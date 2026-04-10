Từ ứng viên hàng đầu cho top chung cuộc Thanh Xuân Có Bạn 2 đến một cô gái bình thường

Vương Thừa Tuyển, sinh năm 2000, từng được xem là một trong những thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất mùa 2 của Thanh Xuân Có Bạn . Sở hữu gương mặt thanh tú, vẻ ngoài nhẹ nhàng và phong cách trong trẻo, cô nhanh chóng gây ấn tượng ngay từ những tập đầu tiên, thậm chí được khán giả ưu ái gọi là visual của chương trình. Cùng với kỹ năng hát - nhảy ổn áp, Vương Thừa Tuyển sở hữu lượng fan lớn, tranh đua vào top 9 chung cuộc nhưng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 12 đầy tiếc nuối.

Bẵng đi một thời gian dài không thấy tăm hơi, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi biết được cuộc sống hiện tại của mỹ nhân họ Vương. Cô nàng đăng tải dòng trạng thái xin ứng tuyển làm barista (nhân viên pha chế), đồng thời tiết lộ bản thân đang sinh sống ở Melbourne (Úc).

“Chào mọi người, tôi là Sharon, hiện đang sinh sống tại Melbourne. Tôi là một barista đã có kinh nghiệm và đang tìm kiếm cơ hội ứng tuyển vào vị trí pha chế hoặc nhân viên đa năng. Nếu bạn đang tuyển dụng, hãy liên hệ với tôi. Tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi cơ hội làm việc” , Vương Thừa Tuyển chia sẻ.

Giữa bối cảnh nhiều cựu thí sinh của Thanh Xuân Có Bạn 2 vẫn đang chật vật với áp lực sự nghiệp và những góc khuất phía sau ánh đèn, câu chuyện của Kim Tử Hàm từng khiến dư luận xót xa khi phải livestream cầu cứu vì tinh thần bất ổn do chịu tác động từ “thế lực ngầm”. Nhìn lại, lựa chọn rời xa showbiz của Vương Thừa Tuyển lại có thể là quyết định đúng đắn.

Dĩ nhiên, không ít khán giả vẫn tiếc nuối cho một gương mặt từng được đánh giá cao về nhan sắc và tiềm năng, suýt chạm tay vào cơ hội debut. Nhưng ở một khía cạnh khác, việc cô có thể bình yên sống một cuộc đời giản dị, tự kiếm sống bằng công việc mình lựa chọn và không còn bị cuốn vào vòng xoáy giới giải trí cũng khiến nhiều người cảm thấy nhẹ lòng. Với họ, đây có lẽ không phải là một cái kết dang dở, mà là một lựa chọn dũng cảm khi cựu idoi rời khỏi ánh hào quang để tìm lấy sự ổn định và bình yên cho chính mình.

Là hoa khôi sở hữu nụ cười như ánh dương, con đường đi tìm ánh hào quang chật vật

Vương Thừa Tuyển, cao khoảng 1,63m, đến từ Đài Bắc (Đài Loan). Cô gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh đặc trưng. Từ thời trung học, cô đã khá nổi tiếng trong trường với danh xưng “hoa khôi học đường” nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái dịu dàng.

Niềm đam mê với vũ đạo của Vương Thừa Tuyển bộc lộ từ sớm, đặc biệt là cảm giác được đứng trên sân khấu biểu diễn. Cô từng sang Hàn Quốc thử sức tại SM Entertainment với mong muốn trở thành thực tập sinh. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định trở về quê nhà theo định hướng của gia đình, trước khi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật theo cách riêng của mình.

Tháng 8/2017, Vương Thừa Tuyển tham gia cuộc thi tuyển chọn Ngôi Sao Học Đường Đào Thanh lần đầu tiên, lọt vào top 60 và cuối cùng giành ngôi Quán quân. Tháng 1/2020, Vương Thừa Tuyển tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Thanh Xuân Có Bạn 2 với tư cách thực tập sinh. Sau vòng đánh giá bài hát chủ đề, cô nằm trong nhóm thí sinh lớp A.

Trong suốt hành trình tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2 , Vương Thừa Tuyển nhanh chóng ghi dấu ấn và nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Từ vị trí khá thấp, ngoài top 90 ở những tập đầu, cô có màn bứt phá rõ rệt, vươn lên top 20 và tiếp tục duy trì phong độ để lọt vào nhóm 5 thí sinh được yêu thích nhất tại vòng loại đầu tiên.

Xét về chuyên môn, Vương Thừa Tuyển không thuộc nhóm thí sinh có kỹ năng vượt trội nhất. Tuy nhiên, cô lại ghi điểm nhờ phong thái biểu diễn ổn định, khả năng kiểm soát sân khấu vừa phải và đặc biệt là khí chất phù hợp với những concept nhẹ nhàng, nữ tính. Dẫu vậy, khi bước vào giai đoạn nước rút, Vương Thừa Tuyển dần hụt hơi trước những đối thủ mạnh hơn. Việc dừng chân ở hạng 12, ngay trước thềm debut, khiến cô trở thành một trong những thí sinh gây tiếc nuối nhất mùa giải.

Sau chương trình, sự nghiệp của Vương Thừa Tuyển không có nhiều bước tiến rõ rệt. Ngày 25/7/2024, Vương Thừa Tuyển phát hành đĩa đơn Baby Go . Tuy nhiên đến cuối năm 2024, cô bất ngờ đăng tải những dòng trạng thái tiêu cực “Tôi muốn rời đi, hãy để tôi đi” , làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng tinh thần cũng như mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” với công ty quản lý. Không lâu sau đó, phía công ty thông báo đình chỉ toàn bộ hoạt động của cô, khiến sự nghiệp gần như đóng băng. Vương Thừa Tuyển dần biến mất khỏi các hoạt động giải trí, trước khi được phát hiện ra nước ngoài sinh sống.

Câu chuyện Vương Thừa Tuyển phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ: thành công không còn chỉ gói gọn trong việc trở thành ngôi sao. Khi công chúng dần chuyển từ tiếc nuối sang ủng hộ, sự lựa chọn dũng cảm của cô: sống một cuộc đời của người bình thường, ổn định và hạnh phúc cũng là một dạng “tỏa sáng”.