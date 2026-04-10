150 phút dầm mưa, 23 bài hát và sân khấu 360 độ hoành tráng

Đêm khai màn BTS WORLD TOUR ARIRANG diễn ra vào tối 09/04/2026 tại Sân vận động Goyang đã thực sự trở thành một “cơn địa chấn” văn hóa đúng nghĩa. Sau nhiều năm gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự, sự trở lại của đầy đủ 7 thành viên BTS không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đánh dấu một chương mới trong cách nhóm định nghĩa concert quy mô toàn cầu.

Trong suốt 150 phút, trước hơn 41.000 khán giả, BTS mang đến một hành trình âm nhạc 23 ca khúc được tính toán kỹ lưỡng, kết hợp giữa những bản hit mang tính biểu tượng và loạt ca khúc mới trong album ARIRANG . Mở màn bằng Hooligan đầy thách thức, nhóm nhanh chóng đẩy cao năng lượng với Run BTS, Fake Love, Not Today hay Mic Drop. Những điểm nhấn như FYA (hợp tác cùng Flume và JPEGMAFIA) hay Swim với vũ đạo gợi cảm giúp setlist giữ được nhịp cao trào xuyên suốt. BTS còn mang đến secret là ca khúc Come Over - một bài hát mới được phát hành dưới dạng hidden track (bài hát ẩn) trong phiên bản Deluxe Vinyl của album ARIRANG. Các ca khúc quốc dân như Butter, Dynamite hay IDOL vẫn khiến cả sân vận động bùng nổ, trong khi Mikrokosmos tạo nên khoảnh khắc “biển tím” đặc trưng của fandom ARMY. Đêm diễn khép lại bằng Into The Sun - một cái kết mang tính biểu tượng cho hành trình tái sinh của nhóm.

Điểm khác biệt lớn nhất của concert lần này nằm ở thiết kế sân khấu 360 độ (in-the-round) đặt ngay trung tâm sân vận động. Không còn khái niệm “ghế xấu”, toàn bộ khán giả đều có thể tiếp cận nghệ sĩ ở khoảng cách gần hơn nhờ hệ thống sân khấu xoay và các nhánh mở rộng. Phía trên là 5 màn hình LED khổng lồ treo lơ lửng, kết hợp cùng hiệu ứng hologram rồng và lân, tạo nên một không gian thị giác vừa hiện đại vừa đậm chất văn hóa truyền thống.

Sân khấu được ví như một “bảo tàng sống”, nơi công nghệ trình diễn hiện đại phục vụ trực tiếp cho việc tái hiện các giá trị di sản. Điều này thể hiện rõ nhất ở các tiết mục như Body to Body - khi đoạn sample dân ca Arirang được đưa vào nền EDM dồn dập, hay IDOL với màn diễu hành hoành tráng, RM ngồi trên kiệu như vua.

Về mặt trải nghiệm, “nhiệt lượng” tại Goyang được đẩy lên mức cực đại. Ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn fan đã đổ về khu vực sân vận động. Khi trưởng nhóm RM kêu gọi toàn bộ khán giả nhảy cùng, cả không gian gần như rung chuyển. Công tác tổ chức cũng được đánh giá cao khi kiểm soát tốt lượng người khổng lồ, đảm bảo an ninh và tối ưu hệ thống âm thanh cho thiết kế 360 độ - yếu tố vốn rất khó xử lý trong các sân vận động lớn. Khoảnh cách giữa BTS và người hâm mộ được kéo gần, concert tại Hàn Quốc cũng là nơi không có rào cản ngôn ngữ, do đó các khoảnh khắc giao lưu cũng đặc biệt ấm cúng.

Điều khiến đêm diễn trở nên đáng nhớ chính là cơn mưa lớn kéo dài cả chương trình. BTS biểu diễn hết mình dưới mưa, biến sân khấu thành một thước phim điện ảnh sống động. V gây sốt với màn "bơi" trên sàn trơn trượt, trong khi Jimin và Jung Kook tận dụng làn mưa để nâng tầm vũ đạo trong Swim. Với nhiều người hâm mộ, đây không chỉ là một sự cố thời tiết mà trở thành “phép thử” cho bản lĩnh sân khấu của nhóm. Sau concert, BTS được khen ngợi vì sự kính nghiệp, vừa hát vừa nhảy, tâm sự với fan suốt hơn 2 tiếng dưới mưa lớn.

Tuy nhiên, cũng có những phản hồi tiêu cực. Trong tổng số 23 bài hát, chỉ khoảng 3 bài có phần trình diễn vũ đạo trọn vẹn, khiến một số người hâm mộ thất vọng vì không phải là sân khấu “đỉnh cao trình diễn” như kỳ vọng từ BTS. Ngoài ra, lớp khói dày đặc cộng với mưa lớn cũng khiến hình ảnh các thành viên bị che khuất khá nhiều cả ở địa điểm biểu diễn lẫn trên sóng trực tiếp.

Concert ARIRANG có gì khác với concert miễn phí ở Gwanghwamun

Trước khi chính thức khởi động tour concert ARIRANG, BTS đã gây chú ý với concert miễn phí tổ chức tại Gwanghwamun - sân khấu live đầu tiên album mới. 2 sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn khiến công chúng tò mò, liệu đêm diễn ở Gwanghwamun sẽ có gì khác với concert chính thức của tour ARIRANG. Đặt lên bàn cân giữa concert miễn phí tại Gwanghwamun Square và đêm diễn thuộc BTS WORLD TOUR ARIRANG , có thể thấy rõ sự khác biệt nằm ở quy mô, thời lượng, mức đầu tư và kỳ vọng khán giả.

Về thời lượng, show tại Gwanghwamun chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ với 12 ca khúc, chủ yếu quảng bá album mới. Đây là mô hình quen thuộc của các sự kiện miễn phí: tiết tấu nhanh, tập trung vào những bản hit dễ tiếp cận và hạn chế tối đa các phần dàn dựng phức tạp do bị giới hạn bởi không gian công cộng.

Trong khi đó, concert ARIRANG của BTS kéo dài 150 phút (khoảng 2 tiếng rưỡi) với setlist 23 ca khúc, được xây dựng như một hành trình âm nhạc hoàn chỉnh. Sân khấu đi qua nhiều chương, bám sát câu chuyện nhóm muốn kể. Mỗi phần đều có concept riêng, từ âm thanh, ánh sáng đến vũ đạo, tạo nên một tổng thể xuyên suốt.

Khác biệt tiếp theo nằm ở quy mô sản xuất. Gwanghwamun, với đặc thù là khu vực công cộng, buộc phải sử dụng sân khấu một hướng và hệ thống kỹ thuật ở mức tiêu chuẩn. Ngược lại, ARIRANG là dự án được HYBE đầu tư toàn lực: sân khấu 360 độ đặt giữa sân vận động, hệ thống LED treo, hologram và âm thanh đạt chuẩn stadium. Đây cũng là tour concert đầu tiên của nghệ sĩ Hàn Quốc triển khai mô hình sân khấu 360 độ trên quy mô toàn cầu, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với chính tour offline gần nhất của BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself (2018-2019).

Điểm then chốt nằm ở giá vé và kỳ vọng đi kèm. Concert ARIRANG không phải một sự kiện đại chúng miễn phí, mà là một sản phẩm giải trí cao cấp với mức giá được phân tầng rõ ràng. Tại Hàn Quốc, giá vé giao động từ cao nhất 550.000 KRW (khoảng 10,2 triệu VND) đến thấp nhất 121.000 KRW (khoảng 2,3 triệu VND). Mức giá này không hề thấp, xứng tầm với BTS là một trong những nghệ sĩ có sức hút toàn cầu. Khi khán giả sẵn sàng chi trả hàng triệu đến hơn 10 triệu đồng cho một tấm vé, kỳ vọng đặt ra không chỉ dừng ở việc “nghe nhạc”, mà là một trải nghiệm xứng tầm cả về quy mô lẫn tính nghệ thuật.

Chính vì vậy, ARIRANG buộc phải trở thành một show diễn hoành tráng nhất có thể: từ sân khấu 360 độ không góc chết, hệ thống âm thanh ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, đến cách xây dựng concept và cách thức tổ chức, phục vụ người xem. Ở chiều ngược lại, concert tại Gwanghwamun mang bản chất là một hoạt động quảng bá cộng đồng: miễn phí, dễ tiếp cận và phục vụ số đông. Giá trị của nó nằm ở tính lan tỏa, không phải chiều sâu trải nghiệm. Vì vậy, trải nghiệm tại 2 sự kiện hoàn toàn khác nhau là điều dễ hiểu.

Từ thời lượng, quy mô đến giá vé, mọi yếu tố đều cho thấy một ranh giới rõ ràng: nếu Gwanghwamun là “màn chào sân” dành cho công chúng, thì ARIRANG là một sản phẩm biểu diễn đỉnh cao - nơi mỗi chi tiết đều được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng của khán giả toàn cầu và khẳng định vị thế của BTS ở thời điểm hiện tại. Với ARMY, nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền khủng - thậm chí gấp nhiều lần giá vé gốc để sở hữu vé sang tay cho concert thực sự của BTS. Và sau đêm diễn đầu tiên ở SVĐ Goyang, fan đều công nhận trải nghiệm khá xứng đáng.

Concert ARIRANG sẽ tiếp tục được BTS trình diễn thêm 3 đêm tại Goyang vào ngày 10-12/4, trước khi đến những chặng quốc tế tiếp theo. Theo lịch trình đã công bố, tour diễn sẽ đi qua 34 thành phố, dự kiến khoảng 80 đêm diễn. Đáng chú ý, concert cũng được phát sóng dưới hình thức Live Viewing trên toàn cầu (bao gồm Việt Nam) vào ngày 11/04, mở rộng trải nghiệm cho cộng đồng ARMY quốc tế.

