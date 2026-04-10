Nỗi sợ lớn nhất trên sân khấu của HIEUTHUHAI

Thời gian qua, thông tin concert Anh Trai Say Hi mùa 1 chính thức khởi động Day 9 vào ngày 18/4 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM) khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao. Lấy chủ đề là Reply 2024 , đêm nhạc được xem như lời hồi đáp mang nhiều cảm xúc gửi đến những tình cảm mà khán giả đã dành cho chương trình suốt hơn hai năm qua. Với người hâm mộ, concert còn là dịp để các nghệ sĩ và khán giả cùng hội ngộ, nhìn lại chặng đường đã đi qua, đồng thời mở ra những câu chuyện mới cho hành trình phía trước.

Trước thềm concert, mọi content liên quan đều nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, NSX Anh Trai Say Hi đã đăng tải poster thông báo tiết mục Nỗi Đau Ngây Dại sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Day 9, với sự thể hiện của HIEUTHUHAI, Đức Phúc và Công Dương. Điều này làm cộng đồng “Hi mom, Hi dad” không khỏi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi đã phải chờ đợi hơn 1 năm rưỡi để chứng kiến Nỗi Đau Ngây Dại được đen lên sân khấu concert.

Khác với fan, HIEUTHUHAI lại có phản ứng “dở khóc dở cười”. Anh chàng gửi tấm poster vào kênh broadcast 800.000 thành viên của mình, để lại một câu nói: “*** lúa, mấy anh hỏi ý tôi chưa”. Dễ thấy HIEUTHUHAI không có vẻ gì là hứng thú, cũng không ngờ Nỗi Đau Ngây Dại sẽ được thêm vào setlist Day 9. Trong khi một số netizen chưa hiểu vấn đề, người hâm mộ đã “đào” lại đoạn clip cho thấy việc HIEUTHUHAI sợ hãi ca khúc này là hoàn toàn dễ hiểu.

Tại Live Stage 1, HIEUTHUHAI để lộ điểm yếu vũ đạo khi anh chàng không chỉ nhảy như “đói bụng” mà chân tay cũng khùa khoặng, các động tác không dứt khoát, gãy gọn và chưa đúng nhịp. Biểu cảm nghiêm túc, có phần căng cứng của nam rapper trẻ cũng nói lên anh chàng vô cùng tập trung vào màn trình diễn của mình. Điểm cộng là phân đoạn nhào lộn 360 độ với sự hỗ trợ của các dancer được HIEUTHUHAI thể hiện thành công, tạo cao trào cho phần dance break.

Nỗi Đau Ngây Dại - HIEUTHUHAI (Fancam)

Hiện giờ, có thể công nhận vũ đạo là điểm yếu chí mạng của HIEUTHUHAI và cũng là nỗi sợ của anh chàng mỗi khi bước lên sân khấu. HIEUTHUHAI xuất phát điểm là rapper, thời gian gần đây có chuyển hướng sang làm ca sĩ nhưng khoản nhảy nhót chưa bao giờ là sở trường. Nhận xét chung, HIEUTHUHAI có khả năng performance ổn định, bao gồm khuấy động sân khấu, nhảy theo nhóm hay theo các vũ công để giúp màn trình diễn thêm phần hoành tráng.

HIEUTHUHAI gần đây “bật mode” chăm chỉ, chuẩn bị cho đêm nhạc thứ 9. Anh chàng thường xuyên cập nhật đang tập luyện ở studio nhảy, tập lại vũ đạo cho các tiết mục sau vài tháng nghỉ chạy concert Anh Trai Say Hi. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức để được xem HIEUTHUHAI sẽ đem đến những gì cho đêm concert sắp tới.

Không riêng gì HIEUTHUHAI, có một tiết mục là ác mộng của các Anh Trai - đó chính là I.C.O.N. Bất cứ khi nào trình diễn trên sân khấu, đội hình trình diễn sẽ nhanh chóng “rã đám”, anh nào anh nấy cũng trật nhịp. 15 người thì cả 15 người đều nhảy nhịp phách khác nhau, lộn xộn hết với beat nhạc.

Dàn đội quân I.C.O.N nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Anh Trai nào nhảy cũng trật nhịp (Threads: @motminhcodidui)

Ngoài đẹp trai, HIEUTHUHAI có gì?

Dù chỉ dừng chân ở vị trí thứ 8 tại King of Rap , HIEUTHUHAI lại là cái tên nổi bật nhất mùa giải đầu tiên, vượt qua sức hút của Pháo, Tuimi và cả quán quân ICD. Chỉ trong vòng vài năm, nam rapper đã xây dựng được thương hiệu cá nhân thuộc hàng nổi bật nhất gen Z của Vpop, với độ nhận diện rộng rãi không kém nhiều ngôi sao nhạc Pop vốn phải mất thời gian dài mới có thể định vị tên tuổi trên thị trường.

HIEUTHUHAI nổi lên như một hiện tượng của lớp nghệ sĩ trẻ sau khi liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế như 2 ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi… Độ phủ sóng của nam rapper tăng mạnh trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội đến YouTube, nơi các tiết mục anh góp mặt thường nhanh chóng cán mốc triệu view và lọt top trending, kéo theo lượng tương tác lớn từ khán giả.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng vượt bậc này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Xuất phát điểm là rapper, không thể phủ nhận HIEUTHUHAI sở hữu nền tảng hip-hop và rap tương đối so với vai trò của anh trong giới giải trí. Tuy nhiên, ngay từ khi tham gia King of Rap , HIEUTHUHAI đã gây tranh luận khi đi sâu dù chưa thực sự nổi bật về kỹ năng rap, từ cách chơi vần đến flow. Ở các sân khấu live, anh tiếp tục bị đánh giá chưa có chất giọng đủ ấn tượng, đặc biệt khi xử lý những đoạn melody.

Âm nhạc của HIEUTHUHAI không thật sự chuẩn gu với những khán giả theo trường phái rap thuần túy, đề cao tính gai góc và tính cá nhân. Tuy nhiên, việc anh lựa chọn hướng đi dễ nghe, mang tính đại chúng hơn cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường nhạc Việt. Âm nhạc của HIEUTHUHAI thiên về cảm xúc nhẹ nhàng, giai điệu bắt tai và khả năng tiếp cận số đông. Điều này khiến anh tạo được sức lan tỏa rộng rãi, nhưng đồng thời cũng là lý do khiến nam rapper chưa được đánh giá cao ở khía cạnh của một rapper giỏi.

Năm 2025 đánh dấu việc HIEUTHUHAI thử sức với vai trò ca sĩ với MV Nước Mắt Cá Sấu và cả Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói hồi tháng 3 vừa qua. Song, chất giọng có phần “đớt” cùng với khả năng thanh nhạc chưa qua đào tạo đã khiến chất lượng 2 ca khúc giảm đi đáng kể, đồng thời kéo HIEUTHUHAI vào cuộc tranh cãi lớn về định hướng sự nghiệp.

HIEUTHUHAI - Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói (prod. by Kewtiie)

Dẫu vậy, sức hút của HIEUTHUHAI không chỉ đến từ chuyên môn. Ngoại hình sáng sân khấu, gương mặt điển trai, cùng phong cách thời trang trẻ trung, lịch lãm giúp anh trở nên khác biệt so với hình ảnh rapper gai góc thường thấy. Từ một nghệ sĩ bước ra từ underground, anh chàng nhanh chóng tiếp cận thị trường mainstream với hình tượng vừa “cool ngầu” vừa gần gũi, thu hút cả fan rap lẫn khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI còn ghi điểm nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp, cách ứng xử văn minh và đời tư sạch. Khả năng giao tiếp duyên dáng, tư duy rõ ràng trong từng phần thi cũng giúp anh duy trì sức hút ổn định, bất chấp những tranh cãi xoay quanh năng lực chuyên môn. Đến nay, HIEUTHUHAI đã là đại diện tiêu biểu cho lứa nghệ sĩ trẻ Việt Nam, với thái độ và hình ảnh tốt đẹp và văn minh.

Một điều đưa HIEUTHUHAI trở thành gương mặt dẫn đần làn sóng thần tượng Việt là thành tích âm nhạc nổi trội. Trước thềm ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , HIEUTHUHAI đã kịp ghi thêm một dấu ấn đáng chú ý trên đường đua Vpop. Ca khúc Exit Sign kết hợp cùng marzuz đã âm thầm vượt qua Hai Phút Hơn của Pháo để trở thành bài hát Việt có lượt stream cao nhất lịch sử trên Spotify, với hơn 91 triệu stream ở thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, nam rapper còn dẫn đầu về lượng dẫn đầu về lượng người nghe theo tháng trước khi vừa bị Low G vượt mặt.

Cuối 2025, Spotify công bố HIEUTHUHAI đứng đầu hạng mục Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất Việt Nam, đồng thời cũng là nghệ sĩ nội địa số 1 trong năm. Ở mảng ca khúc, Exit Sign xuất sắc giữ vị trí quán quân trong danh sách bài hát được nghe nhiều nhất, bên cạnh đó Không Thể Say cũng góp mặt trong top 5. Không dừng lại ở đó, album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó của anh còn lọt top 2 album nổi bật nhất năm, hiện thu về hơn 264 triệu stream tổng. Chỉ 1 album và 1 ca khúc chủ đề đã đủ để cho thấy sức hút lớn của HIEUTHUHAI trên các BXH âm nhạc trực tuyến. Nhờ vậy, anh chàng thâu tóm bao giải thưởng cuối năm, được giới chuyên môn ghi nhận nỗ lực sáng tạo bền bỉ.

Ngoài lĩnh vực âm nhạc và gameshow, HIEUTHUHAI còn phủ sóng ở lĩnh vực thời trang và quảng cáo, góp mặt ở loạt sự kiện trong nước đến quy mô quốc tế. Anh chàng được tin tưởng trở thành gương mặt thương hiệu và đại diện cho vô số nhãn hàng nhờ hình tượng nguời nổi tiếng có văn hoá và đời tư trong sạch. Không chỉ vậy, 2026 đánh dấu lần đầu tiên HIEUTHUHAI xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh - Nhà Ba Tôi Một Phòng - và nhận được nhiều kỳ vọng sẽ sớm dấn thân sang địa hạt phim ảnh.

Những thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình nghệ thuật mà còn cho thấy HIEUTHUHAI đang từng bước góp phần định hình xu hướng giải trí mới, được đông đảo khán giả đón nhận. Đồng thời, đây cũng trở thành động lực để anh chàng tiếp tục đầu tư nghiêm túc hơn cho các dự án nghệ thuật trong tương lai. Những con số ấn tượng từ nền tảng số còn phản ánh rõ nét sự chuyển mình của nhạc Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong dòng chảy nhạc Việt đang từng ngày chuyển mình, HIEUTHUHAI là một trong những gương mặt tiêu biểu dẫn dắt làn sóng thịnh vượng mới của Vpop. Không chỉ sở hữu loạt hit có độ phủ sóng cao, anh còn cho thấy khả năng nắm bắt thị hiếu khán giả trẻ, xây dựng hình ảnh gần gũi nhưng vẫn đủ cá tính để tạo dấu ấn riêng.

Quan trọng hơn, HIEUTHUHAI đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mới, những người không bị bó hẹp trong khuôn mẫu truyền thống, sẵn sàng thử nghiệm và dung hòa nhiều yếu tố để chạm tới ngưỡng văn hóa đại chúng. Sự linh hoạt của HIEUTHUHAI không chỉ duy trì sức hút trong nước mà còn mở ra tiềm năng vươn xa hơn, góp phần đưa nhạc Việt tiệm cận với dòng chảy quốc tế theo cách hiện đại và dễ tiếp cận hơn.

Năm nay, HIEUTHUHAI sẽ ra mắt album phòng thu thứ hai, nối tiếp Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Vẫn có bất kỳ thông báo chính thức nào trước đó, thông tin về dự án âm nhạc mới của nam rapper được hé lộ thông qua màn hình LED tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.