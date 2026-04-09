Jun Phạm gỡ MV bị chê phản cảm, sẽ chủ động làm việc với Sở Văn hoá & Thể thao TP.HCM

Jun Phạm gỡ MV Truth or Dare

Tối 9/4, công ty quản lý Kaizen Gumi của nghệ sĩ Jun Phạm đã chính thức phát đi thông báo liên quan đến MV Truth or Dare sau khi sản phẩm này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.

Theo nội dung thông báo, phía ê-kíp cho biết quyết định được đưa ra xuất phát từ mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc không chỉ đảm bảo tính sáng tạo mà còn nhận được sự đồng thuận và cảm xúc trọn vẹn từ khán giả. Kaizen Gumi khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bao gồm Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM và các đơn vị liên quan, trong những ngày làm việc tiếp theo.

Thông báo của công ty Jun Phạm:

Đáng chú ý, đơn vị quản lý cho biết đã chủ động ngừng phát hành MV trên các nền tảng trực tuyến từ 21h00 ngày 9/4/2026. Hành động này được lý giải là nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý.

MV Truth or Dare của Jun Phạm ra mắt ngày 28/3

Ngoài ra, ê-kíp cũng nhấn mạnh việc dừng phát hành MV Truth or Dare ở thời điểm hiện tại sẽ giúp họ tập trung vào việc kiến tạo những giá trị phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn. Kaizen Gumi cho biết họ trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ khán giả và xem đây là cơ hội để tối ưu hóa sự kết nối giữa tư duy sáng tạo của nghệ sĩ và cảm xúc công chúng trong các dự án tiếp theo.

Jun Phạm gây tranh cãi

Trước khi bị gỡ, MV Truth or Dare của Jun Phạm là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Điểm gây tranh luận lớn nhất nằm ở cách dàn dựng hình ảnh mang tính ẩn dụ nhạy cảm thông qua các cảnh quay liên quan đến ẩm thực.

Cụ thể, nhiều khán giả cho rằng MV bị gắn mác “phản cảm” và “dung tục” do loạt góc máy đặc tả những hành động trong bếp nhưng được thể hiện theo hướng gợi liên tưởng. Một yếu tố khác khiến tranh cãi bùng nổ là việc MV không có nhãn dán độ tuổi dù chứa nhiều hình ảnh mang tính 18+. Điều này khiến không ít phụ huynh bày tỏ lo ngại khi nội dung có thể dễ dàng tiếp cận với khán giả nhỏ tuổi trên các nền tảng số.

Trước khi bị gỡ, MV Truth or Dare của Jun Phạm là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội

Trên các diễn đàn, sản phẩm ghi nhận lượng “dislike” tăng mạnh, được xem là cao nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Một bộ phận khán giả trung thành bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Jun Phạm đang nỗ lực thay đổi hình tượng nhưng lựa chọn cách tiếp cận gây tranh cãi, thiếu tinh tế.

Sự việc nhanh chóng leo thang thành “bão” tranh luận, kéo theo sự chú ý của dư luận và các cơ quan quản lý. Quyết định gỡ MV của phía nghệ sĩ và công ty quản lý vì thế được xem là động thái kịp thời nhằm hạ nhiệt tình hình, đồng thời mở ra hướng xử lý thận trọng hơn cho các sản phẩm tiếp theo.

Jun Phạm là một trong những thành viên nổi tiếng nhất sau 365daband

Jun Phạm (tên thật Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989) là nghệ sĩ đa năng nổi bật của Vpop, hoạt động thành công ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, viết lách và sáng tạo nội dung. Anh được biết đến lần đầu với vai trò thành viên nhóm 365daband giai đoạn 2010–2016 dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân. Đây là thời kỳ đỉnh cao khi nhóm sở hữu nhiều bản hit và được xem là hình mẫu idol group chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi nhóm tan rã, Jun Phạm theo đuổi con đường solo với định hướng khác biệt, tập trung vào yếu tố nghệ thuật, màu sắc retro và tính trào phúng thay vì chạy theo xu hướng thị trường. Một số sản phẩm tiêu biểu giúp anh định hình cá tính âm nhạc riêng. Song song với âm nhạc, Jun Phạm ghi dấu ấn trong điện ảnh với nhiều bộ phim như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, 100 Ngày Bên Em, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, đồng thời tạo dựng hình ảnh gần gũi qua các chương trình thực tế như Running Man, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha.

