Ahyeon (BABYMONSTER) là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 5. Cô từng được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sở hữu giọng hát nội lực cùng màu giọng vô cùng bắt tai. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chính thức ra mắt, kỹ năng thanh nhạc của Ahyeon đang cho thấy sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tiêu cực, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và xót xa.

Ahyeon (BABYMONSTER) là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 5 (Ảnh:YG)

Giọng hát bị bào mòn của Ahyeon

Sự sụt giảm phong độ của Ahyeon trở thành tâm điểm bàn tán sau khi đoạn clip cô biểu diễn ca khúc Dangerously được lan truyền rộng rãi. Tiết mục này diễn ra trong khuôn khổ tour diễn tại Mỹ gần đây của nhóm nhạc BABYMONSTER. Đáng chú ý, đây chính là ca khúc từng giúp tên tuổi của Ahyeon làm mưa làm gió trên mạng xã hội vào thời điểm cô vẫn còn là thực tập sinh.

Sự sụt giảm phong độ của Ahyeon lộ rõ khi cô biểu diễn ca khúc Dangerously

Khác với sự kỳ vọng về một sân khấu tái hiện bùng nổ, Ahyeon lại để lộ rõ những điểm yếu trong kỹ năng thanh nhạc hiện tại. Giọng hát của cô bị đánh giá là mỏng, chua và thiếu đi độ vang. Đặc biệt ở những phân đoạn lên nốt cao, nữ thần tượng tỏ ra khá chật vật. Cách cô xử lý âm thanh hoàn toàn không được mượt mà và thiếu đi sự chắc chắn.

Sự sa sút này tạo nên một sự đối lập khi đặt lên bàn cân so sánh với chính bản thân Ahyeon trong quá khứ. Trước đó, tại chương trình sống còn Last Evaluation, bản cover ca khúc Dangerously của Ahyeon thực sự là một cú nổ truyền thông ấn tượng. Bản cover đã thu về hơn 73 triệu lượt trên YouTube đi cùng cơn mưa lời khen từ người hâm mộ quốc tế. Cách xử lý nốt cao sắc bén, cột hơi vững chãi và phát âm tiếng Anh chuẩn xác đã giúp cô xây dựng được một cộng đồng fandom cá nhân cực kỳ vững chắc ngay cả khi chưa chính thức debut.

Bản cover Dangerously từng làm mưa làm gió của Ahyeon khi còn là thực tập sinh

Việc phong độ tụt dốc không phanh khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ. Khán giả không hiểu vì sao giọng hát của cô nàng lại trở nên khác biệt và đi xuống chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động như vậy. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Ahyeon gây ra luồng ý kiến trái chiều về kỹ năng ca hát. Trước đó, màn trình diễn ca khúc Golden của cô tại lễ trao giải MAMA 2025 cũng từng tạo nên làn sóng tranh cãi. Rất nhiều ý kiến cho rằng Ahyeon đang la hét trên sân khấu thay vì thực sự ca hát. Rõ ràng, nếu so sánh với chất giọng dày, nội lực thời thực tập sinh qua bản cover đình đám, giọng hát hiện tại của Ahyeon đang suy yếu rõ rệt.

Công chúa thế hệ mới của YG - Tài năng nổi bật nhưng cũng đi kèm theo vô số tranh cãi

Ahyeon tên thật là Jung Ahyeon, sinh năm 2007. Cô chính thức debut với BABYMONSTER vào năm 2023 và đảm nhận hàng loạt vai trò chủ chốt bao gồm Center, Main Vocalist, Rapper. Nhờ sự đa năng này, Ahyeon được YG Entertainment lẫn công chúng đánh giá là một All Rounder. Cô hội tụ đủ các yếu tố từ giọng hát nội lực, kỹ năng rap điêu luyện cho đến khả năng vũ đạo ấn tượng. Trong 4 năm rèn luyện khắc nghiệt tại YG, Ahyeon luôn được các nhà sản xuất đánh giá là thực tập sinh nổi bật và liên tục giữ thứ hạng cao trong các bài kiểm tra hàng tháng.

Ahyeon được YG Entertainment lẫn công chúng đánh giá là một All Rounder (Ảnh:X)

Từ những ngày đầu lộ diện, Ahyeon đã được ví là "tiểu Jennie" nhờ visual sắc sảo cùng khí chất sang chảnh đậm chất YG. Về chuyên môn, cô sở hữu chất giọng dày, nội lực, chuyên trị các nốt cao trào khó nhằn như trong bản hit SHEESH. Kỹ năng rap của cô cũng gây ấn tượng mạnh với flow dứt khoát, mang chuẩn âm hưởng Hip-hop ngạo nghễ và tự tin. Ahyeon cũng được YG ưu ái ra mặt, được coi là nhân tố nối tiếp thành công của Jennie và truyền thông gọi bằng danh xưng công chúa YG thế hệ mới.

Ahyeon đã được ví là "tiểu Jennie" nhờ visual sắc sảo cùng khí chất sang chảnh đậm chất YG (Ảnh:X)

Sức hút của Ahyeon đối với thành bại của nhóm là không thể phủ nhận. Nếu màn debut Batter Up thiếu vắng cô từng bị chê thiếu bùng nổ, thì sự trở lại vào đầu năm 2024 đã lập tức đưa BABYMONSTER lên top trending toàn cầu. Truyền thông Hàn Quốc công nhận Ahyeon chính là "linh hồn" của nhóm. Sự góp mặt của cô giúp SHEESH lội ngược dòng nhạc số, càn quét Billboard và mang về hàng triệu lượt xem fancam cá nhân nhờ biểu cảm sân khấu xuất thần. Cùng với sức bật này, BABYMONSTER liên tiếp ẵm cúp Tân binh của năm tại Golden Disc Awards 2025, Circle Chart Music Awards và lọt top Fans' Choice Female TOP 10 MAMA 2025.

Ahyeon chính là "linh hồn" của BABY MONSTER (Ảnh: YG)

Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng bùng nổ, Ahyeon cũng là thỏi nam châm hút gạch đá nhiều nhất nhóm.Vào giữa năm 2024, trong các đợt quảng bá và fan meeting, Ahyeon liên tục bị netizen soi xét vì nghi vấn nhảy quá đà, phá vỡ đội hình. Nhiều ý kiến khắt khe chỉ trích cô nàng ham center, cố tình nhảy bung xõa khác biệt so với các thành viên khác để chiếm spotlight. Dù vậy, người hâm mộ vẫn bênh vực rằng Ahyeon mang năng lượng quá lớn và sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể mang đậm chất Hip-hop phóng khoáng của YG.

Ahyeon đang là cái tên hút truyền thông cực khủng đi kèm với tranh cãi vây quanh (Ảnh: SBSKpop)

Bên cạnh đó, tranh cãi lạm dụng gằn giọng và hát như hét cũng liên tục bủa vây nữ thần tượng. Dù được ca ngợi là sở hữu vocal khủng, Ahyeon lại vấp phải phản ứng trái chiều trong các sân khấu hát live. Ở nhiều màn encore hoặc phân đoạn nốt cao, cô bị chê là lạm dụng kỹ thuật gằn giọng quá mức và đẩy âm lượng lên quá to.

Hiện tại, Ahyeon đang là cái tên thu hút lượng spotlight khổng lồ của giới truyền thông. Mọi khoảnh khắc xuất hiện của cô, từ các sự kiện thảm đỏ lớn cho đến gu thời trang sân bay đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Với vị trí center, Ahyeon nhận được sự hậu thuẫn cực lớn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với tiêu chuẩn đánh giá khắt khe nhất từ phía công chúng.