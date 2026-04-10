Sân khấu như lễ hội quốc gia của BTS

Thông tin về đêm mở màn BTS WORLD TOUR ARIRANG tại Goyang đang trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi cách nhóm tái định nghĩa một concert Kpop thành một không gian văn hóa mang tầm vóc quốc gia. Đêm diễn đầu tiên (Day 1) diễn ra vào ngày 09/04/2026 tại Goyang Stadium, Hàn Quốc. Đây là concert đánh dấu sự trở lại đầy đủ của 7 thành viên sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng thời mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu quảng bá album phòng thu ARIRANG .

BTS vừa mở màn tour ARIRANG với đêm diễn đầu tiên tại SVĐ Goyang

SVĐ với sức chứa 41 nghìn người được phủ kín

Sân khấu được thiết kế theo mô hình 360 độ (in-the-round stage), cho phép nhóm tương tác với khán giả ở mọi hướng. Không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem, toàn bộ sân vận động được biến thành một "quảng trường văn hóa” khổng lồ, nơi âm nhạc, công nghệ và di sản hòa quyện. Điểm nhấn của đêm diễn nằm ở hai tiết mục IDOL và Body to Body , được dàn dựng như một đại nhạc kịch mang đậm bản sắc Hàn Quốc.

Với IDOL, BTS tiếp tục phát triển tinh thần từng gây chấn động tại MMA 2018, nhưng ở một quy mô hoàn toàn khác. Lần này, yếu tố truyền thống không chỉ là điểm nhấn mà trở thành trục chính của toàn bộ màn trình diễn. Âm thanh của Samulnori với trống Buk và chiêng Kkwaenggwari được trình diễn trực tiếp trên sân khấu, hòa trộn cùng nền EDM dồn dập.

Khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất là phần diễu hành quanh sân khấu. Trưởng nhóm RM vì tình trạng chấn thương chân nên được khiêng kiệu, gợi liên tưởng đến hình ảnh vua vi hành. Không chỉ là một chi tiết dàn dựng, đây còn là biểu tượng cho vị thế của BTS - “ngôi vương” Kpop, nhóm nam toàn cầu nhưng vẫn gắn chặt với bản sắc dân tộc.

Nếu IDOL là sự phô diễn sức mạnh văn hóa, thì Body to Body lại là phần lõi cảm xúc của tour diễn. Đây là ca khúc mở đầu album ARIRANG được xem như “linh hồn” của toàn bộ era. Sân khấu tập trung vào nghệ thuật hình thể, kết hợp giữa contemporary dance và hip-hop. Điểm đặc biệt nằm ở cách nhóm đưa khái niệm “Heung” - trạng thái hứng khởi đặc trưng của người Hàn vào từng chuyển động. BTS diễn trên bục sân khấu hình tròn, vũ công vây quanh vừa rước cờ vừa thực hiện những đoạn vũ đạo lấy cảm hứng từ điệu nhảy vòng tròn Ganggangsullae không chỉ mang tính thị giác mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết.

Vũ công vây quanh vừa rước cờ vừa thực hiện những đoạn vũ đạo lấy cảm hứng từ điệu nhảy vòng tròn Ganggangsullae không chỉ mang tính thị giác mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết

Và rồi, khoảnh khắc khiến cả sân vận động vỡ òa: 40.000 khán giả đồng thanh hát dân ca bảo vật của người Hàn Quốc - Arirang. Không cần hiệu ứng, không cần dàn dựng cầu kỳ, chính âm thanh của hàng chục nghìn con người hòa giọng đã tạo nên một trong những khoảnh khắc “nổi da gà” nhất. Việc mở màn tour diễn tại Hàn Quốc khiến chi tiết này càng trở nên mang tính biểu tượng. BTS không chỉ biểu diễn, mà còn thành công trong việc lan tỏa một giá trị văn hóa quốc gia ra toàn thế giới.

Sau Goyang, tour diễn sẽ đi qua 34 thành phố, dự kiến khoảng 80 đêm diễn

Sau Goyang, tour diễn sẽ đi qua 34 thành phố, dự kiến khoảng 80 đêm diễn. Đáng chú ý, concert cũng được phát sóng dưới hình thức Live Viewing trên toàn cầu (bao gồm Việt Nam) vào ngày 11/04, mở rộng trải nghiệm cho cộng đồng ARMY quốc tế. Bên cạnh đó, các tiết mục như Hooligan , Aliens hay phần encore Into the Sun cũng nhận được đánh giá cao về dàn dựng, góp phần hoàn thiện một setlist vừa giàu tính giải trí vừa mang chiều sâu nghệ thuật.

Cách BTS sử dụng "quốc bảo" trong âm nhạc

Album ARIRANG và chuyến lưu diễn cùng tên không đơn thuần là một màn comeback. Với BTS, đây là một tuyên ngôn, nói với thế giới rằng "nhóm nhạc số 1 đã trở lại". Bên cạnh âm nhạc hiện đại, BTS còn cài cắm những chi tiết văn hóa, là đại diện của Hàn Quốc ở sân chơi quốc tế. Album được phát hành ngày 20/03/2026, đánh dấu sự tái hợp của cả 7 thành viên. Ngay từ concept, nhóm đã lựa chọn quốc bảo Arirang - biểu tượng của chia ly và đoàn tụ để phản chiếu hành trình 4 năm tạm ngưng hoạt động và trở lại.

Album ARIRANG và chuyến lưu diễn cùng tên không đơn thuần là một màn comeback

Ca khúc Body to Body là ví dụ rõ ràng nhất cho cách BTS “hiện đại hóa” di sản. Nhóm đã sử dụng sample của Gyeonggi Arirang - một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Ở phần bridge, bài hát chuyển từ tiết tấu hip-hop sang đoạn đồng ca truyền thống với câu hát “Arirang, Arirang, Arariyo…”. Sự chuyển đổi này không chỉ mang tính âm nhạc mà còn tạo ra điểm kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và khán giả.

Một thử nghiệm táo bạo khác nằm ở ca khúc No. 29 . Tên bài hát lấy cảm hứng từ bảo vật quốc gia số 29 của Hàn Quốc - chuông Thánh Đức (Emille Bell). Âm thanh của chiếc chuông này, nổi tiếng với độ ngân dài và tần số thấp đặc trưng, đã được đưa vào toàn bộ. Không chỉ là một chi tiết kỹ thuật, tiếng chuông trở thành biểu tượng cho sự thức tỉnh và trường tồn ngay giữa album, đại diện cho những giá trị BTS muốn gửi gắm trong giai đoạn tái khởi động sự nghiệp.

Từ âm nhạc đến sân khấu, từ âm thanh đến hình ảnh, ARIRANG cho thấy một BTS ở giai đoạn chín muồi: không còn chỉ là nhóm nhạc toàn cầu, mà trở thành cầu nối văn hóa

Từ âm nhạc đến sân khấu, từ âm thanh đến hình ảnh, ARIRANG cho thấy một BTS ở giai đoạn chín muồi: không còn chỉ là nhóm nhạc toàn cầu, mà trở thành cầu nối văn hóa. Và khi 40.000 con người cùng hát một giai điệu dân gian giữa sân vận động hiện đại, ranh giới giữa pop và di sản gần như bị xóa nhòa hoàn toàn.

