Hashtag #BINI_CoachellaWk1 nhanh chóng leo lên vị trí #1 Trending toàn cầu, biến nhóm trở thành nghệ sĩ được bàn tán nhiều nhất trong ngày đầu tiên của sự kiện.

Màn trình diễn của BINI lập tức được đặt lên bàn cân với màn trình diễn của BLACKPINK. Cả hai đại diện châu Á đều chứng minh thực lực khi "đốt cháy" hoàn toàn sân khấu trong lần đầu tiên chạm ngõ Coachella. Không lạm dụng backtrack, BINI chinh phục khán giả phương Tây bằng khả năng hát live nội lực cùng vũ đạo cường độ cao suốt 45 phút liên tục. Năng lượng bùng nổ của 8 cô gái đã tạo ra sức hút khổng lồ không hề kém cạnh những gì mà BLACKPINK từng làm được trong sân khấu chào sân Coachella năm 2019.

Yêu cầu phi thực tế của người hâm mộ BINI

Trước sự bùng nổ của BINI tại Coachella 2026, một bộ phận lớn BLOOM (tên fandom của nhóm) và khán giả quốc tế đã yêu cầu ban tổ chức Coachella phải đưa BINI lên biểu diễn tại Main Stage vào tuần thứ hai hoặc ở các mùa giải sau. Họ cho rằng không gian của sân khấu Mojave quá chật hẹp, không xứng tầm với sức hút hiện tại của nhóm.

Tuy nhiên yêu cầu này được đánh giá là nóng vội và thiếu thực tế khi đối chiếu với hệ thống phân cấp khắt khe của Coachella. Tại lễ hội âm nhạc này, Main Stage là sân chơi lớn nhất, gần như chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ diễn chính (Headliner). Để có mặt trên sân khấu chính, nghệ sĩ cần phải có danh tiếng và sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Năm nay, headliner của Coachella là những siêu sao toàn cầu như Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G.

Chính BLACKPINK cũng phải chào sân với sân khấu phụ Sahara trước khi chính thức được lên làm headliner ở sân khấu chính năm 2023. Nhóm nữ toàn cầu phải mất thêm 4 năm, từ lần đầu gây bão ở sân khấu phụ Sahara, từ từ củng cố vị thế để chính thức bước lên Main Stage. Năm 2025, khi tách ra hoạt động độc lập, Lisa và Jennie cũng chỉ biểu diễn ở 2 sân khấu phụ là Sahara và Outdoor Theatre.

Bên cạnh đó, năm nay - huyền thoại Kpop BIGBANG cũng được ban tổ chức sắp xếp biểu diễn tại Outdoor Theatre (sân khấu ngoài trời xếp sau Main Stage). So về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của BINI với BLACKPINK hay BIGBANG, có thể thấy rõ sự chênh lệch.

Việc BINI được xếp trình diễn tại rạp Mojave ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ đã là một bước đệm hoàn hảo và là sự công nhận lớn từ Coachella. Sân khấu phụ không phải là hạ thấp vị thế, mà chính là bệ phóng để các nghệ sĩ châu Á đo lường phản ứng của khán giả phương Tây trước khi bước vào những sân chơi lớn hơn.

Đại diện hàng đầu của làn sóng P-pop

Thành lập dưới sự quản lý của Star Magic trực thuộc tập đoàn truyền thông hàng đầu Philippines ABS CBN, BINI chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2021 với đĩa đơn Born to Win. Nhóm bao gồm tám thành viên là Jhoanna, Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha và Sheena. Tên gọi BINI được lấy cảm hứng từ từ ngữ mang ý nghĩa thiếu nữ trong tiếng Tagalog, thể hiện trọn vẹn tinh thần cốt lõi của nhóm.

BINI theo đuổi phong cách Bubblegum Pop đặc trưng kết hợp cùng các yếu tố R&B và Electronic Dance Music. Sự đồng đều về kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo sắc nét cùng hình ảnh tràn đầy năng lượng tích cực giúp nhóm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa. Các sản phẩm âm nhạc của BINI thường mang thông điệp trao quyền, sự tự tin và tinh thần lạc quan của giới trẻ.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tám cô gái khi ca khúc Pantropiko trở thành hiện tượng mạng xã hội và được mệnh danh là bản hit mùa hè quốc dân của Philippines. Nối tiếp thành công, nhóm liên tục thống trị các bảng xếp hạng với Salamin Salamin và Karera . Nhằm mục tiêu mở rộng tệp khán giả quốc tế, BINI tiếp tục phát hành đĩa đơn tiếng Anh Cherry On Top để tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp cận thị trường Âu Mỹ.

Trước khi ghi dấu ấn tại Coachella 2026, BINI đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn. Tiêu biểu là giải Rising Star tại Billboard Philippines Women in Music và Best Asia Act tại MTV Europe Music Awards. Với kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và chiến lược mở rộng thị trường bài bản, BINI không chỉ khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ quốc dân tại quê nhà mà còn đang từng bước đưa âm nhạc Ppop hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Màn chào sân bùng nổ tại Coachella vừa qua là một tín hiệu đầy đáng mừng cho BINI. Dù vậy, nhóm cũng cần thêm thời gian để chứng minh mức độ ảnh hưởng vững chắc tại thị trường Âu Mỹ trước khi hiện thực hóa giấc mơ chinh phục sân khấu chính.