Sáng 7/4, Sabrina Carpenter đã thả xích MV cho House Tour , đĩa đơn thứ 3 thuộc album Man’s Best Friend . Ra mắt vào hè 2025, House Tour nay mới được phát hành dưới dạng MV. Vì vậy, dân tình cũng tò mò về quyết định này của Sabrina rằng có gì đặc biệt xoay quanh House Tour. Cô nàng đem đến bất ngờ khi 2 mỹ nhân Margaret Qualley và Madelyn Cline tham gia với vai trò khách mời.

Đáng chú ý, MV do chính Sabrina và Margaret đồng đạo diễn, với hình ảnh ba cô gái xuất hiện trên chiếc xe van màu hồng nữ tính. 3 cô gái đột nhập vào một căn biệt thự xa hoa và thản nhiên tận hưởng cuộc sống như thể đây là nhà của họ: từ dạo vườn, bơi lội, diện quần áo đắt tiền, táy máy tiền bạc cho đến hành động “tiện tay” lấy đi một chiếc cúp Grammy .

Chi tiết đánh cắp tượng vàng danh giá được cho là cách Sabrina đáp trả đầy châm biếm với mùa giải thưởng năm nay. Dù nhận tới 6 đề cử tại Grammy 2026 cho album Man’s Best Friend và ca khúc Manchild , nữ ca sĩ lại ra về trắng tay, trái ngược hoàn toàn với thành tích rực rỡ một năm trước đó với Short n’ Sweet .

Tuy nhiên, đoạn kết của MV lại chuyển sang màu sắc u tối hơn. Khi cảnh sát xuất hiện, 3 cô gái chạy trốn khỏi sự truy đuổi của pháp luật. Cao trào nằm ở khoảnh khắc chiếc xe của Sabrina tông trúng một người đi đường, nhưng cả 3 chỉ thờ ơ nhún vai rồi tiếp tục hành trình, bỏ lại tai nạn chết người phía sau.

Là nhân vật chính trong MV, song Sabrina lại ngậm ngùi nhường spotlight cho Margaret. Margaret được nhận xét sở hữu nhan sắc vừa cổ điển vừa gợi cảm. Gương mặt nhỏ, đường nét ngọt ngào nhưng sắc sảo, đôi mắt xanh sáng và ánh nhìn hờ hững khiến người xem như bị mê hoặc, ngắm mãi không rời.

Không chỉ bậy, vóc dáng của Margaret cũng là điểm khiến netizen đứng ngồi không yên. Thân hình khoẻ khoắn, nét nào ra nét nấy cùng vòng 1 căng đầy giúp Margaret lấn át hết 2 bạn diễn. Bộ corset ren cũng tôn lên vòng eo con kiến đáng ghen tỵ. Trong các phân cảnh như ngồi bồn tắm, thử đồ hay thả dáng trong phòng thay đồ, Margaret hiện lên như nàng thơ điện ảnh, sắc vóc đủ phong thần.

Trên MXH, nhiều ý kiến còn ví Margaret như minh chứng sống cho “thần dược nhan sắc” ngoài đời thực. Điều này vô tình gợi nhắc đến vai diễn của cô trong bộ phim The Substance (2024), nơi nhân vật của cô được tái sinh từ cơ thể của Demi Moore sau khi tiêm một loại huyết thanh bí ẩn.

Margaret Qualley được xem là “con nhà nòi” chính hiệu của Hollywood khi là con gái của nữ minh tinh Andie MacDowell. Với xuất phát điểm thuận lợi cùng ngoại hình xinh xắn từ bé, Margaret được định sẵn làm người nổi tiếng. Tuy nhiên, thay vì định hướng làm diễn viên nhí, Margaret dành thời gian dài theo đuổi con đường múa ballet chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và thậm chí theo học tại các học viện danh tiếng trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu rồi lấn sân sang điện ảnh. Nhờ nền tảng hình thể chuẩn chỉnh và thần thái sân khấu, cô nhanh chóng gây chú ý qua nhiều dự án phim như The Maid, The Substance, Once Upon A Time In Hollywood…

Nói thêm về , ca khúc là sự kết hợp của nhiều dòng nhạc như bubblegum pop, dance-pop, synth-pop... đi kèm chút cảm hứng của disco, mang dáng dấp của âm nhạc thập niên 1980. House Tour tràn ngập những lớp nghĩa ẩn dụ, xoay quanh việc nữ ca sĩ giới thiệu buổi tham quan căn nhà biệt thự, đồng thời lồng ghép các ẩn ý liên quan đến tình dục.

MV cũng vấp phải tranh cãi lớn khi bị cho là mang tính gợi dục quá đà, thậm chí gây phản cảm đối với một bộ phận khán giả. Không chỉ dừng ở hình ảnh, thông điệp mà Sabrina truyền tải trong sản phẩm lần này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khi bị đánh giá là cổ súy lối sống buông thả và thiếu kiểm soát.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ rơi vào làn sóng chỉ trích vì lý do tương tự. Trước đó, Sabrina Carpenter từng nhiều lần gây sốc với hình tượng ngày càng táo bạo, bất chấp những góp ý từ công chúng. Điển hình là xuyên suốt tour diễn Short n’ Sweet, cô nàng liên tục diện trang phục gợi cảm, trình diễn và thể hiện những động tác gây đỏ mặt, khiến dư luận không khỏi dậy sóng.